Лето — в декабре и таксисты в купальниках: Ростовчанка, прожившая в Бразилии полгода, рассказала, как расплакалась без русской речи и столкнулась с ядовитой змеей

Ростовчанка поехала в Бразилию, чтобы няньчить внучку. Фото: из архива героя публикации.

Ростовчанка Людмила Лавриненко отправилась в Бразилию нянчить долгожданную внучку и заодно прошла курс выживания на чужбине. Женщина рассказала о жизни в стране, где лето начинается в декабре, таксисты могут ездить в купальниках и босиком, а на пляжах — все стройные и подтянутые.

В Бразилии ростовчанку поразила богатая природа. Фото: из архива героя публикации.

Добиралась пять суток

Дочь и зять ростовчанки обожают путешествовать по миру. Сейчас они живут в Бразилии.

- Сначала дочь планировала родить ребенка на Родине, но так получилось, что моя внучка появилась на свет в Бразилии, - рассказала ростовчанка. - Для того, чтобы общаться с врачами, Аня наняла помощницу — доулу.

Роды были платными, на вторые сутки после кесарева сечения маму с младенцем выписали (иначе — дополнительные траты). Кормить грудью у женщины не получалось, а через две недели после операции она снова попала в больницу... с аппендицитом. Одним словом, семье срочно требовалась бабушка!

- До Бразилии я добиралась пять суток — сначала поездом из Ростова в Москву, потом самолетом до Аддис-Абебы, оттуда летела до Сан-Паулу и, наконец, ехала автобусом и машиной до Флорипы. Дочь и зять снимали там дом.

В Бразилии ростовчанка большую часть времени посвящала внучке. Фото: из архива героя публикации.

Было страшно без русской речи

По приезде Людмила взяла на себя хлопоты о внучке, хотя признается, что сама чувствовала себя на чужбине беспомощной как младенец. В Бразилии все было непривычным - там даже видимое движение Солнце по небу происходит против часовой стрелки!

- Сложно было выходить на улицу. Когда долго не слышишь русской речи, становится страшно. Я так устала от португальского, что когда на базаре у меня спросила что-то африканка, не выдержала и расплакалась.

Надписи на товарах в магазине вводили ростовскую бабушку в ступор.

- Идем за покупками с дочкой — вроде все понятно, иду одна — теряюсь. Хотя продукты в Бразилии почти такие же, как в России. Разве что сыр - копченый, невкусный и дорогой. Видимо, его коптят, чтобы быстро не испортился. По этой же причине в Бразилии не делают творог.

Цены на продукты, по наблюдению ростовчанки, примерно такие же, как в России. А вот на вещи — раза в три выше.

- Дочь купила мне пару спортивных костюмов и заплатила в переводе на наши деньги 9 тысяч рублей. В магазине они выглядели дорого-богато, а не деле оказались низкопробной синтетикой.

Ростовская бабушка не сразу привыкла к жизни на чужбине. Фото: из архива героя публикации.

Таксистка в купальнике

Отношение к одежде в Бразилии — свободное.

- Однажды я ехала в такси, за рулем которого была женщина в купальнике. Таксисты — это отдельная история. Могут развернуться и уехать при виде заказчиков с ребенком. А один раз мы попали в аварию, когда ехали вместе с дочкой и внучкой. К счастью, ребенок не пострадал. Водитель испугался, что мы пожалуемся, и довез нас до места бесплатно.

Многие жители ходят по городу и даже ездят в такси босиком. При этом сотрудники салонов красоты во время педикюра не чистят клиентам пятки. По наблюдению ростовчанки, русские мастера и парикмахеры куда лучше справляются со своей работой, но в Бразилии их услуги стоят дороже.

- Я ходила к местным мастерам в целях экономии, но... Их работу приходилось доводить до ума дома. Например, выдирать оставшиеся после салонной эпиляции волосы.

На местных пляжах Людмила почти не встречала полных людей. Фото: из архива героя публикации.

