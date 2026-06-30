«Тропа проторена»: Ростовский биолог объяснил, почему донскую стерлядь могут исключить из Красной книги и когда ее можно будет ловить

Донскую стерлядь могут исключить из Федеральной Красной книги. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Донскую стерлядь могут исключить из Федеральной Красной книги. Популяция восстанавливается настолько быстро, что этот вопрос подняли в ходе научно-промышленного совета. Как так вышло, что редкая рыба перестала быть редкой? И когда простые рыбаки-любители смогут ее ловить? Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин.

Прецедент уже был

Разговор о выводе стерляди из Красной книги — не просто разговоры. Такой пример уже есть.

— В последнем издании Федеральной Красной книги был учтен успешный опыт восстановления стерляди в бассейне реки Кубань, — рассказывает Сергей Иванович. — Предприятия Краснодарского края выпускали стерлядь, популяция восстановилась, и комиссия приняла решение вывести ее из Красной книги.

На Дону ситуация похожая, но с важным отличием.

— Если на Кубани стерлядь исчезла полностью и маточное стадо формировали из разных популяций, то донская популяция сохранилась выше Цимлянского водохранилища, — объясняет ученый.

Все началось еще в середине-конце девяностых годов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До 1,2 млн экземпляров

Все началось еще в середине-конце девяностых годов.

— Ихтиологи осуществляли заготовку производителей. Сформировали ремонтно-маточное стадо на Донском осетровом заводе, — рассказывает Дудкин.

И началась многолетняя работа. Мальков стерляди выпускали в реку Дон ниже плотины Цимлянского гидроузла. Объемы выпуска были довольно большими — сотни тысяч экземпляров ежегодно, максимум доходил и до 1 миллиона 200 тысяч.

В итоге популяция нижнедонской стерляди восстановилась и достигла высокой численности.

— Это уже является основанием для того, чтобы действительно не считать ее редким и исчезающим видом, — констатирует Сергей Иванович.

Процесс должен ускориться

Почему вывод из Красной книги — процесс долгий? Ответ — в опыте с шемаей.

— Шемая здесь создала прецедент, — объясняет ученый. — Мы привыкли, что животных и рыб становится все меньше, их вводят в Красную книгу. А прецедентов того, что популяции восстанавливаются и выводятся, было очень мало.

Шемая для нашего региона стала исключительным примером.

— Это было впервые, поэтому происходило долго, медленно, осторожно, с серьезными исследованиями, — говорит Дудкин. — Но сейчас тропа проторена. Процесс должен ускориться.

А приживется ли?

Самый важный момент — не просто выпускать мальков, а понять, сможет ли стерлядь размножаться самостоятельно.

— Самое главное: если мы перестанем выпускать, она зацепится в ареале? Найдет место, где будет нереститься? — задается вопросом Сергей Иванович.

По шемае решение приняли только после того, как провели масштабные исследования. То же самое нужно сделать со стерлядью.

Самый важный момент — не просто выпускать мальков, а понять, сможет ли стерлядь размножаться самостоятельно. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Результаты должны показать, нашла ли рыба нерестилище. Нам нужно убедиться, что популяция натурализовалась и устойчиво функционирует, — объясняет Дудкин.

Тем более, что на Дону есть потенциальные места с твердым галечным или ракушняковым дном, необходимой скоростью течения. Нужно проверить, получится ли там поймать личинку или молодь. Это и станет решающим фактором.

Когда можно будет ловить?

Самый практичный вопрос, который волнует всех рыбаков-любителей: если стерлядь исключат из Красной книги, можно ли будет ее ловить?

— Да, вслед за этим всегда следуют решения о разрешении любительского лова, — отвечает Сергей Иванович. — Но ждать нам, я так думаю, года три — это точно. Это не история завтрашнего дня, скорее послезавтрашнего.

И, конечно, будут установлены ограничения: минимальный размер добываемых особей, количество в сутки на человека. Но сам факт — донскую стерлядь снова можно будет ловить — уже близок.

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