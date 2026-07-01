Кредит на покойника: Житель Ростовской области оформлял займы от имени умершего отца

В Ростовской области сын оформлял кредиты на умершего отца. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Под Ростовом парень оформлял кредиты на покойного отца, пока его махинации не раскрыли сотрудники банка. В итоге молодого человека осудили за кражу и мошенничество.

«В тяжелом состоянии»

Алексей жил с бабушкой и трудился разнорабочим: у него было только среднее образование. 22 февраля 2025 года бабушка позвонила ему и сказала, что отец находится в тяжелом состоянии, в больнице. Парень отправился в Белокалитвинский район, где жил родитель. Однако, пока он добрался до медучреждения, пациент уже умер.

- После этого я пошел домой к отцу. В зале увидел его телефон, ввел пин-код, разблокировал и стал рассматривать фотографии, - рассказывал позже сын следователю. - Тогда же зашел в мобильное приложение банка: пин-код от личного кабинета я тоже знал. И увидел накопления на счетах.

25 февраля отца похоронили. Сыну в тот день не спалось, денег не было, и он решил воспользоваться средствами покойного. Зашел в приложение банка на телефоне отца и перевел 8 000 рублей с его кредитной карты на потребительскую, а потом - на свою. Выглядело это так, словно родитель сам воспользовался заемными средствами.

К приезду сына, мужчина скончался. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заманчивое предложение

Примерно через час на мобильник покойного поступило смс сообщение от банка. В нем говорилось, что лимит по кредитной карте увеличен до 37 500 рублей. Клиенту предлагали пройти по ссылке и подтвердить согласие. Алексей не смог отказаться от такого предложения. Он снова зашел в мобильное приложение и перевел себе уже 26 000 рублей.

4 марта парень и вовсе выдал себя за умершего родителя и оформил от его имени кредит на сумму 12 000 рублей. Эти деньги поступили на банковский счет покойного, после чего сын перевел их себе.

- Я пользовался телефоном отца, так как считал, что теперь он принадлежит мне. А деньги брал, так как своих в то время не было, заработную плату я получить не успел, - говорил молодой человек.

Сын разблокировал телефон и решил воспользоваться мобильным приложением банка. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Потусторонний клиент

В апреле сотрудники банка начали проверку в связи с задолженностью по кредитным договорам отца. Во время нее выяснилось, что клиент скончался 23 февраля, однако кто-то продолжал брать деньги от его имени.

- В ходе анализа операций установлено, что получателем средств является сын покойного, - рассказывал в суде представитель банка.

13 мая сотрудники позвонили молодому человеку и потребовали объяснений. Он не стал отпираться, но и деньги возвращать отказался. Мол, находится в трудном материальном положении. Тогда руководство банка обратилось в полицию. В отношении сына возбудили уголовное дело. Перепуганный парень возместил-таки причиненный кредитному учреждению ущерб.

Как говорится на сайте Белокалитвинского городского суда, молодого человека признали виновным в краже и мошенничестве. Его приговорили к лишению свободы на 1 год 1 месяц условно с испытательным сроком на полтора года.

Молодого человека осудили за кражу и мошенничество. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

А вот был случай

В Донской столице будут судить мужчину, который продолжал получать пенсию матери после ее смерти. По данным следствия, женщина скончалась еще в марте 2019 года. Взрослый сын получил справку о ее смерти, но не стал обращаться в ЗАГС за соответствующим свидетельством.

Воспользовавшись ситуацией, он в течение пяти лет продолжал получать пенсионные выплаты, которые перечислялись на карту матери. При этом регулярно снимал с нее деньги и тратил на свои нужды.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он обвиняется в 42-х эпизодах тайного хищения чужого имущества, совершенных с банковского счета.

- Общая сумма ущерба, причиненного Фонду пенсионного и социального страхования по Ростовской области составила более 2 300 000 рублей, - говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону.

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