Стоматолог года Тигран Киракосян: «Для меня нет компромиссов в работе. Задача врача – провести успешное лечение»

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

В рамках рубрики «Стоматолог года» читатели знакомятся с интересными рассказами участников нашего проекта. Они открыто говорят о своей работе, трудностях и вдохновении, делятся ценным опытом и профессиональным взглядом на медицинскую практику.

Тигран Мушегович Киракосян – врач стоматолог-ортопед в центре тотальной имплантации и протезирования «Зубы за один день». Главное направление деятельности доктора: проведение тотальной реабилитации, протезирование на имплантах и зубах. Доктор окончил РостГМУ в 2024 году.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

С детства интересовался биологией – медицина казалась единственным логичным путём. А стоматологию я выбрал осознанно: здесь виден результат сразу. Ты работаешь руками, видишь, как человек меняется – буквально на одном приёме.

Чему вас научила ваша профессия как человека?

Слушать. Не в смысле «кивать», а по-настоящему слышать, что за словами «у меня всё нормально» часто стоят годы терпения и страха. Пациент приходит не только с зубами, он приходит со своей историей.

Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Ответственность. В нашей работе нет мелочей – каждое решение влияет на результат, который человек будет носить годами.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Два главных – страх боли и страх, что имплант не приживется. Оба понятны. Поэтому я всегда объясняю: современная анестезия убирает боль во время процедуры, а приживаемость во многом зависит от точной диагностики и планирования – мы делаем КТ-снимок и разбираем ситуацию до операции, а не в процессе.

Какой совет пациенты чаще всего игнорируют?

Плановые осмотры и ирригатор. Особенно после имплантации – ирригатор это не рекомендация, а необходимость. Имплант не болит как зуб, поэтому проблемы часто незаметны до тех пор, пока они не стали серьезными. Осмотр раз в полгода – это именно та профилактика, которая сохраняет результат на годы.

Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Когда пациент возвращается не с проблемой, а на плановый осмотр – и говорит, что всё хорошо. Это значит, что конструкция работает, человек за ней ухаживает и доверяет нам достаточно, чтобы прийти снова.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Для меня нет компромиссов в работе. Есть четкие протоколы, которые делают риск осложнений минимальным и приводят к успешному результату. В этом и заключается задача врача – не искать обходные пути, а делать правильно.

Какую благодарность вы запомнили на всю жизнь?

Пациент из Чалтыря принёс домашний коньяк и сказал, что это единственный способ выразить то, что чувствует. За новую улыбку. Такие моменты не забываются.

Что приносит наибольшее удовольствие помимо работы?

Семья. Главная ценность.

Как к Вам записаться на прием?

Личный визит: г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, д. 11

Записаться на прием можно по номеру: 8-800-600-37-20

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