Поверила «юристу из Москвы» и «майору ФСБ»: В Ростове таксист спас пенсионерку от потери полумиллиона рублей

Церемонию награждения провели в ростовском управлении МВД. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону бдительный таксист спас пенсионерку от потери полумиллиона рублей. После произошедшего мужчину наградили в полиции за внимательность и неравнодушие, ведь благодаря этому женщина не попала под влияние аферистов.

Детали этой истории журналисты «КП - Ростов-на-Дону» узнали не только в полиции, но и у самого водителя.

Водитель не оставил женщину одну в незнакомом месте. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Встречу назначил майор ФСБ

Водитель Николай Усачев рассказал, что вез свою пассажирку из Таганрога в Ростов-на-Дону. При этом точного адреса женщина не назвала. Она была взволнована и во время поездки то и дело смотрела на телефон.

Когда мужчина довез таганроженку, она призналась, что не знает места и попросила немного подождать. Они вышли из машины, вновь начал звонить телефон, в итоге женщина стала разговаривать с кем-то. Водитель не вслушивался, но обрывки фраз его насторожили — беседа шла явно не с родственником.

— Пока ждали она рассказала мне, что говорит якобы с юристом из Москвы, а в Ростове должна была встретиться с майором ФСБ. Сразу понял, что это мошенники, — отметил Николай Усачев. — Пассажирке снова позвонили, а я отошел в сторону и попросил о помощи по номеру «112». Там быстро приняли звонок и сказали ехать в полицию.

Когда телефонные переговоры закончились, пожилая женщина вновь вернулась к водителю и сказала, что встречу перенесли на следующий день. По всей видимости, один из мошенников мог наблюдать за жертвой с расстояния и заметил, что машина не уезжает.

— Начал объяснять, что это обман. Предложил поехать в полицию, там уже все знали и ждали нас. Пассажирка согласилась.

Водитель проводил женщину в отдел, где с ней поговорили полицейские. Правоохранители также объяснили, что пострадавшая едва не отдала деньги обманщикам, и только тогда она поверила. После этого таксист отвез спасенную пенсионерку домой.

В беседе с журналистом «КП» мужчина признался, что не считает свой поступок необычным. Он уверен, так на его месте сделал бы каждый. Людям надо помогать, пояснил Николай Усачев.

В полиции женщине объяснили, что она едва не стала жертвой мошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наградили в торжественной обстановке

Церемонию награждения провели в ростовском управлении МВД. Благодарственное письмо Николаю Усачеву вручил заместитель начальника Управления МВД России по Ростову-на-Дону, полковник полиции Иван Цыганков.

В полиции поблагодарили мужчину и отметили, что все действия водителя в такой серьезной ситуации были правильными. Он не уехал, не оставил женщину один на один с преступниками, не напугал ее еще сильнее, а также привез туда, где смогли найти нужные слова и вовремя убедить женщину не отдавать деньги незнакомцам.

Сотрудники МВД просят всех жителей Дона быть внимательными и сообщать о любых подозрительных ситуациях. Иногда даже один вопрос и небольшая помощь могут защитить человека от потери денег, здоровья и жизни.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Жительница Ростовской области перевела мошенникам сотни тысяч рублей

Под Ростовом 56-летняя женщина лишилась крупной суммы денег из-за мошенников (подробности)