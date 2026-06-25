В Ростове стартовала юбилейная конференция по гражданской авиации

Директор Ростовского филиала МГТУ ГА Виктория Пашинская. Фото: Екатерина Попова

В Ростове стартовала XV юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные аспекты развития гражданской авиации» (АвиаТранс-2026). Торжественное открытие состоялось 23 июня в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история». Мероприятие приурочено к 55-летию Московского государственного технического университета гражданской авиации, которое отмечается в этом году, а также к Году единства народов России.

– Конференция объединяет ведущих ученых и специалистов транспортной отрасли. За более чем полувековую историю Ростовский филиал университета подготовил тысячи высококвалифицированных кадров для авиации. Отмечу, что мы осуществляем подготовку кадров не только для нужд отраслевых предприятий региона, но и для предприятий России, – обратилась к собравшимся директор Ростовского филиала Виктория Пашинская.

Волгодонской транспортный прокурор Александр Фокин. Фото: Екатерина Попова

Фирменным стилем филиала стало проведение значимых научных исследований. Многие из них нашли применение на практике и получили признание в профессиональной среде.

Кстати, перед открытием конференции для участников провели экскурсию по экспозиции «Народы Дона», организованной историческим мультимедийным парком «Россия – Моя история.

ОТ ИСТОРИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ДО ФИЗИКИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Перед открытием конференции, были озвучены десятки приветственных адресов и писем, поступивших в адрес оргкомитета конференции и вуза в целом. И первым было зачитано письмо ректора МГТУ ГА, профессора Бориса Елисеева, который подчеркнул большую значимость Ростовского филиала и проводимых на его базе научных исследований.

Как рассказал научный руководитель Ростовского филиала вуза, профессор Григорий Акопов, конференция продлится пять дней, в ней участвуют более 350 человек.

– В этом году впервые организован круглый стол совместно с ЮНЦ РАН по истории воздушного транспорта. Стратегическая сессия «Платформа роста: Ростовский филиал МГТУ ГА – Организации-партнеры», где в качестве соустроителя выступает НПК «ПАНХ», круглый стол «Актуальные вопросы авиационного законодательства» с участием Волго-Донской транспортной компании. И это все в дополнение к традиционным секциям по инженерной направленности. Среди участников – представители авиационных предприятий и вузовской науки от Санкт-Петербурга до Иркутска, – добавил Григорий Акопов.

В программе также есть вопросы развития радиоэлектронного оборудования, авиационного законодательства, социально-экономические и логистические аспекты, а также место физики в системе инженерного образования.

Открытие юбилейной конференции по гражданской авиации. Фото: Екатерина Попова

Особую роль в организации конференции играет сотрудничество с Южной транспортной прокуратурой, которая с учетом большого объема авиационных работ на юге страны координирует взаимодействие правоохранительных органов в вопросах безопасности использования воздушного пространства. Волгодонской транспортный прокурор Александр Фокин поздравил коллектив университета с юбилеем, отметив, что подготовка специалистов была актуальна всегда, а сейчас особенно.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ АВИАОТРАСЛИ

Отметим, что развитие филиала стало возможным и благодаря поддержке Росавиации. В 2026 году на базе филиала была организована подготовка операторов БПЛА. Начальник отдела профессионального образования министерства образования Ростовской области Светлана Титова, присутствующая на конференции не первый раз, высоко оценила уровень проведения и качество проектов, рождающихся на этой площадке. Она напомнила, что Ростовский филиал — единственный вуз на юге России, готовящий инженерно-технические кадры для гражданской авиации.

Заместитель директора Южного научного центра РАН по научной работе Евгений Кринко. Фото: Екатерина Попова

Среди гостей конференции был выпускник филиала, генеральный директор авиакомпании «ПАНХ» Андрей Козловский. Он отметил, что компания всегда готова приглашать студентов филиала на работу, и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Также выступил академик, доктор технических наук Владимир Козловский. Он подчеркнул, что сегодня авиационная промышленность переживает возрождение: появляются новые аппараты, технологии, активно внедряются беспилотники и искусственный интеллект. И именно обсуждению этих вызовов и посвящена конференция.

Гости и участники конференции. Фото: Екатерина Попова

НОВАЯ СЕКЦИЯ

В 2025 году по инициативе Минтранса на базе филиала было создано Ростовское региональное отделение Российской ассоциации историков транспорта. В рамках конференции был организован круглый стол «Генезис и функционирование авиации СССР в годы Великой Отечественной войны» совместно с ЮНЦ РАН. На ней участникам предстоит обсудить состояние ростовского гражданского воздушного флота накануне и в период Великой Отечественной войны, а также как в военное время организовывали обслуживание двигателя АШ-62 для самолета ЛИ-2. А еще участники вспомнят историю подвига летчицы-аса Лидии Литвяк.

– Мир стремительно меняется, а конференция позволяет ученым делиться результатами и обмениваться идеями, – добавил заместитель директора Южного научного центра РАН по научной работе Евгений Кринко. Он также отметил большой потенциал сотрудничества вуза с РАН.

Фото: Екатерина Попова

Конференция «АвиаТранс-2026» продлится до 27 июня. За пять дней работы участникам предстоит не только обсудить актуальные проблемы отрасли, но и выработать совместные решения, которые помогут гражданской авиации двигаться вперед.