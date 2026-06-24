Птичий городок в центре Ростова

Фото: предоставлено Парком Революции

Продолжаем исследовать парк Революции, который в этом году празднует вековой юбилей. Сегодня заглянем в один из его самых уютных уголков: авиарий с экзотическими птицами, который радует нас с 2007 года. О пернатых обитателях «Комсомолке» рассказала орнитолог парка Анна Кирсанова.

— Анна, как вы выбрали профессию орнитолог?

— Мне нравилась биология, поэтому после школы я поступила в ЮФУ на факультет биологии и биотехнологии, затем перешла в зоологию, и после учёбы в бакалавриате устроилась в ростовский зоопарк. Получив диплом магистра, я стала активно искать место по специальности. И вот в 2024 году мне попалась вакансия орнитолога в парке Революции. Поскольку у меня уже был опыт работы с птицами в зоопарке, я решила попробовать, в итоге здесь уже два года. Люблю работать с животными, а в парке меня, помимо прочего, устраивает и условия, и зарплата. Здесь спокойно и чисто, свежий воздух.

Орнитолог парка Революции Анна Кирсанова. Фото: Анастасия Рябова

— А помните свой первый день в парке?

— В тот же день, когда я откликнулась на вакансию, решила прогуляться по парку, посмотреть авиарий. И, помню, очень удивилась, увидев черношейных лебедей. Ведь разводить этих птиц довольно сложно: они требуют особых условий содержания, их птенцы отказываются, есть без участия родителей — поэтому этот вид подходит лишь для опытных заводчиков. Черношейных лебедей нет даже в ростовском зоопарке, а в парке Революции есть! Этот факт меня поразил. Потом я долго беседовала с моим коллегой – Виктором Фарафонтовым, который занимается кормлением птиц, затем – с орнитологом Татьяной Фарафонтовой, которая работала в авиарии еще с момента основания вплоть до 2024 года. Сейчас Татьяна Ивановна — консультант, а я занимаю должность орнитолога.

Фото: предоставлено Парком Революции

— Анна, в чем заключаются ваши ежедневные обязанности?

— В начале дня я осматриваю поголовье. Если поведение птицы отличается от обычного, например, она вялая и остаётся такой в течение дня, то мы её отлавливаем, изолируем и выясняем причину, если нужно – обращаемся к ветеринарам.

Каждый день убираю вольеры, мою поилки, кормовые столики и чашки. Ещё собираю палки, ветки, мусор. Птицы, если здоровы, сами за собой следят, но сейчас как раз сезон активной линьки у фламинго — перья летят повсюду, приходится постоянно их убирать. За кормлением следит мой коллега: уже больше десяти лет этим занимается — закупает, готовит и раздаёт корма. А мы с ним подменяем друг друга.

Фото: предоставлено Парком Революции

— Наверное, работа становится веселей, когда появляются на свет лебедята?

— Да, это уже традиция парка Революции: пара чёрных лебедей каждый год выводит 2–4 птенцов — они появляются в конце июля. Серые пушистые малыши почти всё время рядом с мамой: когда устают, прячутся у неё под крылом или забираются на спину — зрелище очень трогательное! Когда птенцы подрастают, находим им новый дом и через систему ФГИС Меркурий продаем с соблюдением всех законодательных требований.

Фото: предоставлено Парком Революции

— Здорово, что птицы дают потомство. Значит, им тут спокойно живётся.

— Действительно, птицам здесь хорошо, они привыкли к людям. Большинство посетителей просто любуются, не шумят, не кричат. Но, к сожалению, бывают случаи нарушения правил: люди кормят птиц, хотя это запрещено. Приходят с собаками, которые громко лают и пугают. Птица от страха может резко дёрнуться, повредить себя. Самые пугливые у нас фламинго. Они даже меня близко не подпускают, сразу стайкой отбегают.

— А есть ли, наоборот, любопытные, дружелюбные птицы?

— Это журавли, наши старожилы, любознательные и умные. Самка по кличке Юлька живёт тут с момента открытия. У каждой птицы — свой характер, даже внутри одного вида! У нас самая большая группа — лебеди: белые, чёрные, чёрношейные. И все они разные! Например, самцы бывают более настороженными — особенно когда самка готовится к кладке: они берутся за охрану, могут и крылом махнуть, и ущипнуть, если почувствуют угрозу. Но есть и другие натуры — любопытные и куда более дружелюбные. У нас, к примеру, живёт чёрношейная лебедь Мила. Её вывели в инкубаторе в другой организации, и, как рассказывает коллега Виктор, в первый год она больше тянулась к людям, чем к своим сородичам.

Фото: предоставлено Парком Революции

— Какие навыки и знания наиболее важны в вашей профессии?

— Не обойтись без знаний анатомии и физиологии птиц, понимания их видовых особенностей — это помогает обустроить среду обитания и составить правильный рацион. Важно разбираться и в распространённых болезнях, чтобы до прихода ветеринара заметить тревожные признаки, а также знать, как птицы размножаются и развиваются. Например, мы понимаем, что лебедям для гнездования нужны вода и домик с материалом — причём они используют для строительства не только ветки, но и водоросли. А когда появляются птенцы, важно отслеживать их развитие, чтобы вовремя подкорректировать уход.

И ещё один момент — ловкость и физическая выносливость, что выручает в форс-мажорных ситуациях, когда нужно срочно помочь травмированной птице или поймать ту, что перелетела не туда.

— Они убегают с территории?

— Да, бывает — особенно маленькие и лёгкие самки: они могут перебраться в соседний вольер через невысокие перегородки. Тогда местный самец начинает их «прессовать», а беглянка теряется — не понимает, как она тут оказалась и как вернуться обратно. Приходится надевать гидрокостюм, брать сачок и аккуратно возвращать на место.

Фото: предоставлено Парком Революции

— Какие птицы живут на всей территории парка?

— Целое пернатое сообщество! Встречаются сороки, вороны, сойки, горлицы. Из тех, кого редко можно увидеть в городе, мне попадался седой дятел, а ещё — пустельга. Говорят, в парке есть и совы, но мне пока не довелось их заметить.

А ещё вспоминается пара забавных и немного волнительных историй про птенцов-слётков. Однажды в бассейн упал вороний птенец. Я его аккуратно достала — а он тут же начал громко кричать! Над головой кружили встревоженные родители — я даже немного испугалась: подумала, что сейчас эти двое меня «побьют» за то, что тронула их малыша! Но я просто отнесла птичку в укромный уголок. Малыш обсох, расчесал пёрышки, отдохнул — и вскоре улетел.

Был и случай со слётком пустельги: вокруг него собралась толпа любопытных. Птичка совсем растерялась. Я попросила людей отойти, объяснила, что это молодой птенец и ему просто нужно отдохнуть, чтобы набраться сил и снова учиться летать. Потом аккуратно подсадила его повыше на дерево — подальше и от людей, и от собак.

— Парк Революция отмечает 100-летний юбилей. Если бы у вас была возможность создать ещё одну зону в парке или благоустроить существующую, что бы вы сделали?

— Наш авиарий — единственный в городе птичий уголок с бесплатным доступом, и мне очень хочется, чтобы он стал ещё лучше. Сегодня идёт обсуждение проекта по его реконструкции и благоустройству прилегающей территории. Представляю, как комфортно здесь станет! В общем, я всей душой за то, чтобы благоустроить именно авиарий — уверена, это станет отличным подарком для всех ростовчан.