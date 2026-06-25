Здоровье стоп: как предотвратить развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата

Фото: Екатерина Руденко

Поддержание здоровья стоп критически важно, так как они выполняют ряд ключевых функций, которые напрямую влияют на общее состояние организма человека, подвижность и качество жизни. От каких проблем с опорно-двигательным аппаратом может уберечь грамотная забота о стопах? Как можно снизить риск появления плоскостопия, вальгусной деформации («косточки» у основания большого пальца), пяточной шпоры и других патологий? Почему стельки, которые продаются в обувных магазинах, медтехниках и на маркетплейсах подходят не всем, а иногда могут и навредить? Есть ли зависимость между ношением неправильной обуви и болью в спине? На эти и другие важные вопросы нам ответил эксперт сети ортопедических салонов «Восстановительная медицина».

Видео: Екатерина Руденко

Расскажите, с какими самыми частыми жалобами люди приходят в ваши салоны?

- Чаще всего к нам приходят с постепенным распластыванием стопы - оно развивается годами и поначалу почти не ощущается. Подтолкнуть этот процесс может многое: ходьба на каблуках и в модельной обуви, работа «на ногах» с постоянной статической нагрузкой, беременность и роды, лишний вес, травмы, интенсивный спорт и болезни позвоночника. Большинство жалоб связано с дискомфортом при ходьбе - болью, тяжестью, быстрой усталостью, судорогами и отёками. Отдельная категория - люди, которых беспокоят уже заметные изменения: «косточки», натоптыши, искривление пальцев, трещины и деформация суставов.

Правда ли, что здоровье стоп оказывает прямое влияние на весь организм?

- Безусловно. Стопа - это фундамент движения, а движение во многом определяет качество жизни. От работы стоп зависит состояние коленей, тазобедренных суставов и позвоночника, а также венозный и лимфатический отток в ногах. При каждом шаге стопа решает сразу четыре задачи: удерживает вес тела, отталкивается для следующего шага, гасит удар при приземлении и помогает сохранять равновесие.

Стоит одной из этих функций дать сбой - и тело начинает её компенсировать, а это запускает цепочку проблем. Ослабла толчковая функция - формируется «косточка» у большого пальца. Пропала амортизация - появляется пяточная шпора. Нарушено равновесие - добавляются отёки, тяжесть и сосудистая сетка. А сбой в биомеханике шага перегружает колени и поясницу и быстро утомляет. Постепенно меняется походка и осанка, растёт нагрузка на суставы и сосуды - то есть страдает весь организм.

Фото: Екатерина Руденко

Может ли болеть спина из-за неправильной обуви?

- Да, и происходит это чаще, чем принято думать. Неудачная обувь нарушает биомеханику походки, нагрузка распределяется неравномерно, а мышцы работают с перенапряжением. Возьмём совсем плоскую подошву: она не поддерживает свод, и со временем это оборачивается плоскостопием, болью в ногах и спине, а иногда и остеохондрозом.

Высокий каблук смещает центр тяжести вперёд и перегружает позвоночник, суставы и мышцы ног — отсюда боли в спине, деформация стопы и риск варикоза. Если каблук выше пяти сантиметров, икроножные мышцы постоянно напряжены, и это напряжение не позволяет нормально работать глубоким венам голени. Для удержания равновесия на каблуках изменяется положение таза, страдает осанка. Тесная обувь действует иначе, но не менее коварно: ухудшает кровообращение, мешает работе мышц и суставов и тоже отзывается дискомфортом в спине.

Фото: Екатерина Руденко

Известно, что весомый вклад в здоровье стоп вносят ортопедические стельки. Они нужны только в пожилом возрасте или и молодым тоже?

- Здесь важно сразу разобраться с понятиями. Ортопедическая стелька, или ортез стопы, - это медицинское изделие, которое перераспределяет нагрузку и корректирует нарушения стопы и голеностопа. Её изготавливают индивидуально и при необходимости дополняют лечебными элементами - клиньями, подпяточниками, пронаторами, супинаторами, выкладками, подбирая их под конкретную патологию.

Мы делаем индивидуальные ортопедические стельки более 26 лет, и среди наших 150 000 клиентов есть люди любого возраста - так что дело вовсе не в годах. Помимо тех, кому стельки нужны по медицинским показаниям, к нам приходят все, чьи ноги и позвоночник изо дня в день несут серьёзную нагрузку: спортсмены, хирурги, военнослужащие, официанты, будущие мамы и просто любители долгих прогулок и пробежек.

Допустим, что человек пришел к вам в салон с потребностью в ортопедической стельке. Как происходит процесс подбора?

