«Все тратили чаевые на гаджеты, а я копил на свое дело»: Как бывший официант из Ростова открыл сеть бургерных

Молодой ростовский бизнесмен рассказал, как создал сеть бургерных. Фото: Ника Чеченко.

27 июня в России отметят День молодежи. В преддверии этой даты «КП - Ростов-на-Дону» поговорила с молодым, но уже опытным предпринимателем — 31-летним Никитой Бондаренко. Свой первый серьезный проект парень запустил, когда ему не было и 20 лет, а сейчас он управляет сетью бургерных в нескольких регионах страны.

САМ ЗАРАБОТАЛ НА ПЕРВЫЙ БИЗНЕС

Ростовчанин изучал в университете маркетинг и менеджмент, но никогда не думал о работе в найме. Никита всегда хотел развивать собственное дело, а для этого требовались идея и финансовые вложения. Так он, будучи студентом, решил отправиться в Америку по программе обмена — заработать и подтянуть английский.

Никита Бондаренко, основатель сети бургерных. Фото: Екатерина Руденко.

Три с половиной месяца Никита трудился официантом в местном бистро. Чтобы заработать на первый бизнес, молодой человек брал смены без выходных.

- Обычно ребята работают, а потом едут путешествовать по стране и покупают дорогую технику. Я старался вообще не тратить — все копил. С приличной суммой вернулся домой. Тогда же у меня и появилась идея бизнеса.

Вместе с командой Никита начал производить гранолу, фруктовые батончики и ореховые пасты без сахара. По словам предпринимателя, на создание бизнеса его вдохновила культура здоровых завтраков.

Поначалу бизнес начал быстро развиваться. Никита продавал товары и оптом, и в розницу по всей России — через магазины здорового питания.

- Но потом наступил переломный момент. Конкуренты успели занять полки в крупных сетях. Без этого развиваться стало сложно — проект уперся в финансовый потолок. Тогда я продал дело и решил заняться тем, что искренне любил — уличной едой. Но идея была в том, чтобы готовить из продуктов высокого качества.

Особенность смеш-бургеров — котлета. Фото: предоставлено Никитой Бондаренко

СНАЧАЛА РАБОТАЛ НА ДОСТАВКУ, ПОТОМ ОТКРЫЛ ЗАВЕДЕНИЕ

Четыре года назад ростовчанин запустил формат «темной кухни» — когда предприятие работает только на доставку через агрегаторы и собственный сайт. Так парень решил протестировать продукт и понять, понравится ли он людям.

Особенной позицией в меню стали смеш-бургеры. По словам Никиты, он был одним из первых, кто начал готовить их в России.

— Особенность смеш-бургеров — котлета. Для того, чтобы ее приготовить, на плоский гриль нужно положить шарик фарша и раздавить его специальным прессом. Получаем тонкую котлету. При ее жарке запускается реакция Майяра — происходит карамелизация белков: вкус мяса становится ярким и насыщенным.

Спустя год успешной работы проект перерос в полноценное заведение. Инвесторами первого ресторана выступили друзья Никиты.

— Главной нашей фишкой стал отказ от промышленных замороженных булок в пользу свежей выпечки. Я долго тестировал разные рецепты, долго выбирал между французской бриошью и картофельной булочкой. Последняя оказалась идеальной. Но мы не смогли найти поставщика, который бы производил булочки нужного качества. В итоге сами разработали уникальный рецепт и выпекаем.

Спустя год успешной работы проект перерос в полноценное заведение. Фото: Инна Каблукова.

РАБОТАЮТ В ТРЕХ РЕГИОНАХ, ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСК ЧЕТВЕРТОГО

Место быстро стало популярным. Появились партнеры, которые захотели открыть такие же точки по франшизе. Причем первые франчайзи приехали сами и предложили запустить бизнес в Махачкале.

Сегодня заведения Джем Бургерс работают не только в Ростове, но еще в Дагестане и Башкирии, а скоро новый филиал запустится в Перми. Как говорит Никита, выстраивать сложные процессы в удаленных регионах, контролировать качество и масштабироваться было невозможно без надежного финансового партнера.

— В Сбер лояльно отнеслись к молодому развивающемуся проекту. Банк всегда идет навстречу и помогает оперативно решать любые вопросы малого бизнеса.

«ТРУДНЫЕ ГОДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКУПЯТСЯ»

Никита откровенно признается: путь предпринимателя не бывает быстрым или легким. Построение команды — долгий процесс. При этом часть сотрудников работают еще со дня основания бизнеса, когда у компании была только доставка.

— Иногда приходится упорно трудиться по пять или десять лет, зарабатывая в начале совсем небольшие деньги. В это время твои ровесники могут строить карьеру в корпорациях и получать стабильную высокую зарплату. В своем деле обязательно будут сомнения и кризисы. Я и сам совершил массу ошибок. Но эти трудные годы обязательно окупятся.

Главным же преимуществом своего дела ростовчанин считает свободу и возможность не зависеть от строгого офисного графика.

— Ты можешь жить там, где хочешь, и сам строить свой день. Многие мои знакомые вынуждены работать в столице ради заработка, хотя скучают по родному городу. А предпринимательство дает право выбора. Главное — постоянно учиться новому, не бояться совершать ошибки и просто идти вперед.

ДОСЛОВНО

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

- История Никиты — яркий пример того, как из идеи, подкрепленной упорным трудом, рождается востребованный бизнес-проект. И наша задача здесь — сделать так, чтобы финансовые вопросы не отвлекали предпринимателя от творчества и управления. Мы поддерживаем индивидуальным решением, которое органично встраивается в существующую бизнес-модель. Будь то запуск производства, открытие ресторана или масштабирование в другие регионы — у нас есть экспертиза и технологическая база, чтобы поддержать предпринимателя на каждом этапе его развития.