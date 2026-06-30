Выборы 2026

Ростовский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности предоставить на платной основе площадь в сетевом издании «Комсомольская правда», www.kp.ru

(св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.rostov.kp.ru для целей предвыборной агитации, размещения агитационных материа-лов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и совмещенных с ними выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года.

Цены указаны в российских рублях, в том числе НДС-22%.

Действуют до 19.09.2026 г.

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг в сетевом издании на сайте www.kp.ru

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ:

ФОРМАТ РАЗМЕЩЕНИЯ – ТЕКСТЫ:

ФОРМАТ РАЗМЕЩЕНИЯ – БАННЕРЫ:

* расчет производится в зависимости от свободного трафика

ФОРМАТ РАЗМЕЩЕНИЯ – СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

УСЛУГИ РЕДАКЦИИ:

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

Ростовский филиал акционерного общества

«Издательский дом «Комсомольская правда»:

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