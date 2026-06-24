16 соглашений почти на 77 млрд: Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов рассказал, куда пойдут инвестиции с ПМЭФ-2026

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов рассказал "КП - Ростов-на-Дону" об итогах ПМЭФ-2026 для Донского региона. Фото: Кристина КРУГОВЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургский международный экономический форум давно стал главной витриной деловой активности страны. Для регионов это не только возможность заявить о себе, но и шанс заключить соглашения, которые будут работать годы. Ростовская область в этот раз вернулась с 16 документами на общую сумму почти 77 миллиардов рублей. О том, как эти проекты изменят жизнь дончан, в программе «Диалоги» на радио «КП - Ростов-на-Дону» рассказал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Жилые кварталы, скоростные трассы и промышленность

Донская делегация поработала на форуме насыщенно: итог — 16 подписанных соглашений почти на 77 миллиардов рублей. Как отметил Павел Павлов, экономика региона диверсифицирована, поэтому интерес инвесторов распространяется на самые разные ее отрасли.

Один из флагманских проектов — строительство жилого квартала в Аксае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Один из флагманских проектов — строительство жилого квартала в Аксае. Компания «Б-2» возведет 200 тысяч квадратных метров жилья. Но это не просто новостройки: в рамках комплексного развития территорий рядом появятся школы, детские сады, больницы, спортивные площадки, зоны отдыха и зеленые насаждения. Объем инвестиций превысит 30 миллиардов рублей, — рассказал министр.

Второй масштабный проект — Темерницкий скоростной диаметр от компании «Донаэродорстрой». Новая магистраль, по замыслу, должна разгрузить существующую дорожную сеть и связать густонаселенные районы Ростова с прилегающими территориями. Стоимость работ оценивается более чем в 40 миллиардов рублей.

Но этим перечень не ограничивается. Достигнуты договоренности в промышленности, научно-технической сфере, а также в области поддержки малого и среднего предпринимательства.

Новая магистраль, по замыслу, должна разгрузить существующую дорожную сеть и связать густонаселенные районы Ростова с прилегающими территориями. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Расширение спектра направлений

Павел Владимирович подчеркнул: эффективность участия в ПМЭФ определяется не только объемом инвестиций, но и содержанием договоренностей.

— Главное отличие этого форума для нашего региона— расширение спектра направлений. В портфеле соглашений значатся промышленность, логистика, связь, инфраструктура, энергетика, цифровые технологии, развитие территорий и социальная сфера. Инвесторы рассматривают Ростовскую область не как площадку для разовых проектов, а как стратегического партнера для долгосрочного развития бизнеса.

Подтверждением стали переговоры с крупнейшими российскими компаниями и институтами развития. Например, госкорпорация «Росатом» продлила соглашение с регионом, действующее с 2015 года, еще на пять лет. Ключевой акцент — развитие Волгодонска, города-спутника Ростовской АЭС. В ближайшие годы там проведут капитальный ремонт школ и детсадов, модернизируют систему здравоохранения, благоустроят общественные пространства и дороги, а также поддержат комплекс «Умный город Волгодонск».

Подписание соглашения Правительства Ростовской области с ГК "Автодор". Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Логистика, цифра и социальная сфера

Стоит отметить, что для Ростовской области особенно важны проекты в промышленности, транспортной инфраструктуре и энергетике — именно они формируют базу для долгосрочного роста. Такие инициативы не только дают прямой инвестиционный эффект, но и создают условия для развития малого и среднего бизнеса.

— На форуме обсуждалось сотрудничество с госкомпанией «Автодор». Ее председатель правления Вячеслав Петушенко подтвердил: модернизация М-4 «Дон» на участках в Ростовской области завершится до конца года, — сообщил министр.

Не менее значимы соглашения в сфере цифровой трансформации. Сразу с несколькими крупными операторами связи — «Ростелекомом», Т2, «Вымпелкомом», «Эр-Телекомом», «Сервис Телекомом» — намечены планы по повышению качества связи в отдаленных населенных пунктах и вдоль автомагистралей, а также по внедрению современных цифровых сервисов.

Подписаны соглашения и с банками — ВТБ и «Новикомбанком». Они участвуют не только в экономических проектах, но и в социальной жизни региона: от помощи участникам СВО до строительства социальных объектов.

Подписание соглашения правительства Ростовской области с компанией RWB. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

— Отдельно стоит выделить проект «Платформа роста», который воплощается в жизнь с исполнительным директором RWB Робертом Мирзояном. Его суть — дать донским брендам инструменты для выхода на федеральный уровень: обучение, помощь в продвижении, наружная реклама, сопровождение на маркетплейсах. Участвовать могут местные производители с зарегистрированным товарным знаком, продукцией со сроком годности от трех месяцев и достаточным уровнем локализации.