Змеи, капибары и немного диких обезьян

Будучи фитнесс-тренером, Людмила и в Бразилии много двигалась: гуляла в джунглях по специально прорубленным тропам. Причем иногда с риском для жизни: однажды ей встретилась ядовитая змея.

- Повезло, что впереди меня шла женщина, которая заметила на дороге кораллового аспида. Она предупредила меня об опасности. Мы замерли, змея тоже. Будь я одна, то со своей близорукостью могла бы на нее и наступить.

Русским знакомым ростовчанки повезло меньше. Это была молодая пара, которая приехала «рожать» в Бразилию, чтобы ребенок автоматически стал гражданином этой страны. Женщина была на восьмом месяце беременности. В первый же день ее супруг сел на велосипед, не заметив обвившуюся вокруг руля змею. Она укусила его, и спустя пять минут мужчина перестал чувствовать руку. Жена с мужем начали со слезами прощаться друг с другом... К счастью, их выручили соседи-бразильцы. Они вызвали спасателей, а потом убили змею и посадили в банку.

- Было темно, сфотографировать ее не получалось. Поэтому пришлось убить, чтобы показать врачам. Медикам нужно было определить, что за яд попал в кровь мужчины и какую сыворотку вводить. За пострадавшим примчался вертолет, туриста доставили в больницу и спасли.

Кроме змей ростовчанка видела в Бразилии огромных ящериц — метра полтора в длину, как человек в лежачем положении. Один такой гигант забрел как-то на участок к русским эмигрантам, испугался и затаился в кустах. А когда хозяйка дома пробегала мимо — цапнул ее за кроссовок.

- В чате русской диаспоры я прочитала про нашу соотечественницу, которая увидела в озере капибар, умилилась и поплыла к ним на встречу. Нырнула, столкнулась с грызуном лбом, и он ее искусал.

Ну и, конечно, в Бразилии есть дикие обезьяны, о которых любил так говорить герой Калягина в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!».

- Капуцинов видела издалека, а игрунку кормила сливой с рук.

Гуляя по джунглям, ростовчанка чуть не наступила на ядовитую змею. Фото: из архива героя публикации..

Хорошо, где нас нет

По наблюдению ростовчанки, многие коренные бразильцы живут бедно, в трущобах. Зато, как говорится, голь на выдумки хитра. Многие местные жители стали ездить на машинах, заливая в бак дешевый спирт, а не дорогой бензин. В итоге автопроизводители начали выпускать транспорт, способный ездить на чистом спирте. При этом моторы на нем выдают чуть больше лошадиных сил, еще и экологически чистые.

Отопления в Бразилии нет, хотя зимой температура здесь доходит и до +11 градусов. К слову, о временах года: когда в России — декабрь, там — первый месяц лета.

- Кто говорит, что в нашей стране плохо — поезжайте в Бразилию, поживите в фавелах. Нигде ни хорошо, ни плохо. Везде — по-разному, так уж сложилось исторически.

Плюсы в Бразилии, конечно же, есть. Взять хотя бы комфортный климат — +22...+28 градусов летом.

- Пару дней температура была + 33, так все жаловались на дикую жару. Но мне после ростовского пекла она была нипочем.

Людмила прожила в Бразилии около полугода. Фото: из архива героя публикации..

Кроме того, Людмила не видела на местных пляжах полных людей — все подтянутые, мускулистые.

- Либо это результат пропаганды здорового образа жизни, либо полные люди прячутся от лишних глаз.

В Южной Америке красивая природа, а привычные нам комнатные растения в тропическом климате вырастают до необъятных деревьев.

- Там все растения просто огромные. Например, иголки у местных сосен — 20-25 сантиметров в длину.

В скором времени Людмила снова поедет в эту далекую страну, где волей судьбы осталась частичка ее русской души — любимые и родные люди.

В Бразилии хорошо, но на Дону - лучше. Фото: из архива героя публикации..

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