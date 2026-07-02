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2 июля 2026 9:15

Лето — в декабре и таксисты в купальниках: Ростовчанка, прожившая в Бразилии полгода, рассказала, как расплакалась без русской речи и столкнулась с ядовитой змеей

Ростовчанка рассказала, как полгода жила в Бразилии и что ее удивило
Мария ГИЧЕНКО
Ростовчанка поехала в Бразилию, чтобы няньчить внучку.

Ростовчанка поехала в Бразилию, чтобы няньчить внучку.

Фото: из архива героя публикации.

Ростовчанка Людмила Лавриненко отправилась в Бразилию нянчить долгожданную внучку и заодно прошла курс выживания на чужбине. Женщина рассказала о жизни в стране, где лето начинается в декабре, таксисты могут ездить в купальниках и босиком, а на пляжах — все стройные и подтянутые.

В Бразилии ростовчанку поразила богатая природа.

В Бразилии ростовчанку поразила богатая природа.

Фото: из архива героя публикации.

Добиралась пять суток

Дочь и зять ростовчанки обожают путешествовать по миру. Сейчас они живут в Бразилии.

- Сначала дочь планировала родить ребенка на Родине, но так получилось, что моя внучка появилась на свет в Бразилии, - рассказала ростовчанка. - Для того, чтобы общаться с врачами, Аня наняла помощницу — доулу.

Роды были платными, на вторые сутки после кесарева сечения маму с младенцем выписали (иначе — дополнительные траты). Кормить грудью у женщины не получалось, а через две недели после операции она снова попала в больницу... с аппендицитом. Одним словом, семье срочно требовалась бабушка!

- До Бразилии я добиралась пять суток — сначала поездом из Ростова в Москву, потом самолетом до Аддис-Абебы, оттуда летела до Сан-Паулу и, наконец, ехала автобусом и машиной до Флорипы. Дочь и зять снимали там дом.

В Бразилии ростовчанка большую часть времени посвящала внучке.

В Бразилии ростовчанка большую часть времени посвящала внучке.

Фото: из архива героя публикации.

Было страшно без русской речи

По приезде Людмила взяла на себя хлопоты о внучке, хотя признается, что сама чувствовала себя на чужбине беспомощной как младенец. В Бразилии все было непривычным - там даже видимое движение Солнце по небу происходит против часовой стрелки!

- Сложно было выходить на улицу. Когда долго не слышишь русской речи, становится страшно. Я так устала от португальского, что когда на базаре у меня спросила что-то африканка, не выдержала и расплакалась.

Надписи на товарах в магазине вводили ростовскую бабушку в ступор.

- Идем за покупками с дочкой — вроде все понятно, иду одна — теряюсь. Хотя продукты в Бразилии почти такие же, как в России. Разве что сыр - копченый, невкусный и дорогой. Видимо, его коптят, чтобы быстро не испортился. По этой же причине в Бразилии не делают творог.

Цены на продукты, по наблюдению ростовчанки, примерно такие же, как в России. А вот на вещи — раза в три выше.

- Дочь купила мне пару спортивных костюмов и заплатила в переводе на наши деньги 9 тысяч рублей. В магазине они выглядели дорого-богато, а не деле оказались низкопробной синтетикой.

Ростовская бабушка не сразу привыкла к жизни на чужбине.

Ростовская бабушка не сразу привыкла к жизни на чужбине.

Фото: из архива героя публикации.

Таксистка в купальнике

Отношение к одежде в Бразилии — свободное.

- Однажды я ехала в такси, за рулем которого была женщина в купальнике. Таксисты — это отдельная история. Могут развернуться и уехать при виде заказчиков с ребенком. А один раз мы попали в аварию, когда ехали вместе с дочкой и внучкой. К счастью, ребенок не пострадал. Водитель испугался, что мы пожалуемся, и довез нас до места бесплатно.

Многие жители ходят по городу и даже ездят в такси босиком. При этом сотрудники салонов красоты во время педикюра не чистят клиентам пятки. По наблюдению ростовчанки, русские мастера и парикмахеры куда лучше справляются со своей работой, но в Бразилии их услуги стоят дороже.

- Я ходила к местным мастерам в целях экономии, но... Их работу приходилось доводить до ума дома. Например, выдирать оставшиеся после салонной эпиляции волосы.

