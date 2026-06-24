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Общество24 июня 2026 14:03

16 соглашений почти на 77 млрд: Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов рассказал, куда пойдут инвестиции с ПМЭФ-2026

Как изменят жизнь Ростовской области соглашения, заключенные на ПМЭФ-2026, рассказал министр экономического развития Дона Павел Павлов
Татьяна ТИХОНОВА
Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов рассказал "КП - Ростов-на-Дону" об итогах ПМЭФ-2026 для Донского региона.

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов рассказал "КП - Ростов-на-Дону" об итогах ПМЭФ-2026 для Донского региона.

Фото: Кристина КРУГОВЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский международный экономический форум давно стал главной витриной деловой активности страны. Для регионов это не только возможность заявить о себе, но и шанс заключить соглашения, которые будут работать годы. Ростовская область в этот раз вернулась с 16 документами на общую сумму почти 77 миллиардов рублей. О том, как эти проекты изменят жизнь дончан, в программе «Диалоги» на радио «КП - Ростов-на-Дону» рассказал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Жилые кварталы, скоростные трассы и промышленность

Донская делегация поработала на форуме насыщенно: итог — 16 подписанных соглашений почти на 77 миллиардов рублей. Как отметил Павел Павлов, экономика региона диверсифицирована, поэтому интерес инвесторов распространяется на самые разные ее отрасли.

Один из флагманских проектов — строительство жилого квартала в Аксае.

Один из флагманских проектов — строительство жилого квартала в Аксае.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Один из флагманских проектов — строительство жилого квартала в Аксае. Компания «Б-2» возведет 200 тысяч квадратных метров жилья. Но это не просто новостройки: в рамках комплексного развития территорий рядом появятся школы, детские сады, больницы, спортивные площадки, зоны отдыха и зеленые насаждения. Объем инвестиций превысит 30 миллиардов рублей, — рассказал министр.

Второй масштабный проект — Темерницкий скоростной диаметр от компании «Донаэродорстрой». Новая магистраль, по замыслу, должна разгрузить существующую дорожную сеть и связать густонаселенные районы Ростова с прилегающими территориями. Стоимость работ оценивается более чем в 40 миллиардов рублей.

Но этим перечень не ограничивается. Достигнуты договоренности в промышленности, научно-технической сфере, а также в области поддержки малого и среднего предпринимательства.

Новая магистраль, по замыслу, должна разгрузить существующую дорожную сеть и связать густонаселенные районы Ростова с прилегающими территориями.

Новая магистраль, по замыслу, должна разгрузить существующую дорожную сеть и связать густонаселенные районы Ростова с прилегающими территориями.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Расширение спектра направлений

Павел Владимирович подчеркнул: эффективность участия в ПМЭФ определяется не только объемом инвестиций, но и содержанием договоренностей.

— Главное отличие этого форума для нашего региона— расширение спектра направлений. В портфеле соглашений значатся промышленность, логистика, связь, инфраструктура, энергетика, цифровые технологии, развитие территорий и социальная сфера. Инвесторы рассматривают Ростовскую область не как площадку для разовых проектов, а как стратегического партнера для долгосрочного развития бизнеса.

Подтверждением стали переговоры с крупнейшими российскими компаниями и институтами развития. Например, госкорпорация «Росатом» продлила соглашение с регионом, действующее с 2015 года, еще на пять лет. Ключевой акцент — развитие Волгодонска, города-спутника Ростовской АЭС. В ближайшие годы там проведут капитальный ремонт школ и детсадов, модернизируют систему здравоохранения, благоустроят общественные пространства и дороги, а также поддержат комплекс «Умный город Волгодонск».

Подписание соглашения Правительства Ростовской области с ГК "Автодор". Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Подписание соглашения Правительства Ростовской области с ГК "Автодор". Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Логистика, цифра и социальная сфера

Стоит отметить, что для Ростовской области особенно важны проекты в промышленности, транспортной инфраструктуре и энергетике — именно они формируют базу для долгосрочного роста. Такие инициативы не только дают прямой инвестиционный эффект, но и создают условия для развития малого и среднего бизнеса.

— На форуме обсуждалось сотрудничество с госкомпанией «Автодор». Ее председатель правления Вячеслав Петушенко подтвердил: модернизация М-4 «Дон» на участках в Ростовской области завершится до конца года, — сообщил министр.

Не менее значимы соглашения в сфере цифровой трансформации. Сразу с несколькими крупными операторами связи — «Ростелекомом», Т2, «Вымпелкомом», «Эр-Телекомом», «Сервис Телекомом» — намечены планы по повышению качества связи в отдаленных населенных пунктах и вдоль автомагистралей, а также по внедрению современных цифровых сервисов.

Подписаны соглашения и с банками — ВТБ и «Новикомбанком». Они участвуют не только в экономических проектах, но и в социальной жизни региона: от помощи участникам СВО до строительства социальных объектов.

Подписание соглашения правительства Ростовской области с компанией RWB. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Подписание соглашения правительства Ростовской области с компанией RWB. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

— Отдельно стоит выделить проект «Платформа роста», который воплощается в жизнь с исполнительным директором RWB Робертом Мирзояном. Его суть — дать донским брендам инструменты для выхода на федеральный уровень: обучение, помощь в продвижении, наружная реклама, сопровождение на маркетплейсах. Участвовать могут местные производители с зарегистрированным товарным знаком, продукцией со сроком годности от трех месяцев и достаточным уровнем локализации.

