Экспертов рынка недвижимости собрали на стратегической сессии Domclick Digital Day

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

В Самаре 25 июня состоялась стратегическая сессия Domclick Digital Day. Это одно из самых ожидаемых событий в сфере недвижимости, которое собрало ведущих экспертов и лидеров отрасли. Основными темами обсуждения стали итоги полугодия, экономические прогнозы, трансформация спроса и влияние искусственного интеллекта на работу отрасли.

Особым гостем сессии стал Герой России, мировой рекордсмен по пребыванию в космосе Олег Кононенко.

Поддержку событию оказала группа компаний «ЮгСтройИнвест», представители которой поделились с коллегами ценным опытом сохранения высоких темпов продаж в непростых экономических условиях.

Эксперты строительной компании представили в рамках сессии «Выжить и вырасти: проектное финансирование в эпоху высокой ставки» реальные кейсы, демонстрирующие успешную адаптацию компании к рыночным вызовам. Особое внимание было уделено стратегиям поддержания стабильного спроса на фоне экономической неопределенности.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

В пяти городах присутствия компании среднее покрытие составляет 134%. Это выше среднего показателя по отрасли, который колеблется в пределах 70-80%, что говорит об эффективности выбранной стратегии.

Как отметил застройщик, компания не только адаптируется к меняющимся условиям рынка, но и активно формирует новые стандарты в жилищном строительстве, задавая вектор профессионального развития.

Фото: предоставлено ГК «ЮгСтройИнвест».

Финальная сессия запланирована на декабрь в Москве, где будут подведены итоги года и намечены дальнейшие пути развития отрасли. Ожидается, что «ЮгСтройИнвест» сохранит статус генерального партнера Domclick Digital Day до конца года.