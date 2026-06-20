«Мне не больно!»: Ростовский волонтер и социальный координатор помогла вернуть ветерана СВО после ампутации к нормальной жизни

«КП – Ростов-на-Дону» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Ростовской области объединились, чтобы рассказать о героинях нашего времени – социальных координаторах. Конкурс «На линии добра» собрал 14 женщин, посвятивших себя помощи ветеранам СВО и их родным. Сегодня мы расскажем об Анне Важинской. Она выросла на примере двух бабушек-педагогов, создала волонтерскую группу, а теперь помогает бойцам возвращаться к полноценной жизни.
Анна с детства мечтала стать педагогом – как две ее бабушки. Одна во время войны служила переводчиком с немецкого, а после Победы учила детей в школе. Вторая – после тяжелого ранения потеряла пальцы на правой руке, но заново научилась писать левой. Окончила институт, по распределению уехала в Сибирь, где 25 лет преподавала черчение в политехническом училище. При этом играла на гитаре, вышивала, пела в хоре.
– Ее стальной характер, любовь к жизни, вера в людей не могли оставить никого равнодушным, – вспоминает Анна. – Именно бабушка стала для меня опорой. Пока родители-инженеры строили заводы, она ковала мой характер.
Окончив педагогический институт, дончанка работала в учреждениях дополнительного образования, затем стала директором дома культуры. Но когда началась СВО, ее организаторские и лидерские качества нашли другое применение.
Анна не могла остаться в стороне. Она создала волонтерскую группу «Надежный тыл». Ее главная цель – поддержка защитников, которым жизненно важно чувствовать тепло дома и знать, что их ждут.
С мужем и единомышленниками они исколесили сотни дорог по новым территориям. Познакомились с ребятами, которые стали частичкой сердца. Некоторых, к сожалению, потеряли.
– Тогда я поняла: помогать воинам нужно и здесь, в тылу, – говорит участница конкурса. – Узнав о создании фонда «Защитники Отечества», не колебалась ни секунды. Сразу поняла - это мое!
С 1 июня 2023 года она – социальный координатор. И признается: командная работа, лучший руководитель и прекрасные коллеги – именно там, где должно быть ее место.
Помнит Анна своего первого подопечного – молодого парня Романа с ампутированными ногами. Внешне он был спокоен, но его боль она разглядела сердцем.
– Сжатые в кулаки ладони, выпирающие скулы, чуть расширенные зрачки, – вспоминает соцкоординатор. – Он терпел физическую муку – культеприемные гильзы на протезах стали велики.
Опыт ухода за бойцами в госпиталях помог ей внешне действовать спокойно и размеренно. Но главная задача была другой: чтобы Роман поверил ей. Будет вера – значит, все получится.
Они запросили помощь в протезном центре. Там выполнили ремонт, и ветеран снова смог ходить.
– Но через несколько дней снова закровоточили культи. Роман передвигался по дому ползком, иногда на коляске. Начал замыкаться, закрылся от всех.
И тут сработала команда. К заботе о Романе подключились коллеги, руководитель филиала. Парень прошел реабилитацию, работал с психологом и снова поверил в искренность и человечность людей.
А дальше обучился вождению, получил автомобиль с ручным приводом. Жилье ветерана адаптируют под его нужны.
– Роман снова стал улыбаться. Теперь он сам ездит на рыбалку. И активно посещает патриотические со школьниками, на которых делится боевым опытом, раскрывается с новой стороны. У нас все получается, и Роман в нас верит! – говорит Анна.
Для молодого активного парня следующим этапом стали спортивные протезы. Когда он впервые надел их, тут же позвонил из Москвы и сказал три коротких слова: «Мне не больно!»
– Это была победа нашей команды, – вспоминает координатор. – Победа над болью, над бедой.
Анна рада видеть, как ее подопечный возвращается к обычной жизни. Он участвует в мероприятиях, общается с другими ветеранами, строит планы на жизнь.
– Работа в фонде – это честное служение людям, – убеждена Анна. – Искреннее вовлечение в повседневную жизнь тех, кто пожертвовал ради нас многим. И кому мы сейчас очень нужны.
Голосование за участниц конкурса «На линии добра» максимально простое. Каждый день вы можете поддержать одну из героинь или сразу нескольких. Прием голосов завершится 12 июля. А уже 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону» мы опубликуем финальные итоги.
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