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Общество30 июня 2026 13:00

Объявляем победителей третьего этапа конкурса «Парк Революции — 100 лет»!

Если вы еще не успели принять участие — самое время присоединиться!
Наталья ВЕСНИНА
Победители третьего этапа

Победители третьего этапа

Завершился очередной промежуточный этап нашего фотоконкурса. Это важный рубеж, который показывает, как сильно люди любят это место, как бережно они хранят его историю и как красиво видят его настоящее.

Мы выражаем глубокую благодарность всем участникам. Каждая история, каждый кадр стали кирпичиком в фундаменте нашей общей памяти о парке. Мы с большим вниманием и теплом прочитали и рассмотрели все ваши работы.

С гордостью объявляем лауреатов и победителей третьего этапа!

Победители третьего этапа

Михаил Ожерельев

Ольга Воронкова

Анна Руфуллаева

Виктория Толкачева

Алина Коваленко

Поздравляем победителей и благодарим за ваши теплые воспоминания!

Как получить приз?

Победители могут забрать свои пригласительные на колесо обозрения в администрации парка аттракционов ежедневно с 10:00 до 20:00.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 903 401 67 07

Конкурс продолжается!

Если вы еще не успели принять участие — самое время присоединиться!

Мы продолжаем принимать работы в номинациях:

- «Фото в парке»

- «История о парке»

Поделитесь своими фотографиями, воспоминаниями, семейными историями и самыми яркими моментами, связанными с Парком Революции. Возможно, именно ваша работа станет следующей победной историей.

Не упустите возможность стать частью юбилейной истории Парка Революции!