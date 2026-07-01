Стоматолог года Руслан Барамия: «Кто-то останавливается на достигнутом, но мое желание - это учиться каждый день»

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

В рамках рубрики «Стоматолог года» читатели знакомятся с интересными рассказами участников нашего проекта. Врачи открыто говорят о непростых сторонах работы и своем вдохновении, передают коллегам важный опыт и делятся профессиональным видением медицины.

Барамия Руслан Русланович – врач стоматолог–хирург центра тотальной имплантации и протезирования «Зубы за один день».

Специализируется на реабилитации пациентов по методике «все на 4», протезировании и микропротезировании, знает все про зубные импланты и любит свое дело.

Стаж работы – 6 лет. Доктор окончил РостГМУ в 2019 году.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

Мой отец – врач. И я пошел по его стопам. Он меня всему и научил.

Чему вас научила ваша профессия как человека?

Твердо говорить «нет». И в работе, и в жизни перестал угождать всем в ущерб результату. Нельзя ставить имплант туда, где он не приживется. Соглашаться на то, что заведомо навредит, мне или делу, я не буду. Планировать, а не надеяться на «авось». И помнить, что 80% процентов проблем решаются на этапе диагностики и подготовки.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Важно не сдаваться и иметь уверенность в своих силах. И, конечно, учиться. Если бы я не учился, я бы превратился в «динозавра», который ставит импланты только в ту кость, где нет проблем. Это качество позволяет мне оставаться востребованным.

Как изменилась стоматология за последние годы – глазами практика?

Каждые 6 месяцев появляются новые методики. Если не следить за этим, то можно сильно отстать от коллег.

С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Боль, неудача, негативные последствия после лечения.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

Какой совет пациенты чаще всего игнорируют?

Я всем советую здоровые привычки – не пить, не курить.

Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Если у человека спустя время здоровые десны.

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Я не буду удалять здоровые зубы только для того, чтобы провести быструю имплантацию. Не буду предлагать пациентам с сахарным диабетом имплантацию до нормализации уровня сахара. И, конечно, не поставлю имплант рядом с парадонтитным зубом.

А вот установить тонкие импланты в тонкую кость с соблюдением всех правил костной пластики я всегда готов. Или немного сточить костную ткань, если зуб на противоположной челюсти слишком сильно вылез и мешает. И предлагаю пациентам отсроченную нагрузку, если нет достаточных финансовых возможностей, помогаю разделить план лечения.

Какую благодарность вы запомнили на всю жизнь?

Мне часто говорят: «Мне отказали хирурги в трех клиниках, а вы смогли». Это показывает мой уровень в стоматологии, что я не стою на месте. Кто-то останавливается на достигнутом, но мое желание - это учиться каждый день.

Что приносит наибольшее удовольствие помимо работы?

Моя семья и мои родители, мои хобби. Я много занимаюсь спортом. Это смешанные единоборства, футбол, большой теннис. А в теннис я играю с женой.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

Как к Вам записаться на прием?

Личный визит: г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, д. 11

Записаться на прием можно по номеру: 8-800-600-37-20

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