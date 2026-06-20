«Мне не больно!»: Ростовский волонтер и социальный координатор помогла вернуть ветерана СВО после ампутации к нормальной жизни

Анна Важинская организовала волонтерскую группу для сбора помощи бойцам СВО, а сама заботится о ветеранах в качестве социального координатора. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«КП – Ростов-на-Дону» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Ростовской области объединились, чтобы рассказать о героинях нашего времени – социальных координаторах. Конкурс «На линии добра» собрал 14 женщин, посвятивших себя помощи ветеранам СВО и их родным. Сегодня мы расскажем об Анне Важинской. Она выросла на примере двух бабушек-педагогов, создала волонтерскую группу, а теперь помогает бойцам возвращаться к полноценной жизни.

Анна всегда равнялась на стойкость своих бабушек, переживших Великую Отечественную войну. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«Бабушка стала для меня опорой»

Анна с детства мечтала стать педагогом – как две ее бабушки. Одна во время войны служила переводчиком с немецкого, а после Победы учила детей в школе. Вторая – после тяжелого ранения потеряла пальцы на правой руке, но заново научилась писать левой. Окончила институт, по распределению уехала в Сибирь, где 25 лет преподавала черчение в политехническом училище. При этом играла на гитаре, вышивала, пела в хоре.

– Ее стальной характер, любовь к жизни, вера в людей не могли оставить никого равнодушным, – вспоминает Анна. – Именно бабушка стала для меня опорой. Пока родители-инженеры строили заводы, она ковала мой характер.

Окончив педагогический институт, дончанка работала в учреждениях дополнительного образования, затем стала директором дома культуры. Но когда началась СВО, ее организаторские и лидерские качества нашли другое применение.

Самое важное для Анны - помочь подопечным снова поверить в людей. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

«Надежный тыл»

Анна не могла остаться в стороне. Она создала волонтерскую группу «Надежный тыл». Ее главная цель – поддержка защитников, которым жизненно важно чувствовать тепло дома и знать, что их ждут.

С мужем и единомышленниками они исколесили сотни дорог по новым территориям. Познакомились с ребятами, которые стали частичкой сердца. Некоторых, к сожалению, потеряли.

– Тогда я поняла: помогать воинам нужно и здесь, в тылу, – говорит участница конкурса. – Узнав о создании фонда «Защитники Отечества», не колебалась ни секунды. Сразу поняла - это мое!

С 1 июня 2023 года она – социальный координатор. И признается: командная работа, лучший руководитель и прекрасные коллеги – именно там, где должно быть ее место.

Анна гордится тем, что у нее получилось помочь бойцу, который сначала закрылся от мира. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Боль разглядела сердцем

Помнит Анна своего первого подопечного – молодого парня Романа с ампутированными ногами. Внешне он был спокоен, но его боль она разглядела сердцем.

– Сжатые в кулаки ладони, выпирающие скулы, чуть расширенные зрачки, – вспоминает соцкоординатор. – Он терпел физическую муку – культеприемные гильзы на протезах стали велики.

Опыт ухода за бойцами в госпиталях помог ей внешне действовать спокойно и размеренно. Но главная задача была другой: чтобы Роман поверил ей. Будет вера – значит, все получится.

Они запросили помощь в протезном центре. Там выполнили ремонт, и ветеран снова смог ходить.

– Но через несколько дней снова закровоточили культи. Роман передвигался по дому ползком, иногда на коляске. Начал замыкаться, закрылся от всех.

Благодаря командной работе социальным координаторам удается сделать очень многое для ветеранов СВО и их семей. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Командная работа

И тут сработала команда. К заботе о Романе подключились коллеги, руководитель филиала. Парень прошел реабилитацию, работал с психологом и снова поверил в искренность и человечность людей.

А дальше обучился вождению, получил автомобиль с ручным приводом. Жилье ветерана адаптируют под его нужны.

– Роман снова стал улыбаться. Теперь он сам ездит на рыбалку. И активно посещает патриотические со школьниками, на которых делится боевым опытом, раскрывается с новой стороны. У нас все получается, и Роман в нас верит! – говорит Анна.

Для молодого активного парня следующим этапом стали спортивные протезы. Когда он впервые надел их, тут же позвонил из Москвы и сказал три коротких слова: «Мне не больно!»

– Это была победа нашей команды, – вспоминает координатор. – Победа над болью, над бедой.

В конкурсе "На линии добра" участвуют 14 социальных координаторов. Фото: "Защитники Отечества" в Ростовской области

Анна рада видеть, как ее подопечный возвращается к обычной жизни. Он участвует в мероприятиях, общается с другими ветеранами, строит планы на жизнь.

– Работа в фонде – это честное служение людям, – убеждена Анна. – Искреннее вовлечение в повседневную жизнь тех, кто пожертвовал ради нас многим. И кому мы сейчас очень нужны.

Как голосовать за участниц

Голосование за участниц конкурса «На линии добра» максимально простое. Каждый день вы можете поддержать одну из героинь или сразу нескольких. Прием голосов завершится 12 июля. А уже 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону» мы опубликуем финальные итоги.

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