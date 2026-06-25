В Кашарском районе за пять лет по Народной программе выполнили порядка 50 объектов

Вячеслав Василенко и Аслан Хуаде осмотрели объекты, которые реализуются по Народной программе. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кашарском районе Ростовской области за пять лет реализации Народной программы выполнено около 50 социально значимых объектов. Итоги этой масштабной работы оценил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко во время рабочей поездки в муниципалитет.

Пять лет реальных дел

Парламентарий напомнил, что Народная программа появилась именно как инструмент прямого диалога с жителями. Ее главная задача — не просто отчитаться о проделанной работе, а воплотить в жизнь те проекты, которые люди считают по-настоящему важными.

— Только по Кашарскому району на сегодня по Народной программе было выполнено около 50 объектов. Ход их реализации мы обсуждали с депутатами фракции «Единая Россия», — рассказал Вячеслав Василенко.

Социальная сфера и дороги в приоритете

Практически все реализованные проекты касаются повседневной жизни людей. Привели в порядок районный Дом культуры, который сейчас находится в отличном состоянии. Преобразился и физкультурно-оздоровительный комплекс напротив, расположенный напротив здания администрации. Заметные перемены произошли в образовательных учреждениях: капитальный ремонт провели в трех детских садах, обновили школу.

Особое внимание вице-спикер донского парламента уделил начальной школе в Кашарах, которую посетил лично. Стоимость работ здесь превышает 60 миллионов рублей, и объект уже на финишной прямой.

— Она откроется 1 сентября, это 100%. Уже на сегодня осталось освоить порядка 10-14 миллионов рублей, — уточнил парламентарий.

Отдельно Вячеслав Василенко остановился на дорожном вопросе. Многие улицы райцентра теперь имеют твердое покрытие, а самым проблемным местом считался хутор Лысогорка, где в итоге уложили 8,6 километра асфальта.

Газ и вода приходят в дома

Одним из самых чувствительных вопросов для сельских территорий всегда была газификация. За прошедшие пять лет по Народной программе голубое топливо получили более двадцати населенных пунктов. Эта работа продолжается и сейчас.

Но самым масштабным проектом, который реализуется в данный момент, парламентарий назвал строительство водопровода в слободе Кашары. Его стоимость составляет 1,6 миллиарда рублей. Это тот случай, когда инфраструктура создается с прицелом на десятилетия вперед.

Взгляд в будущее: работа по наказам продолжается

Реализация текущих проектов не означает остановку. Парламентарий сообщил, что на сегодняшний день только от жителей его округа поступило уже более 300 новых предложений для включения в Народную программу.

— Конечно, мы будем с ними работать для того, чтобы они потом были реализованы. Не сегодня. Сейчас мы видим сложно с финансированием. Но будет следующий год. Мы учтем эти мнения, и, конечно же, будем потом, как депутаты, отрабатывать с правительством, чтобы людям нашим жилось еще комфортнее, — отметил заместитель председателя донского Заксобрания.

Ледовый дворец как пример развития села

В ходе рабочей поездки социальные объекты Кашарского района посетил и руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области Аслан Хуаде. Этому предшествовал личный прием граждан: люди обращались не только с вопросами, входящими в компетенцию ведомства, но и с житейскими проблемами, которые напрямую влияют на качество жизни в сельской местности.

Особое впечатление на Аслана Хуаде произвела ледовая арена «Светлый» в селе Каменка. Объект, построенный частным инвестором и переданный Ростовской области, сегодня действует как подразделение местной спортивной школы. Здесь регулярно занимаются 69 юных хоккеистов и фигуристов.

На ледовой арене занимаются следж-хоккеем даже особенные дети из Ростова и ЛНР. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— На ледовую арену приезжают спортсмены не только из близлежащих районных центров, но и из других субъектов. Здесь проводят соревнования и тренировки, построен целый гостиничный комплекс, в котором ребята проживают вместе со своими тренерами, — поделился мнением Аслан Хуаде.

Возможности арены высоко ценят не только местные воспитанники и гости из соседних регионов. Второй год подряд «Светлый» становится площадкой для сборов по адаптивному хоккею, которые объединяют особенных детей. Ксения Савенкова, президент федерации адаптивного хоккея Ростовской области, объяснила, почему команда вновь остановила выбор именно на этом катке:

— У нас сводная команда Ростова и Луганской Народной Республики. Это наши вторые сборы. Для нас это примечательно тем, что сборы по специальному хоккею только недавно начали появляться в России. Мы были пионерами у нас в Ростовской области этих сборов. Почему мы выбираем каток «Светлый»? Удобное месторасположение, шикарный каток, шикарный лед. Тут же все условия для сухих тренировок. Это зал ОФП, это площадка для дриблинга. Чисто, аккуратно, люди приветливые и, что очень важно, доступно.

Аслан Хуаде добавил, что формирование такой инфраструктуры для детей и молодежи — ключ к решению проблемы оттока населения. Социальная среда на селе не должна уступать городской ни по комфорту, ни по возможностям для развития. Ледовая арена «Светлый» служит наглядным подтверждением того, что это реально.