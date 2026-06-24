Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 24 июня, поменяется расписание у всех поездов, идущих из Крыма через Ростов. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» уведомил об этом пассажиров в своем канале в МАХ. Уточняется, что сегодня все составы, которые должны были стартовать в глуби материка — из Евпатории, Севастополя или Симферополя, отправятся из Керчи. Рассказываем, как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов, с 24 июня 2026.
Последние новости о ситуации с поездами, следующими из Крыма через Ростов, говорят о том, что в среду, 24 июня, все поезда «Таврия» будут завершать и начинать свои маршруты на станции «Керчь-Южная Новый Парк».
— Изменения вызваны временным закрытием участка Крымской железной дороги — такое решение принял владелец инфраструктуры. Пассажиров от станции «Керчь-Южная» до пунктов назначения будут перевозить автобусы. Посадка на автобусы организована на привокзальной площади. Также есть возможность добраться до поезда самостоятельно, — прокомментировал перевозчик.
№ 8/7 Севастополь – Санкт-Петербург отправляется из из Керчи в 23:10.
- Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:30;
- остановка в Бахчисаре – в 16:30;
- Симферополь – 17:30;
- Владиславовка – 19:30;
- Семь Колодезей – 20:30;
- Багерово – 21.30;
- прибытие в Керчь – 22:30.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
№ 17/18 Симферополь – Москва, стартует из Керчи в 18:57.
- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 15:00;
- Владиславовка – 16:30;
- Семь Колодезей – 17:00;
- прибытие в Керчь – 18:00.
№ 27/28 Симферополь – Москва начинает движение из Керчи в 21:55.
- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 18:00;
- Владиславовка – 20:00;
- Семь Колодезей – 20:30;
– прибытие в Керчь – в 21:20.
№ 68/67 Симферополь – Москва отправляется из Керчи в 23:20.
- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 19:00;
- Владиславовка – 21:00;
- прибытие в Керчь – 22:30.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
№ 91/92 Севастополь – Москва, отправление из Керчи в 21:40
- Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:00;
- Бахчисарай – 15:45;
- Симферополь – 16:30;
- Владиславовка – 18:30;
- Семь Колодезей в 19:00;
- Багерово в 20:00;
- прибытие в Керчь – 20:30.
№ 179/180 Симферополь – Санкт-Петербург стартует из Керчи в 21:19.
Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 14:00.
- Саки – 14:40;
- Симферополь – 17:00;
- Владиславовка – 19:00;
- Семь Колодезей – 19:30;
- Багерово – 20:15;
- прибытие в Керчь – 20:40.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
№315/316 Симферополь – Адлер выезжает из Керчи в 20:27.
- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00;
- Владиславовка в 17:50;
- Семь Колодезей в 18:20;
- Багерово в 19:15;
- прибытие в Керчь – 19:50.
№ 473/474 Симферополь – Смоленск начнет движение из Керчи в 19:42.
- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 14:00;
- Владиславовка в 16:00;
- Семь Колодезей в 17:00;
- Багерово в 18:00;
- прибытие в Керчь – 18:50.
– Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций. Просим прибывать на посадку заблаговременно, – обратился к пассажирам перевозчик. – Расписание автобусов от Керчи в Крым осталось неизменным.