Все поезда, следующие из Севастополя, Симферополя и Евпатории, сегодня стартуют в Керчи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 24 июня, поменяется расписание у всех поездов, идущих из Крыма через Ростов. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» уведомил об этом пассажиров в своем канале в МАХ. Уточняется, что сегодня все составы, которые должны были стартовать в глуби материка — из Евпатории, Севастополя или Симферополя, отправятся из Керчи. Рассказываем, как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов, с 24 июня 2026.

Как будут ходить поезда, следующие из Крыма через Ростов с 24 июня 2026: как изменились маршруты

Последние новости о ситуации с поездами, следующими из Крыма через Ростов, говорят о том, что в среду, 24 июня, все поезда «Таврия» будут завершать и начинать свои маршруты на станции «Керчь-Южная Новый Парк».

— Изменения вызваны временным закрытием участка Крымской железной дороги — такое решение принял владелец инфраструктуры. Пассажиров от станции «Керчь-Южная» до пунктов назначения будут перевозить автобусы. Посадка на автобусы организована на привокзальной площади. Также есть возможность добраться до поезда самостоятельно, — прокомментировал перевозчик.

Все поезда «Таврия» будут завершать и начинать свои маршруты на станции «Керчь-Южная Новый Парк». Фото: Яндекс Карты

Расписание поездов из Крыма, следующих через Ростов на 24 июня 2026:

№ 8/7 Севастополь – Санкт-Петербург отправляется из из Керчи в 23:10.

- Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:30;

- остановка в Бахчисаре – в 16:30;

- Симферополь – 17:30;

- Владиславовка – 19:30;

- Семь Колодезей – 20:30;

- Багерово – 21.30;

- прибытие в Керчь – 22:30.

В среду, 24 июня, все поезда «Таврия» будут завершать и начинать свои маршруты на станции «Керчь-Южная Новый Парк». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

№ 17/18 Симферополь – Москва, стартует из Керчи в 18:57.

- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 15:00;

- Владиславовка – 16:30;

- Семь Колодезей – 17:00;

- прибытие в Керчь – 18:00.

№ 27/28 Симферополь – Москва начинает движение из Керчи в 21:55.

- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 18:00;

- Владиславовка – 20:00;

- Семь Колодезей – 20:30;

– прибытие в Керчь – в 21:20.

№ 68/67 Симферополь – Москва отправляется из Керчи в 23:20.

- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 19:00;

- Владиславовка – 21:00;

- прибытие в Керчь – 22:30.

Изменения вызваны временным закрытием участка Крымской железной дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

№ 91/92 Севастополь – Москва, отправление из Керчи в 21:40

- Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:00;

- Бахчисарай – 15:45;

- Симферополь – 16:30;

- Владиславовка – 18:30;

- Семь Колодезей в 19:00;

- Багерово в 20:00;

- прибытие в Керчь – 20:30.

№ 179/180 Симферополь – Санкт-Петербург стартует из Керчи в 21:19.

Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 14:00.

- Саки – 14:40;

- Симферополь – 17:00;

- Владиславовка – 19:00;

- Семь Колодезей – 19:30;

- Багерово – 20:15;

- прибытие в Керчь – 20:40.

Пассажиров доставляют к желеднодорожному вокзалу на автобусах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

№315/316 Симферополь – Адлер выезжает из Керчи в 20:27.

- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00;

- Владиславовка в 17:50;

- Семь Колодезей в 18:20;

- Багерово в 19:15;

- прибытие в Керчь – 19:50.

№ 473/474 Симферополь – Смоленск начнет движение из Керчи в 19:42.

- Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 14:00;

- Владиславовка в 16:00;

- Семь Колодезей в 17:00;

- Багерово в 18:00;

- прибытие в Керчь – 18:50.

– Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций. Просим прибывать на посадку заблаговременно, – обратился к пассажирам перевозчик. – Расписание автобусов от Керчи в Крым осталось неизменным.