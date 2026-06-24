«Увернулся, влетел в бордюр и чуть не сбил людей»: Блогер Евгений Чеботарев рассказал о ДТП на своем Ferrari в Ростове

Евгений Чеботарев на Ferrari избежал столкновения с пешеходами после удара о бордюр. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на своей желтой Ferrari. О случившемся блогер рассказал в своих соцсетях.

По его словам, водитель другого автомобиля выехал на встречную полосу и перегородил дорогу. Евгению Чеботареву удалось уйти от прямого столкновения, но Ferrari задела эту машину и влетела в бордюр.

- Я подошел к этому типу, которому я просто спас жизнь, потому что я умею увернуться за доли секунды от удара. Он мне просто перегородил дорогу. Я увернулся, его по касательной задел, сам полетел в бордюр и чуть людей не сбил, - рассказывает Чеботарев на видео.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев попал в аварию на своей желтой Ferrari. Фото: соцсети Евгения Чеботарева

Блогер предложил другому водителю мирно разойтись, решив отремонтировать спорткар за свой счет. К слову, ремонт каскадер оценил примерно в пять миллионов рублей. У Ferrari серьезные повреждения: диск колеса отлетел и так крепко прилип к асфальту, что его пришлось буквально вырывать вместе с куском дорожного покрытия.

- Мне легче не терять время, добиваться своих целей и просто мирно разойтись. Мы же все живы, никто не пострадал. И он мне говорит: «Отремонтируй мою машину».

В результате спустя несколько часов спор удалось урегулировать мирно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отметим, официальной информации о происшествии не поступало.

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