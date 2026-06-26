Собрали для вас полную афишу с ценами, датами и временем начала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выходные 27–28 июня 2026 года в Ростове-на-Дону обещают быть насыщенными. Жителей и гостей города ждут музыкальный фестиваль, джазовые вечера, органные шоу и театральные постановки. Также в программе — гастроужин «День клубники», турниры по шахматам и игре Го, бесплатные кинопоказы и семейный пикник в зоопарке.

Собрали для вас полную афишу с ценами, датами и временем.

Фестиваль

Эмбарго (ул.Левобережная, 72)

Embargo white festival 2026, 18+

Когда: 27 июня в 10:00

Билеты: 2500 - 4000 рублей

Ресторан Siesta (Семашко, 46)

Гастроужин «День клубники»

Когда: 27 июня в 19:00

Билеты: 3200 рублей; для компаний от трех гостей 3000 рублей

Также в программе — гастроужин «День клубники». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концерты

Esse Jazz Club (ул. Красноармейская, 166)

Квартет Евгения Соколовского, 12+

Когда: 27 июня в 18:00

Билеты: 1500 - 1800 рублей

Квартет Овагема Султаняна, 6+

Когда: 27 июня в 21:00

Билеты: 1200 - 1500 рублей

Tribute to Louis. Armstrong, 12+

Когда: 28 июня в 19:00

Билеты: 1500 - 1800 рублей

Особняк 1898 (ул. Большая Садовая, 64)

Шоу саундтреков. Вселенная Джона Уильямса, 6+

Когда: 27 июня в 19:30

Билеты: 2300 - 4200 рублей

А в зоосаде дончан ждет пикник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Призрак оперы: органное шоу, 6+

Когда: 28 июня в 18:30

Билеты: 2300 - 4200 рублей

Шоу саундтреков. Волшебный мир Диснея, 6+

Когда: 28 июня в 13:30

Билеты: 1600 - 2800 рублей

Спектакли

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького (пл. Театральная, 1)

Денискины рассказы, 6+

Когда: 27 июня в 18:30

Билеты: 500 - 2500 рублей

Последний пылкий влюбленный, 18+

Когда: 27 июня в 19:00

Билеты: 500 - 1400 рублей

Примадонны, 16+

Когда: 28 июня в 18:30

Билеты: 600 - 4000 рублей

Старший сын, 12+

Когда: 28 июня в 19:00

Билеты: 500 - 1400 рублей

Музыкальный театр (ул. Большая Садовая, 134)

Белая акация, 12+

Когда: 27 июня в 18:00

Билеты: 600 - 3500 рублей

Три поросенка, 0+

Когда: 27 июня в 11:00 и в 14:00

Билеты: 800 рублей

На выходных состоится турнир по шахматам. Фото: Руслан НОВИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Театр «Человек в кубе» (ул. Большая Садовая, 58)

Три высокие женщины, 18+

Когда: 27 июня в 19:00

Билеты: 2500 - 2700 рублей

Одинокая женщина желает познакомиться, 12+

Когда: 28 июня в 19:00

Билеты: 1200 - 1700 рублей

Театр кукол имени В. С. Былкова (пер.Университетский, 46)

Теремок, 0+

Когда: 27 июня в 11:00

Билеты: 550 - 650 рублей

Алые паруса, 0+

Когда: 28 июня в 19:00

Билеты: 550 - 1980 рублей

Донская государственная публичная библиотека (ул.Пушкинская, 175А)

Показ фильма «Жизнь моя кинематограф … Странные женщины», 18+

Когда: 27 июня в 17:00

Билеты: вход свободный

Спорт

ТРЦ «Мега» (Аксайский проспект, 23)

Кубок молодежи по игре Го

Когда: 27 июня с 11:00 до 19:00

Билеты: вход свободный

Парк имени М.Горького

Любительский шахматный турнир

Когда: 28 июня в 15:00

Билеты: вход свободный

Пикник

Ростовский-на-Дону зоопарк (ул. Зоологическая, 3)

Городской пикник

Когда: 27 июня в 10:00

Билеты: 400 рублей

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Внимание, бальса!»: Какой вопрос ростовчанина поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?» и принес ему 100 тысяч рублей