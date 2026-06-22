В Сочи завершился форум недвижимости «Движение»: Итоги и главные лица

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

В Сочи завершилось одно из главных событий в сфере недвижимости — форум «Движение». Мероприятие официально признано самой масштабной частной отраслевой площадкой в России и вторым по значимости событием на мировом рынке после знаменитой выставки MIPIM. Прошедший форум объединил рекордное количество экспертов: площадка собрала свыше пяти тысяч участников, более 500 компаний из 178 городов. В дискуссиях приняли участие девелоперы, банкиры, производители стройматериалов, риелторы и предприниматели, а статус генерального партнера масштабного съезда получила группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

На торжественном старте работы основатель проекта Илья Пискулин отдельно выделил результаты ГК, назвав холдинг «отличником продаж нашей страны». Данная оценка подкреплена официальной аналитикой: согласно июньским отчетам ДОМ.РФ, соотношение распроданных площадей к стадии строительной готовности у застройщика достигло отметки в 297%. Это означает, что темпы реализации строящегося жилья практически в три раза превышают скорость возведения самих объектов.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Главным аналитическим блоком деловой программы стало пленарное заседание Минстроя РФ. В ходе встречи заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин подробно обсудил тему мастер-планов, охарактеризовав их как ключевой инструмент для долгосрочного развития современных городов. Диалог продолжился при участии заместителя министра строительства РФ Никиты Стасишина, руководителей ведущих банков страны и представителей профессиональных ассоциаций.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Особое внимание эксперты «ЮгСтройИнвест» уделили комплексному подходу к управлению продажами, который заслужил положительный отзыв Никиты Стасишина. Эта бизнес-модель планомерно внедряется и выстраивается на всех управленческих уровнях под руководством генерального директора Юрия Иванова. По словам замминистра строительства, именно такая внутренняя дисциплина процессов формирует максимальное доверие со стороны конечных покупателей.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест»

Помимо плотной деловой программы, участникам запомнились яркие интерактивные события: утренняя зарядка с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным и робот Петр, который вызвал неподдельный интерес.