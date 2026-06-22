В Сочи завершилось одно из главных событий в сфере недвижимости — форум «Движение». Мероприятие официально признано самой масштабной частной отраслевой площадкой в России и вторым по значимости событием на мировом рынке после знаменитой выставки MIPIM. Прошедший форум объединил рекордное количество экспертов: площадка собрала свыше пяти тысяч участников, более 500 компаний из 178 городов. В дискуссиях приняли участие девелоперы, банкиры, производители стройматериалов, риелторы и предприниматели, а статус генерального партнера масштабного съезда получила группа компаний «ЮгСтройИнвест».
На торжественном старте работы основатель проекта Илья Пискулин отдельно выделил результаты ГК, назвав холдинг «отличником продаж нашей страны». Данная оценка подкреплена официальной аналитикой: согласно июньским отчетам ДОМ.РФ, соотношение распроданных площадей к стадии строительной готовности у застройщика достигло отметки в 297%. Это означает, что темпы реализации строящегося жилья практически в три раза превышают скорость возведения самих объектов.
Главным аналитическим блоком деловой программы стало пленарное заседание Минстроя РФ. В ходе встречи заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин подробно обсудил тему мастер-планов, охарактеризовав их как ключевой инструмент для долгосрочного развития современных городов. Диалог продолжился при участии заместителя министра строительства РФ Никиты Стасишина, руководителей ведущих банков страны и представителей профессиональных ассоциаций.
Особое внимание эксперты «ЮгСтройИнвест» уделили комплексному подходу к управлению продажами, который заслужил положительный отзыв Никиты Стасишина. Эта бизнес-модель планомерно внедряется и выстраивается на всех управленческих уровнях под руководством генерального директора Юрия Иванова. По словам замминистра строительства, именно такая внутренняя дисциплина процессов формирует максимальное доверие со стороны конечных покупателей.
Помимо плотной деловой программы, участникам запомнились яркие интерактивные события: утренняя зарядка с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным и робот Петр, который вызвал неподдельный интерес.