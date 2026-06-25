Пришлось удалить некоторые органы: В Ростове врачи спасли пенсионера с опухолью весом 15 килограммов и размером с глобус

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове врачи спасли 68-летнего пациента с опухолью весом 15 килограммов. Мужчина прооперировали в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии - НМИЦ онкологии Минздрава России.
Житель одного из сел Ростовской области заметил неладное, когда у него начал быстро расти живот. Эти странности сопровождались проблемами с желудочно-кишечным трактом. Однако мужчина не стал сразу обращаться к врачам. Судя по всему, рассчитывал, что проблема решится сама.
Только через полгода пенсионер отправился в местную поликлинику. Обследование показало, что у него выросло гигантское новообразование, которое заняло почти все свободное пространство в животе. Пациента срочно направили в Ростов.
В ростовском медучреждении подтвердили диагноз. Опухоль стремительно росла и достигла размера 35 на 45 сантиметров и веса в 15 килограммов. В такой ситуации мужчине могла помочь только операция.
За дело взялась команда опытных хирургов под руководством генерального директора НМИЦ онкологии, доктора медицинских наук и академика РАН Олега Кита. Специалисты начали спасать пациента.
- Злокачественная опухоль заполняла брюшную полость, распространялась на органы мочеполовой системы и кишечный тракт. Мы удалили гигантское новообразование, левый фланг ободочной кишки, левую почку и надпочечник, — рассказал Олег Кит.
Врач добавил, что такие забрюшинные опухоли рекомендуется лечить только в федеральных онкоцентрах. Сложные операции под силу только высокопрофессиональным хирургическим бригадам и опытным анестезиологическим службам.
Операция прошла успешно. У пенсионера были проблемы с сердцем, но он хорошо перенес вмешательство. Пациента уже выписали домой.
К сожалению, анализы показали, что опухоль злокачественная. Мужчине диагностировали забрюшинную липосаркому, которая развивается из клеток жировой ткани.
- Такое новообразование быстро увеличивается в размерах, редко дает метастазы, но случаются рецидивы. Основной метод лечения забрюшинной липосаркомы – хирургический. В данном случае пациенту показано комплексное лечение - следующим этапом будет проведена химиотерапия, - пояснили в онкоцентре.
Врачи просят людей не тянуть до последнего, при любых подозрительных симптомах сразу идти в больницу. А еще - регулярно проходить профилактические осмотры.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
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