И, конечно, для аграрного региона важно соглашение с «Росагролизингом». Компания запускает сеть машинно-технических станций: сельхозпроизводители смогут заказывать технику для конкретных работ, не покупая ее. Это позволит сэкономить на затратах.

Кооперация с Донбассом и новые горизонты

Значимым событием стало подписание соглашения между Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Корпорацией развития Донбасса. Документ предполагает сотрудничество в расширении индустриальных парков, территорий опережающего развития и подготовке законодательных инициатив.

— Ростовская область обладает серьезными компетенциями в привлечении инвестиций и развитии индустриальных площадок, а Донбасс имеет мощный промышленный потенциал. Практическое значение соглашения — в обмене опытом, совместном продвижении проектов, развитии производственных цепочек, — пояснил Павел Павлов.

Значимым событием стало подписание соглашения между Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Корпорацией развития Донбасса. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

И это не разовая акция, а шаг к формированию единого экономического пространства макрорегиона «Содружество Донбасс».

Кроме того, Ростовская область продолжает системное взаимодействие с Запорожской и Херсонской областями. Оно охватывает широкий круг вопросов — от гуманитарной помощи до обмена опытом в ключевых отраслях.

В то же время на международном треке наиболее перспективными названы страны Азии, Ближнего Востока, Африки и государства СНГ. Ростовская область рассчитывает не только увеличивать экспорт, но и привлекать технологии, инвестиции и новые компетенции.

Биотехнологии и удержание талантов

Один из самых технологичных проектов — трехстороннее соглашение с Фондом перспективных исследований и Южным федеральным университетом в области биогибридных систем.

— За сложным термином стоят медицина будущего и биологическая безопасность, — объяснил министр. — Речь о новых лекарствах, системах экспресс-диагностики и технологиях предупреждения биологических угроз. Для жителей региона это означает доступ к современным стандартам лечения. Для экономики — создание лабораторий, опытных производств и высокооплачиваемых рабочих мест для биотехнологов, инженеров и IT-специалистов. Выстраивается полная цепочка: от фундаментальной идеи до серийного продукта, произведенного на Дону.

Один из самых технологичных проектов — трехстороннее соглашение с Фондом перспективных исследований и Южным федеральным университетом в области биогибридных систем. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Напомним, губернатор Юрий Слюсарь назвал этот проект важным для удержания талантливой молодежи. Региональная программа научно-технологического развития ставит цель: к 2030 году сократить отток квалифицированных специалистов на 50 процентов.

Что предлагают молодым ученым и стартаперам? Статус малой технологической компании (МТК) с доступом к преференциям. В реестре уже находятся 129 донских предприятий. Также льготная ставка налога на прибыль — 10%, микрозаймы по сниженным ставкам, грантовая поддержка — через Агентство инноваций разработчики привлекли из федеральных источников более 313 миллионов рублей только за прошлый год.

Результат — в деле, а на бумаге

Как реализуются соглашения, заключенные на предыдущих ПМЭФ, можно увидеть в том числе в Красносулинском районе. Там уже работают два завода «Технониколь». Здесь строятся новые комплексы по выпуску теплоизоляции из каменной ваты, экструзионного пенополистирола и материалов для огнезащиты. Инвестиции в эти объекты — почти 14 миллиардов рублей.

— Главное — не количество подписей, а исполнение проектов, — подчеркнул Павел Владимирович. — Сейчас наш приоритет — сопровождение инвесторов и быстрый переход от договоренностей к реальным стройкам.

Через Агентство инноваций разработчики привлекли из федеральных источников более 313 миллионов рублей только за прошлый год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Газомоторная столица и лидер ветроэнергетики

ПМЭФ принес и неожиданные титулы. Ростовская область признана «газомоторной столицей России», сменив Санкт-Петербург.

— Инфраструктура для использования газомоторного топлива уже сформирована, и бизнес видит в нем экономическую выгоду.

А еще у Дона — победа в номинации «Лидер ветроэнергетики». В регионе работают шесть ветровых электростанций мощностью 607 МВт, до 2031 года запланирован ввод еще 372 МВт.

— ПМЭФ позволяет увидеть лучшие практики. Сегодня бизнес ждет скорости решений и понятных условий. И уже в этом году мы усилим внедрение современных управленческих и цифровых подходов, — заключил Павел Павлов.

Ростовская область признана «газомоторной столицей России», сменив Санкт-Петербург. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область не просто заключила 16 соглашений. За каждым документом — новые школы и больницы, отремонтированные дороги, высокотехнологичные рабочие места, поддержка бизнеса и защита здоровья людей. Почти 77 миллиардов рублей, вложенные сегодня, через несколько лет обернутся реальными переменами в жизни каждого дончанина.

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77 миллиардов инвестиций и ветроэнергетика: итоги ПМЭФ-2026 для Ростовской области