Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Выходные 27–28 июня 2026 года в Ростове-на-Дону обещают быть насыщенными. Жителей и гостей города ждут музыкальный фестиваль, джазовые вечера, органные шоу и театральные постановки. Также в программе — гастроужин «День клубники», турниры по шахматам и игре Го, бесплатные кинопоказы и семейный пикник в зоопарке.
Собрали для вас полную афишу с ценами, датами и временем.
Эмбарго (ул.Левобережная, 72)
Embargo white festival 2026, 18+
Когда: 27 июня в 10:00
Билеты: 2500 - 4000 рублей
Ресторан Siesta (Семашко, 46)
Гастроужин «День клубники»
Когда: 27 июня в 19:00
Билеты: 3200 рублей; для компаний от трех гостей 3000 рублей
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Esse Jazz Club (ул. Красноармейская, 166)
Квартет Евгения Соколовского, 12+
Когда: 27 июня в 18:00
Билеты: 1500 - 1800 рублей
Квартет Овагема Султаняна, 6+
Когда: 27 июня в 21:00
Билеты: 1200 - 1500 рублей
Tribute to Louis. Armstrong, 12+
Когда: 28 июня в 19:00
Билеты: 1500 - 1800 рублей
Особняк 1898 (ул. Большая Садовая, 64)
Шоу саундтреков. Вселенная Джона Уильямса, 6+
Когда: 27 июня в 19:30
Билеты: 2300 - 4200 рублей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Призрак оперы: органное шоу, 6+
Когда: 28 июня в 18:30
Билеты: 2300 - 4200 рублей
Шоу саундтреков. Волшебный мир Диснея, 6+
Когда: 28 июня в 13:30
Билеты: 1600 - 2800 рублей
Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького (пл. Театральная, 1)
Денискины рассказы, 6+
Когда: 27 июня в 18:30
Билеты: 500 - 2500 рублей
Последний пылкий влюбленный, 18+
Когда: 27 июня в 19:00
Билеты: 500 - 1400 рублей
Примадонны, 16+
Когда: 28 июня в 18:30
Билеты: 600 - 4000 рублей
Старший сын, 12+
Когда: 28 июня в 19:00
Билеты: 500 - 1400 рублей
Музыкальный театр (ул. Большая Садовая, 134)
Белая акация, 12+
Когда: 27 июня в 18:00
Билеты: 600 - 3500 рублей
Три поросенка, 0+
Когда: 27 июня в 11:00 и в 14:00
Билеты: 800 рублей
Фото: Руслан НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП
Театр «Человек в кубе» (ул. Большая Садовая, 58)
Три высокие женщины, 18+
Когда: 27 июня в 19:00
Билеты: 2500 - 2700 рублей
Одинокая женщина желает познакомиться, 12+
Когда: 28 июня в 19:00
Билеты: 1200 - 1700 рублей
Театр кукол имени В. С. Былкова (пер.Университетский, 46)
Теремок, 0+
Когда: 27 июня в 11:00
Билеты: 550 - 650 рублей
Алые паруса, 0+
Когда: 28 июня в 19:00
Билеты: 550 - 1980 рублей
Донская государственная публичная библиотека (ул.Пушкинская, 175А)
Показ фильма «Жизнь моя кинематограф … Странные женщины», 18+
Когда: 27 июня в 17:00
Билеты: вход свободный
ТРЦ «Мега» (Аксайский проспект, 23)
Кубок молодежи по игре Го
Когда: 27 июня с 11:00 до 19:00
Билеты: вход свободный
Парк имени М.Горького
Любительский шахматный турнир
Когда: 28 июня в 15:00
Билеты: вход свободный
Ростовский-на-Дону зоопарк (ул. Зоологическая, 3)
Городской пикник
Когда: 27 июня в 10:00
Билеты: 400 рублей
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