Объявляем победителей третьего этапа конкурса «Парк Революции — 100 лет»!

Завершился очередной промежуточный этап нашего фотоконкурса. Это важный рубеж, который показывает, как сильно люди любят это место, как бережно они хранят его историю и как красиво видят его настоящее.
Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам. Каждая история, каждый кадр стали кирпичиком в фундаменте нашей общей памяти о парке. Мы с большим вниманием и теплом прочитали и рассмотрели все ваши работы.
С гордостью объявляем лауреатов и победителей третьего этапа!
Победители третьего этапа
Михаил Ожерельев
Ольга Воронкова
Анна Руфуллаева
Виктория Толкачева
Алина Коваленко
Поздравляем победителей и благодарим за ваши теплые воспоминания!
Как получить приз?
Победители могут забрать свои пригласительные на колесо обозрения в администрации парка аттракционов ежедневно с 10:00 до 20:00.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 903 401 67 07
Конкурс продолжается!
Если вы еще не успели принять участие — самое время присоединиться!
Мы продолжаем принимать работы в номинациях:
- «Фото в парке»
- «История о парке»
Поделитесь своими фотографиями, воспоминаниями, семейными историями и самыми яркими моментами, связанными с Парком Революции. Возможно, именно ваша работа станет следующей победной историей.
Не упустите возможность стать частью юбилейной истории Парка Революции!