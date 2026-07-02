В ЮВО провели обучение военнослужащих операторов FPV-дронов

В учебном центре ЮВО военнослужащие осваивают управление FPV-дронами с нуля до госдиплома. Фото: Пресс-служба Южного военного округа.

В учебном центре Южного военного округа прошли плановые занятия для военнослужащих, заключивших специальный контракт с Минобороны. Личный состав осваивал управление FPV-дронами — дисциплину, ставшую неотъемлемой частью повседневной боевой работы. Упор на этом этапе делался на развитие тонкого микроконтроля пульта, без которого невозможно точное применение беспилотника.

От виртуальной трассы к чувству пульта

Тренировки начались в тактическом классе на симуляторах. Под контролем инструкторов, имеющих за плечами реальный опыт применения БПЛА в зоне СВО, контрактники последовательно отрабатывали полетные упражнения на разных скоростях. Задача выглядит проще, чем есть на самом деле: пройти виртуальную трассу с большим количеством препятствий, не теряя направления и удерживая постоянную скорость аппарата. Лишнее движение стиками — и дрон уходит с маршрута, а в реальных условиях это означало бы провал задания.

Параллельно военнослужащие тренировались вести разведку с воздуха и зависать на заданной высоте. Те, кто уверенно справлялся с базовыми упражнениями, переходили на следующий уровень — начинали работать в специальных очках, имитирующих картинку от первого лица.

Допуск только через зачет

Программа выстроена с привязкой к специфике современных вооруженных конфликтов. Инструкторы подчеркивают, что сегодня оператору беспилотника недостаточно все это знать и понимать. К практическим вылетам на полигоне допускают только тех, кто сдал теоретические и практические зачеты.

Тем, кто полностью прошел курс в учебном центре, выдают диплом государственного образца, подтверждающий квалификацию специалиста в сфере беспилотных систем.

Особые условия для нового направления

Развитие войск беспилотных систем прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий:

— Войска беспилотных систем – это, безусловно, самые передовые технологии, новейшие разработки и люди, которые станут новой элитой нашего государства, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. — Сегодня они по зову сердца и велению совести приняли решение встать на защиту Отечества. Уверен, после возвращения к мирной жизни они также продолжат работать на благо нашего государства.

Контракт в войска беспилотных систем имеет несколько принципиальных отличий от стандартного. Срок службы составляет от одного года, и продлить его без личного желания военнослужащего невозможно. За соблюдением этого порядка следят командиры, кадровые органы и Главное управление кадров, где ведут персональный учет. Еще один момент: перевести оператора на должность в другие подразделения или рода войск без его согласия не допускается. Если человек пришел служить в систему БпС, он в ней и остается — это закреплено условиями контракта и директивами Генштаба.

Добавим, что для жителей Ростовской области, заключивших контракт с Минобороны по данному направлению, предусмотрена единовременная выплата до 3,4 миллиона рублей. Пункты отбора работают в Ростове по адресам: ул. Оганова, 22 (телефон: 8-863-235-15-23) и ул. Волкова, 19 (телефон: 8-863-235-06-44).