Участник проекта «Стоматология года – 2026»: «Ранняя диагностика заболеваний зубов является залогом здоровья ротовой полости»

Фото: предоставлено Центром Имплантации Универдент

Центр Имплантации Универдент — это стоматологический центр новых технологий, специализирующийся на восстановлении утраченных зубов. В клинике представлена широкая линейка различных видов имплантационных систем, которая позволяет подобрать нужный имплант в каждом конкретном случае под каждого пациента и клиническую картину.

Фото: предоставлено Центром Имплантации Универдент

МЫ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

Центр оказывает различные виды услуг:

1. Восстановление зубов при частичном отсутствии отдельных единиц, а также при полной адентии методом имплантации искусственных корней, подобранных индивидуально под пациента с возможностью избежать костной пластики. В случаях, если необходимо наращивание костной ткани, применяются высококачественные натуральные и синтетические биосовместимые костные массы, а также метод пересадки костных блоков пациента с помощью хирургического пьезоаппарата.

2. Установка ортопедических конструкций на имплантах и своих зубах пациента из различных современных материалов с гарантией на все виды работ.

3. Установка виниров и эстетической реставрации зубов.

4. Спасение зубов пациента под микроскопом.

Фото: предоставлено Центром Имплантации Универдент

КОМАНДА КЛИНИКИ

В команду «Универдент» входят стоматологи всех специализаций. Это хирурги-имплантологи, челюстно-лицевые хирурги, стоматологи-ортопеды, терапевты, терапевты-микроскописты, ортодонты. Опыт работы и профессиональная компетенция сотрудников центра позволяет оказывать помощь пациентам даже в самых сложных случаях.

Фото: предоставлено Центром Имплантации Универдент

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

В центре имплантации установлены и успешно применяются:

- Компьютерный томограф с пониженной лучевой нагрузкой;

- Микроскоп;

- Хирургический пьезоаппарат для пересадки костных блоков и ультрабережного удаление сложных зубов;

- Интраоральный сканер для самого точного планирования будущих ортопедических конструкций и ортодонтического лечения пациентов;

- Аппарат для точного определения приживляемости имплантов.

Фото: предоставлено Центром Имплантации Универдент

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

Все диагностические и контрольные исследования зубов проводятся непосредственно в центре. Для успеха имплантации вначале проводится точная диагностика, тщательно подбирается вид импланта и материалы для процедур, разрабатывается план лечения. В решении задачи каждого пациента участвует команда узких специалистов и по окончании лечения выдается гарантия на все виды работ. В дальнейшем пациенты проходят плановые профилактические ежегодные осмотры.

Фото: предоставлено Центром Имплантации Универдент

ПУТЬ ПАЦИЕНТА

Пациент записывается и приходит на первичный прием для диагностики и получения плана, либо нескольких планов восстановления зубов. Далее ему проводится золотой стандарт диагностики – компьютерная томография. После прохождения этого исследования пациента записывают на плановые посещения профильных специалистов, которые непосредственно осуществляют процесс лечения.

Важно, что перед началом лечения у пациента есть четкий план его проведения с указанием сроков и цен каждого этапа. В дальнейшем пациенту напоминают про плановые осмотры, во время которых ему рекомендуется проходить профессиональную гигиену полости рта для поддержания здоровья ротовой полости. Такой подход базируется на том, что именно профилактическая и лечебная гигиена, а также ранняя диагностика заболеваний зубов являются залогом здоровья ротовой полости.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

Центр постоянно благодарит за обратную связь своих пациентов и активно ведет работу с отзывами о своих специалистах и процедурах лечения. Руководитель клиники всегда готова лично пообщаться с пациентами, а каждый этап их лечения находится на постоянном контроле как сотрудников, так и отдела качества.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 21; ул. Максим Горького, 212

Телефоны: 8 (863) 294-42-42

График работы: пн-вс. 10:00 – 20:00

Сайт https://univerdent.ru/

E-mail: univerdent@yandex.ru

ВКонтакте: https://vk.com/univerdent.rostov