На местных пляжах Людмила почти не встречала полных людей.

На местных пляжах Людмила почти не встречала полных людей.

Фото: из архива героя публикации.

Змеи, капибары и немного диких обезьян

Будучи фитнесс-тренером, Людмила и в Бразилии много двигалась: гуляла в джунглях по специально прорубленным тропам. Причем иногда с риском для жизни: однажды ей встретилась ядовитая змея.

- Повезло, что впереди меня шла женщина, которая заметила на дороге кораллового аспида. Она предупредила меня об опасности. Мы замерли, змея тоже. Будь я одна, то со своей близорукостью могла бы на нее и наступить.

Русским знакомым ростовчанки повезло меньше. Это была молодая пара, которая приехала «рожать» в Бразилию, чтобы ребенок автоматически стал гражданином этой страны. Женщина была на восьмом месяце беременности. В первый же день ее супруг сел на велосипед, не заметив обвившуюся вокруг руля змею. Она укусила его, и спустя пять минут мужчина перестал чувствовать руку. Жена с мужем начали со слезами прощаться друг с другом... К счастью, их выручили соседи-бразильцы. Они вызвали спасателей, а потом убили змею и посадили в банку.

- Было темно, сфотографировать ее не получалось. Поэтому пришлось убить, чтобы показать врачам. Медикам нужно было определить, что за яд попал в кровь мужчины и какую сыворотку вводить. За пострадавшим примчался вертолет, туриста доставили в больницу и спасли.

Кроме змей ростовчанка видела в Бразилии огромных ящериц — метра полтора в длину, как человек в лежачем положении. Один такой гигант забрел как-то на участок к русским эмигрантам, испугался и затаился в кустах. А когда хозяйка дома пробегала мимо — цапнул ее за кроссовок.

- В чате русской диаспоры я прочитала про нашу соотечественницу, которая увидела в озере капибар, умилилась и поплыла к ним на встречу. Нырнула, столкнулась с грызуном лбом, и он ее искусал.

Ну и, конечно, в Бразилии есть дикие обезьяны, о которых любил так говорить герой Калягина в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!».

- Капуцинов видела издалека, а игрунку кормила сливой с рук.

Гуляя по джунглям, ростовчанка чуть не наступила на ядовитую змею.

Гуляя по джунглям, ростовчанка чуть не наступила на ядовитую змею.

Фото: из архива героя публикации..

Хорошо, где нас нет

По наблюдению ростовчанки, многие коренные бразильцы живут бедно, в трущобах. Зато, как говорится, голь на выдумки хитра. Многие местные жители стали ездить на машинах, заливая в бак дешевый спирт, а не дорогой бензин. В итоге автопроизводители начали выпускать транспорт, способный ездить на чистом спирте. При этом моторы на нем выдают чуть больше лошадиных сил, еще и экологически чистые.

Отопления в Бразилии нет, хотя зимой температура здесь доходит и до +11 градусов. К слову, о временах года: когда в России — декабрь, там — первый месяц лета.

- Кто говорит, что в нашей стране плохо — поезжайте в Бразилию, поживите в фавелах. Нигде ни хорошо, ни плохо. Везде — по-разному, так уж сложилось исторически.

Плюсы в Бразилии, конечно же, есть. Взять хотя бы комфортный климат — +22...+28 градусов летом.

- Пару дней температура была + 33, так все жаловались на дикую жару. Но мне после ростовского пекла она была нипочем.

Людмила прожила в Бразилии около полугода.

Людмила прожила в Бразилии около полугода.

Фото: из архива героя публикации..

Кроме того, Людмила не видела на местных пляжах полных людей — все подтянутые, мускулистые.

- Либо это результат пропаганды здорового образа жизни, либо полные люди прячутся от лишних глаз.

В Южной Америке красивая природа, а привычные нам комнатные растения в тропическом климате вырастают до необъятных деревьев.

- Там все растения просто огромные. Например, иголки у местных сосен — 20-25 сантиметров в длину.

В скором времени Людмила снова поедет в эту далекую страну, где волей судьбы осталась частичка ее русской души — любимые и родные люди.

В Бразилии хорошо, но на Дону - лучше.

В Бразилии хорошо, но на Дону - лучше.

Фото: из архива героя публикации..

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