И, конечно, для аграрного региона важно соглашение с «Росагролизингом». Компания запускает сеть машинно-технических станций: сельхозпроизводители смогут заказывать технику для конкретных работ, не покупая ее. Это позволит сэкономить на затратах.

Кооперация с Донбассом и новые горизонты

Значимым событием стало подписание соглашения между Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Корпорацией развития Донбасса. Документ предполагает сотрудничество в расширении индустриальных парков, территорий опережающего развития и подготовке законодательных инициатив.

— Ростовская область обладает серьезными компетенциями в привлечении инвестиций и развитии индустриальных площадок, а Донбасс имеет мощный промышленный потенциал. Практическое значение соглашения — в обмене опытом, совместном продвижении проектов, развитии производственных цепочек, — пояснил Павел Павлов.

Значимым событием стало подписание соглашения между Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Корпорацией развития Донбасса. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Значимым событием стало подписание соглашения между Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Корпорацией развития Донбасса. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

И это не разовая акция, а шаг к формированию единого экономического пространства макрорегиона «Содружество Донбасс».

Кроме того, Ростовская область продолжает системное взаимодействие с Запорожской и Херсонской областями. Оно охватывает широкий круг вопросов — от гуманитарной помощи до обмена опытом в ключевых отраслях.

В то же время на международном треке наиболее перспективными названы страны Азии, Ближнего Востока, Африки и государства СНГ. Ростовская область рассчитывает не только увеличивать экспорт, но и привлекать технологии, инвестиции и новые компетенции.

Биотехнологии и удержание талантов

Один из самых технологичных проектов — трехстороннее соглашение с Фондом перспективных исследований и Южным федеральным университетом в области биогибридных систем.

— За сложным термином стоят медицина будущего и биологическая безопасность, — объяснил министр. — Речь о новых лекарствах, системах экспресс-диагностики и технологиях предупреждения биологических угроз. Для жителей региона это означает доступ к современным стандартам лечения. Для экономики — создание лабораторий, опытных производств и высокооплачиваемых рабочих мест для биотехнологов, инженеров и IT-специалистов. Выстраивается полная цепочка: от фундаментальной идеи до серийного продукта, произведенного на Дону.

Один из самых технологичных проектов — трехстороннее соглашение с Фондом перспективных исследований и Южным федеральным университетом в области биогибридных систем. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Один из самых технологичных проектов — трехстороннее соглашение с Фондом перспективных исследований и Южным федеральным университетом в области биогибридных систем. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Напомним, губернатор Юрий Слюсарь назвал этот проект важным для удержания талантливой молодежи. Региональная программа научно-технологического развития ставит цель: к 2030 году сократить отток квалифицированных специалистов на 50 процентов.

Что предлагают молодым ученым и стартаперам? Статус малой технологической компании (МТК) с доступом к преференциям. В реестре уже находятся 129 донских предприятий. Также льготная ставка налога на прибыль — 10%, микрозаймы по сниженным ставкам, грантовая поддержка — через Агентство инноваций разработчики привлекли из федеральных источников более 313 миллионов рублей только за прошлый год.

Результат — в деле, а на бумаге

Как реализуются соглашения, заключенные на предыдущих ПМЭФ, можно увидеть в том числе в Красносулинском районе. Там уже работают два завода «Технониколь». Здесь строятся новые комплексы по выпуску теплоизоляции из каменной ваты, экструзионного пенополистирола и материалов для огнезащиты. Инвестиции в эти объекты — почти 14 миллиардов рублей.

— Главное — не количество подписей, а исполнение проектов, — подчеркнул Павел Владимирович. — Сейчас наш приоритет — сопровождение инвесторов и быстрый переход от договоренностей к реальным стройкам.

Через Агентство инноваций разработчики привлекли из федеральных источников более 313 миллионов рублей только за прошлый год.

Через Агентство инноваций разработчики привлекли из федеральных источников более 313 миллионов рублей только за прошлый год.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Газомоторная столица и лидер ветроэнергетики

ПМЭФ принес и неожиданные титулы. Ростовская область признана «газомоторной столицей России», сменив Санкт-Петербург.

— Инфраструктура для использования газомоторного топлива уже сформирована, и бизнес видит в нем экономическую выгоду.

А еще у Дона — победа в номинации «Лидер ветроэнергетики». В регионе работают шесть ветровых электростанций мощностью 607 МВт, до 2031 года запланирован ввод еще 372 МВт.

— ПМЭФ позволяет увидеть лучшие практики. Сегодня бизнес ждет скорости решений и понятных условий. И уже в этом году мы усилим внедрение современных управленческих и цифровых подходов, — заключил Павел Павлов.

Ростовская область признана «газомоторной столицей России», сменив Санкт-Петербург.

Ростовская область признана «газомоторной столицей России», сменив Санкт-Петербург.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область не просто заключила 16 соглашений. За каждым документом — новые школы и больницы, отремонтированные дороги, высокотехнологичные рабочие места, поддержка бизнеса и защита здоровья людей. Почти 77 миллиардов рублей, вложенные сегодня, через несколько лет обернутся реальными переменами в жизни каждого дончанина.

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77 миллиардов инвестиций и ветроэнергетика: итоги ПМЭФ-2026 для Ростовской области