Уехали и даже не попрощались: Как 21-летняя девушка обвинила в изнасиловании двух друзей, которые не захотели с ней серьезных отношений

Женщина написала заявление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эта история произошла в Ростовской области в 2023 году. 21-летней жительницу Неклиновского района заподозрили в заведомо ложном доносе. Елена написала заявление на двух ровесников - Николая и Ивана, обвинив их в групповом изнасиловании.

Уехали и не попрощались

Как рассказывал источник Елена познакомилась с молодыми людьми во время одной из вечеринок. Между молодыми людьми сразу возникла симпатия.

На первых порах молодые люди общались по-дружески. Однако позже, по словам самой Елены, между ней и Николаем произошла интимная близость. Но романтического продолжения не последовало — юноша ограничился случайной связью, тогда как девушка, очевидно, рассчитывала на нечто большее.

Разочаровавшись в одном ухажере, Елена обратила внимание на его товарища. Однако с Иваном история повторилась с точностью до деталей. После единственной проведенной вместе ночи молодой человек бесследно исчез из ее жизни, перестав отвечать на звонки и сообщения.

Финалом этой истории стало то, что оба приятеля покинули город, даже не попрощавшись с Еленой.

Когда правда выяснилась, проблемы появились уже у Елены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Решила отомстить

Обида из-за уязвленного самолюбия не отпускали Елену на протяжении долгого времени. В конце концов она отправилась в отдел полиции и подала заявление, в котором утверждала, что стала жертвой изнасилования со стороны своих приятелей.

Однако, как выяснилось позже, уже в ходе первичной проверки у сотрудников возникли сомнения в достоверности ее слов. По словам источника, девушка указала, что преступление якобы было совершено три месяца назад. Правоохранители отметили, что подобные заявления обычно поступают значительно раньше — пострадавшие в подобных ситуациях редко откладывают обращение в органы на столь длительный срок.

Первые же беседы с предполагаемыми фигурантами дела разрушили версию заявительницы. В итоге ей самой инкриминировали ложный донос о тяжком преступлении.