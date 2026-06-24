Более 2 млрд рублей направили на развитие Тацинского района за пять лет

ПОДПИСЬ К ФОТО: Александр Ищенко и Аслан Хуаде проинспектировали социальные объекты в Тацинской. Фото: Дмитрий Кутепов Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области продолжается комплексное развитие сельских населенных пунктов. Ощутимые результаты этой работы видны в Тацинском районе, где с рабочим визитом побывали председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко. Вместе с ним был руководитель областного управления Следственного комитета Аслан Хуаде, визит которого состоялся после проведенного им ранее личного приема граждан: жители обращались к руководителю ведомства с вопросами, которые касались не только компетенции следствия, и тогда он принял решение лично проехать по району, чтобы на месте оценить ход благоустройства. Главной целью поездки стал осмотр объектов, преображенных в рамках Народной программы за последние пять лет.

Конкретные дела и миллиардные вложения

Спикер донского парламента ознакомился с тем, как изменился облик станицы Тацинской. В центре внимания оказалась площадь Калинина — некогда рядовое общественное пространство, которое в 2025 году обрело совершенно иной вид. Здесь завершились масштабные работы по благоустройству, появились современные зоны отдыха, системы видеонаблюдения и полива. Прямо на обновленную площадь выходит фасад детского сада «Радуга», где заботятся о 70 воспитанниках. В учреждении провели капремонт кровли, заменили окна и двери, установили новое ограждение и безопасные игровые комплексы.

Еще одной точкой маршрута стала специальная школа-интернат, куда приезжают учиться ребята с ограниченными возможностями здоровья из пяти соседних районов. За пять лет здание серьезно обновили: отремонтировали крышу, привели в порядок спальный корпус, столовую и спортзал. Учреждение оснастили современной мебелью и оборудованием — от музыкального до медицинского. Здесь детей не просто учат, а дают востребованную профессию, с которой они успешно трудоустраиваются на донской земле.

Александр Ищенко озвучил ключевые цифры преобразований:

— В Тацинском районе мы изучали результаты реализации Народной программы партии «Единая Россия» за прошедшие пять лет. И нужно сказать, что эти результаты, на наш взгляд, весьма позитивные. Всего за прошедшую пятилетку по народной программе в Тацинском районе был либо построен, либо отремонтирован, либо реконструирован 91 объект. Это и социальная сфера, это и объекты промышленного назначения, это и газопроводы. Всего было в рамках народной программы израсходовано более 2 миллиардов рублей, — заявил председатель Законодательного собрания.

Стратегия для села и вода для людей

Парламентарий подчеркнул, что преобразования коснулись не только фасадов зданий, но и базовой инфраструктуры. Одним из самых чувствительных вопросов для жителей всегда остается качество воды. В Тацинском районе эту проблему решают системно.

— Очень важно, что в Ростовской области активно реализуется программа развития сельских территорий. Это комплексная программа, которая позволяет решать задачи развития инфраструктуры: дорожной, транспортной. Коммуникации, электро-, тепло-, газоснабжения, водоотведения. Кстати говоря, в Тацинском районе в нескольких населенных пунктах за прошедшие пять лет капитально отремонтированы системы водоснабжения, в том числе в станице Тацинской, — привел конкретный пример Александр Ищенко.

Говоря о планах, спикер донского парламента акцентировал внимание на том, что поддержка аграрных территорий — это не сиюминутная задача, а долгосрочный приоритет государственной политики. От благополучия глубинки зависит будущее всего региона, который сохраняет статус аграрно-промышленного гиганта. Именно поэтому прямо сейчас идет активный сбор наказов для формирования новой программы на следующую пятилетку. Председатель Заксобрания подчеркнул, что депутаты фракции «Единая Россия» при рассмотрении любых бюджетных вопросов стремятся, чтобы государственная поддержка работала в интересах жителей.

— Для Ростовской области очень важно создание комфортных условий жизни на селе. Поскольку судьба Ростовской области такая, она останется аграрно-промышленным регионом. И при нашей территориальной протяженности, при большом объеме земельных ресурсов, нам необходимо развивать сельские населенные пункты. И это задача и стратегическая, и тактическая на ближайший краткосрочный период. Мы увидели, что в Тацинском районе есть результат, — резюмировал парламентарий.

Оценка глазами закона и забота о поколении

Руководитель следственного управления СК России по Ростовской области Аслан Хуаде, посетив те же объекты, отметил высокий уровень организации пространства для детей. Он обратил особое внимание на то, как важен бытовой комфорт и трудовое воспитание для профилактики правонарушений в подростковой среде, что входит в прямую компетенцию ведомства.

— Поэтому такие посещения социально значимых объектов очень важны. Мы заинтересованы в том, чтобы понимать, в каких условиях живет и воспитывается подрастающее поколение. И Тацинский район в этом плане заслуживает твердой «пятерки». Безусловно, здесь видны положительные результаты реализации Народной программы, — дал свою оценку Аслан Хуаде.

Совместный мониторинг показал, что в Тацинском районе вложения в социальную и инженерную сферы конвертировались в реальное повышение уровня жизни. Опыт муниципалитета будет учтен при верстке планов на ближайшие годы, чтобы положительная практика тиражировалась и в других сельских территориях донского края.

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