- Всё начинается с диагностики. Сначала мы разбираем жалобы: нам важно понимать не только то, как выглядит стопа, но и что человек ощущает при ходьбе. Затем сканируем стопы, используя инновационную систему Ortmann PRO - буквально за несколько секунд она строит точный цифровой профиль и показывает опорные зоны, своды и особенности стопы.

Стелька собирается из стандартных модулей, но цифровой профиль позволяет подогнать каждый элемент под вашу анатомию - форму и размер стопы, выбрать нужную жёсткость и высоту каркаса. Такой модульный подход даёт точность, недоступную массовым изделиям. На финальном этапе мы проверяем как стелька ведёт себя в вашей обуви - то есть когда вы стоите и когда делаете шаг.

Фото: Екатерина Руденко

Вы упомянули про массовые изделия. А чем же ваши стельки отличаются от готовых, которые лежат на полке в магазине или продаются на маркетплейсах?

- Главная беда готовых стелек в том, что они не учитывают особенности конкретной стопы. В лучшем случае пользы от них нет, в худшем - они усугубляют уже имеющиеся проблемы. Простой пример: у двух людей с одинаковым размером ноги форма стоп может заметно отличаться. Значит, пелот, который поддерживает поперечный свод, в фабричной стельке окажется не на месте - свод остаётся без опоры, нагрузка не перераспределяется, а боль никуда не уходит.

Вторая сложность - супинатор, отвечающий за продольный свод. Если его высота и длина не совпадают с вашей анатомией, стопа просто не работает как надо: не восстанавливаются ни толчковая, ни амортизационная, ни балансировочная функции. И третье - готовое изделие зачастую не подходит под режим нагрузки, не учитывает особенности использования: работе стоя, спорте, восстановлении после травмы.

Поэтому преимущества индивидуальных стелек говорят сами за себя:

- правильная постановка стопы при каждом шаге;

- перераспределение давления и снятие перегрузки с проблемных зон;

- поддержка сводов в естественном, физиологичном положении;

- меньше боли и усталости к концу дня;

- защита от прогрессирования деформаций;

- медицинское изделие из качественных материалов, сделанное именно под вас.

Фото: Екатерина Руденко

А если человек из другого города? Может ли он сделать у вас стельки дистанционно?

- «Восстановительная медицина» — это сеть ортопедических салонов на юге России. Очно получить консультацию, пройти диагностику и бесплатное сканирование стоп можно в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Ставрополе, Минеральных Водах, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Георгиевске, Невинномысске и Будённовске. В любом из салонов специалисты подберут оптимальное решение для здоровья ваших ног.

А если приехать лично не получается, выручает наш отработанный удалённый формат: с дистанционными замерами, сканированием и доставкой в любой город. Достаточно связаться с менеджером ближайшего салона: он расскажет, какие данные нам понадобятся, чтобы изготовить стельку.

Фото: Екатерина Руденко

Ортопедические стельки - это ваше ключевое направление, но не единственное. Расскажите, какую миссию решает сеть «Восстановительная медицина» в целом?

- Наша миссия - делать по-настоящему эффективные и качественные изделия доступными для людей: для профилактики и лечения болезней позвоночника, суставов, стоп и вен, а также для восстановления после травм и операций. Ассортимент каждого салона закрывает широкий круг задач и, что особенно важно, учитывает индивидуальные особенности опорно-двигательного аппарата.

Помимо фиксаторов для кисти, запястья, предплечья и плеча, у нас есть ортезы для тазобедренного, коленного (наколенники) и голеностопного суставов с разной степенью фиксации. Здесь же — корректоры осанки и корсеты, детская и взрослая ортопедическая обувь, ортопедические матрацы и подушки, средства реабилитации, противоварикозный компрессионный трикотаж, коллагены Navimeso, тейпы, бандажи и лечебная косметика.

Какие три простых совета вы можете дать нашим читателям, чтобы сохранить здоровье ног?

- Первый и главный - внимательно выбирайте обувь. Она должна быть удобной, точно подходить по размеру и форме стопы, поддерживать свод и амортизировать при ходьбе. А если у вас уже есть диагноз, связанный с опорно-двигательным аппаратом, на первое место выходит ортопедическая обувь - современные модели легко вписываются в любой гардероб и образ жизни.

Фото: Екатерина Руденко

Второй совет - не экономьте на стельках. Если они вам нужны, откажитесь от готовых вариантов, какой бы заманчивой ни казалась цена. Очень скоро вред от такой стельки перевесит стоимость индивидуальной, которая действительно работает на ваше здоровье.

И третий - не забывайте про гимнастику и массаж стоп: они укрепляют мышцы и связки, улучшают кровообращение и помогают предупредить проблемы заранее. Регулярно осматривайте стопы и при любом дискомфорте обращайтесь к профильным специалистам. Забота о здоровье ног - это не разовая мера, а ежедневная привычка, которая надолго сохранит вашу активность и качество жизни.

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