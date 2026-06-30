Объявляем победителей третьего этапа конкурса «Парк Революции — 100 лет»!

Победители третьего этапа

Завершился очередной промежуточный этап нашего фотоконкурса. Это важный рубеж, который показывает, как сильно люди любят это место, как бережно они хранят его историю и как красиво видят его настоящее.

Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам. Каждая история, каждый кадр стали кирпичиком в фундаменте нашей общей памяти о парке. Мы с большим вниманием и теплом прочитали и рассмотрели все ваши работы.

С гордостью объявляем лауреатов и победителей третьего этапа!

Победители третьего этапа

Михаил Ожерельев

Ольга Воронкова

Анна Руфуллаева

Виктория Толкачева

Алина Коваленко

Поздравляем победителей и благодарим за ваши теплые воспоминания!

Как получить приз?

Победители могут забрать свои пригласительные на колесо обозрения в администрации парка аттракционов ежедневно с 10:00 до 20:00.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 903 401 67 07

Конкурс продолжается!

Если вы еще не успели принять участие — самое время присоединиться!

Мы продолжаем принимать работы в номинациях:

- «Фото в парке»

- «История о парке»

Поделитесь своими фотографиями, воспоминаниями, семейными историями и самыми яркими моментами, связанными с Парком Революции. Возможно, именно ваша работа станет следующей победной историей.

Не упустите возможность стать частью юбилейной истории Парка Революции!