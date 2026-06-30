«Десять из десяти»: такую оценку поставила кроссоверу премиум-класса Li L7 миссис Вселенная из Ростова

Людмила Матуа и роскошный Li L7 будто созданы друг для друга. Фото: Денис Василевский

Технологии интеллектуального вождения превращают современный автомобиль в защитника, помощника и даже собеседника. Они достигли такого уровня, что позволяют человеку парковать машину удаленно – через приложение на смартфоне. Какими еще возможностями обладают автомобили Ли Авто, мы узнали в ГК «АРТЕКС» - единственном официальном дилере этих машин в Ростове-на-Дону. Кроме того, мы попросили протестировать кроссовер премиум-класса Li L7 миссис Вселенная- 2017, официальное лицо ФСК ГТО и заядлую автомобилистку Людмилу Матуа.

- До этого я водила только седаны, так что будет новый интересный опыт! - с улыбкой согласилась ростовчанка.

Автор видео: Денис Василевский

«Хочется ехать и ехать!»

Людмила отметила, что благодаря выдвижной подножке в кроссовер удобно садиться. Клиренс в автомобиле регулируется от 15 до 22 сантиметров благодаря пневмоподвеске. Самое низкое положение – идеально для движения по трассе, поскольку создает хорошую аэродинамику. Как только кроссовер разгоняется до 80 километров в час, клиренс автоматически опускается — подразумевается, что с такой скоростью машина движется за городом, по ровной трассе. Если же дорога оставляет желать лучшего, то можно перевести автомобиль в самое высокое положение — 22 сантиметра.

Подарок, достойный самых любимых! Фото: Денис Василевский

Людмила проехала на кроссовере по центральным улицам Ростова и поделилась впечатлениями.

- Первое, что я заметила, это очень легкая педаль и чувствительный руль. Я практически не прилагаю усилий, чтобы вести автомобиль. В машине комфортно сидеть. Материал руля — натуральная кожа — тактильно приятный. Мне нравится, что здесь панорамная крыша, которая дает много света, - комментировала поездку ростовчанка. - Есть автомобили, в которые садишься и думаешь, как бы поскорее добраться до места. А в этом хочется ехать и ехать, потому что в нем удобно.

Рыжий салон Li стал визитной карточной бренда. Фото: Денис Василевский

Удобен для семьи

Как мама двоих сыновей, Людмила оценила комфорт салона. В кроссовере — трехзонный климат-контроль: у водителя, пассажира и второго ряда. Предусмотрен подогрев и массаж всех сидений.

- В автомобиле есть три дисплея — для водителя, а также пассажиров на переднем и на задних сиденьях. На экранах можно смотреть разные фильмы и программы. Это удобно в поездках с детьми, которым будет нескучно в дороге.

Кроме того, в машине размещен специальный бокс с функцией охлаждения и подогрева продуктов и напитков. А в объемный багажник легко поместятся вещи для всей семьи.

Во время поездки ростовчанка включила музыку через блютуз: качество звука порадовало.

Сама паркуется и тормозит!

Людмила отметила, что управлять машиной удобно, благодаря многочисленным «интеллектуальным помощникам». Адаптивный круиз-контроль позволяет соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля, удерживать машину в полосе, подруливать. Можно воспользоваться встроенным ассистентом-помощником при перестроении и обгоне. Однако Людмилу особенно поразила способность автомобиля самостоятельно парковаться.

- Для нас — женщин — это немаловажно!

Во время тест-драйва ростовчанка убрала руки с руля и с удивлением следила, как кроссовер заезжает задним ходом на парковочное место. К слову, этот автомобиль способен самостоятельно найти его на переполненной машинами стоянке.

- Просто удивительно! - не скрывала эмоций Людмила.

Кроме того, автомобиль можно поставить на стоянку или вызвать с нее с помощью смартфона.

В Артексе можно пройти тест-драйв на любой из трех моделей Li. Фото: Денис Василевский

На страже безопасности

Безопасность Li L7 доведена до высокого уровня: если водитель зазевается на дороге, кроссовер экстренно затормозит перед препятствием или пешеходом. А если человек заснет за рулем, то машина остановится.

Система кругового обзора позволяет видеть больше и дальше. В автомобиле установлены 11 видеокамер, которые передают на дисплей 3D-картинку дорожной ситуации. Еще две камеры расположены внутри салона: с их помощью можно проверить, все ли в порядке у детей на заднем сиденье.

Режим «стража» позволяет мониторить обстановку возле автомобиля дистанционно. Если кто-то подходит или подъезжает слишком близко к машине, система запускает запись с внешних камер. При этом владелец получает уведомление и может посмотреть, что происходит возле автомобиля через приложение на смартфоне.

«Десять из десяти!»

- Очень комфортная, мобильная и легкая в управлении машина. Я переживала, что будет сложно, но в ней все устроено логично, переведено на русский язык. Мне понравилось что есть режим «Комфорт» и «Спорт» - я протестировала оба и осталась довольна, но мне привычней второй, - подвела итога тест-драйву Людмила Матуа. - Отмечу, что кроссовер мягко проходит ямки на дороге, не чувствуется механического эффекта. Несмотря на то, что мы ездили по оживленным улицам, в салоне было достаточно тихо. Но особенно понравилась помощь при вождении и парковке. Ставлю десять из десяти этому автомобилю!

Автоледи Людмила Матуа оценила тест-драйв Li L7 на 10 из 10. Фото: Денис Василевский

Современные технологии

В компании «АРТЕКС» в Ростове-на-Дону представлена вся линейка автомобилей LiXiang, завезенных в Россию официально, с полноценной гарантией, функционированием и русификацией всех приложений.

- Li L7 — это премиальный кроссовер китайского бренда Ли Авто. Модель позиционируется как «золотая середина» между более компактным L6 и флагманским трехрядным L9, - рассказал менеджер по продажам ГК «АРТЕКС» Дмитрий Литвинов.

Специалист отметил, что за три-пять секунд автомобиль разгоняется до 100 километров в час — для внедорожника весом 2,5 тонны это хорошая динамика. В то же время машина едет плавно и комфортно за счет адаптивной пневмоподвески, которая подстраивается под дорожное полотно.

- Главная фишка Ли Авто - технология ERF. Ее суть в том, что бензиновый мотор выполняет роль генератора и постоянно подзаряжает батарею автомобиля. То есть водителю не нужно переживать, что машина неожиданно заглохнет. Можно ездить на бензине или на электротяге, заряжая машину в домашних условиях, на паркинге или же на городских зарядных станциях.

Двойная панорамная крыша кроссовера дает максимум света в салоне. Фото: Денис Василевский

Примечательно, что в автомобиле есть функция обновлений «по воздуху», как в смартфонах. Это позволяет получать новые опции и улучшать работу систем без визита в автосервис.

- В компании «АРТЕКС» есть тестовый парк из трех автомобилей L6 , L 7 и L9, на которых любой желающий может прокатиться абсолютно бесплатно и почувствовать, как этот роскошный автомобиль ведет себя на российских дорогах.

НАША СПРАВКА

ГК «АРТЕКС» - единственный официальный дилер бренда Ли Авто в Ростове-на-Дону.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Российская 48С.

Телефон: +7 (863) 322 00 50

Телефон для записи на тест-драйв: +7 (863) 322 00 50

Официальный сайт: artex-liauto.ru

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