«Дома тянет в рейс, а в море скучаешь по дому»: Как ростовчанин пошел по стопам деда и стал работать моряком

25-летний парень проводит по семь месяцев вдали от дома ради своей детской мечты. Фото: из архива героя публикации.

В честь Дня моряка, который во всем мире отмечают 25 июня, мы поговорили с человеком, который связал свою жизнь с морем. Большую часть года 25-летний Сергей Попков проводит вдали от суши. Парень работает мотористом — следит за огромными судовыми двигателями. Ростовчанин рассказал «КП-Ростов-на-Дону», почему выбрал этот путь, с какими сложностями столкнулся и почему ни за что не бросит море.

Пошел по стопам дедушки

Мечта о море появилась у ростовчанина еще в третьем классе. Тогда девятилетний мальчик случайно нашел старые фотографии дедушки, который много лет отдал флоту.

Ждать парней на берегу готовы не все, поэтому сейчас 25-летний Сергей холост. Фото: из архива героя публикации.

- Дед никогда не брал меня кататься, он тогда уже давно не работал, — вспоминает Сергей. — Но мы всегда вместе отмечали морские праздники, и он рассказывал истории из рейсов. Никто не заставлял меня идти по его стопам. Просто в какой-то момент в голове словно что-то щелкнуло. Я ясно понял, что хочу туда — к морю.

С этого дня школьник четко видел свою цель. После выпуска он отнес документы в Ростовский колледж водного транспорта, чтобы получить знания и поскорее уйти в плавание.

Бессонные сутки на шлюзах

Первый серьезный рейс выпал на тяжелый 2020 год. Из-за коронавируса все учебные центры закрылись, поэтому забрать заслуженный диплом было почти нереально. Свои документы студент получил чудом — комиссия открылась всего на один день.

Карьеру парень начал рулевым на буксире-толкаче. Задача не из легких: нужно стоять за штурвалом и строго держать судно на курсе. Маршрут лежал из Ростова в Астрахань, где команду ждала тяжелая баржа.

Первый серьезный рейс выпал на тяжелый 2020 год. Фото: из архива героя публикации.

- Поначалу я был просто в шоке! — признается Сергей. — Обычно вахта строится так: четыре часа работаешь, восемь отдыхаешь. Но когда начинаются шлюзы, про график можно смело забыть. Выдернуть на палубу могли прямо из постели.

По пути экипажу нужно было пройти 18 шлюзов, которые помогаю судам переходить с одного уровня воды на другой. Все это продолжалось больше суток. Но сложности и бессонные ночи парня не сломили, он лишь еще больше загорелся работой.

Получив аттестат, Сергей поступил в Ростовский колледж водного транспорта. Фото: из архива героя публикации.

Накапливается другая усталость

Самый долгий рейс ростовчанина длился без малого восемь месяцев — семь месяцев и 20 дней. Сам Сергей уверен: идеальный срок контракта — четыре месяца.

- Первый месяц ты полон сил, даже устать не успеваешь. На четвертый усталость уже чувствуется. К шестому — седьмому месяцу по людям прямо видно: сдают нервы, пора домой.

В Ростове Сергей вспоминает о море. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Случайные люди в этой сфере не задерживаются — отсеиваются еще на этапе учебы. Остаются только те, кто искренне болеет морем.

- Дома тянет в рейс, а в рейсе хочешь домой, — смеется ростовчанин. — Побыл на берегу, отдохнул — и снова неудержимо тянет обратно на палубу.

За годы на флоте Сергей успел побывать в Индии, Марокко, Египте и Турции. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Работа при свете фонарика

Сейчас ростовчанин трудится мотористом первого класса. Его главная зона ответственности — следить за огромным машинным отделением. Работать в одиночку там тяжело, поэтому мотористы работают в паре: вместе меняют тяжелые форсунки, делают замеры на коленвале, чистят сепараторы и обслуживают генераторы. При себе всегда должен быть фонарик — освещения в отделении нет.

- За годы на флоте я успел побывать в Индии, Марокко, Египте и Турции. Правда погулять по заграничным улицам не удается. У нас действует запрет на выход в город, гулять разрешено только территории порта.

Самый долгий контракт ростовчанина длился почти восемь месяцев. Фото: из архива героя публикации.

Такой ритм сильно влияет на личную жизнь. Строить семью, пропадая в рейсах месяцами, невероятно сложно. Далеко не каждая девушка готова ждать парня на берегу. Так что, пока Сергей холост.

Но, не смотря на все особенности и сложности профессии, бросать ее ростовчанин не планирует. Напротив, предвкушает повышение - работу на судне классом выше.

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