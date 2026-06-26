Голос Ростова на мировой арене: Лидия Новосельцева избрана вице-президентом евразийского союза городов

Делегаты конгресса в Танжере утвердили новый кадровый состав. Фото: Пресс-службы городской Думы

Глобальная система местного самоуправления претерпевает серьезные изменения, в которых муниципальная команда Российской Федерации начинает играть все более заметную и стратегически важную роль. Наглядным подтверждением этого тренда стали итоги масштабного международного события, прошедшего в городе Танжер (Королевство Марокко). Здесь, на полях престижного Всемирного конгресса Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), состоялись выборы в руководящие органы Евразийского отделения структуры (ОГМВ-Евразия). Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Александровна Новосельцева также принимала участие в участие в работе конгресса.

Председатель гордумы Ростова была избрана вице-президентом ОГМВ-Евразия, официально вошла в Совет Евразийского отделения и была делегирована во Всемирный совет ОГМВ. Фото: Пресс-служба гордумы Ростова.

«Россию невозможно разделить»

- В рамках Генеральной ассамблеи ОГМВ-Евразия состоялось обсуждение: «Местный общественный договор: вклад Евразии».Для меня большая честь представлять наш город и нашу великую страну. Я выступила на этой значимой площадке с темой, которая сегодня имеет стратегическое значение: «Единство народов России».2026 год объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. И я говорила о том, как этот принцип работает на уровне конкретного города — нашего Ростова-на-Дону.Мы часто называем Ростов «Россией в миниатюре». У нас живут представители 150 национальностей, говорят более чем на 100 языках, у нас соседствуют 30 конфессий. Русские и донские казаки, армяне и греки, народы Кавказа — каждый внес свою культуру в облик нашего города. Единство — это конкретная ежедневная работа, которая строится на четырех простых, но важных задачах, - прокомментировала Лидия Новосельцева.

Она подробно объяснила, что же это за задачи. Во-первых - сокращение социального и территориального неравенства. Во-вторых - формирование инклюзивной городской среды. В-третьих - повышение доверия к власти, в-четвертых - развитие межкультурного диалога.

Также в своем выступлении Лидия Новосельцева отдельно отметила системную работу по донорству костного мозга.

- Я вступила в регистр доноров, потому что убеждена: в многополярном мире ценность человеческой жизни — превыше всего. Сегодня донор из Ростова-на-Дону может спасти жизнь человеку в Бразилии, Индии, ЮАР или Китае. Участие в Генеральной ассамблее ОГМВ – Евразия для меня – это возможность донести до международного сообщества простую истину: Россию невозможно разделить. И мы готовы делиться нашим опытом с коллегами по всему миру, потому что евразийское единство — это наш общий фундамент для устойчивого развития городов, - отметила Председатель гордумы.

Лидия Новосельцева отдельно отметила системную работу по донорству костного мозга. Фото: Пресс-служба городской Думы

Важные решения

Одним из значимых решением Генеральной ассамблеи стало переизбрание на пост Президента ОГМВ-Евразия мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина. Его полномочия на этом высоком посту официально утверждены на новый трехлетний плановый период, который охватит 2026–2029 годы. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев в ходе конгресса стал одним из пяти со-президентов Всемирной организации «Объединенные города и местные власти».

Также делегаты конгресса в Танжере утвердили новый кадровый состав. Среди множества выдвинутых кандидатов от различных субъектов РФ, а также городов ближнего и дальнего зарубежья, уверенную и единогласную поддержку коллег получила кандидатура самой Лидии Александровны.

По итогам состоявшегося голосования Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы была избрана вице-президентом ОГМВ-Евразия, официально вошла в Совет Евразийского отделения и была делегирована во Всемирный совет ОГМВ.

Как заявила Председатель городской Думы, для Ростова-на-Дону получение столь такого представительства — это уникальный исторический шанс. Также она разъяснила, какие именно практические вопросы сегодня находятся в фокусе внимания участников конгресса в Марокко:

- Мы обсуждаем климатические изменения, городскую культуру и финансовую устойчивость. Итоговый документ Конгресса станет дорожной картой для городов планеты, и голос Ростова в нем будет слышен, - подчеркнула она.

Такие площадки, как ОГМВ-Евразия, имеют колоссальное значение. Фото: Пресс-служба городской Думы.

«Мы сверяем ориентиры»

Также в работе конгресса принимали участие Капырин Игорь Николаевич, директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениям МИД России; заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Николаевич Грачев; сопредседатель ВАРМСУ Ирина Михайловна Гусева.

Отметим, всемирная организация ОГМВ представляет интересы более 70% населения планеты. Она объединяет более 240 тыс. муниципалитетов 140 стран. Таким образом, ОГМВ официально представляет законные интересы более чем 70% населения всей планеты, а во главе угла ее глобальной повестки всегда неизменно стоят вопросы системного повышения качества жизни простых людей.

- Такие площадки, как ОГМВ-Евразия, имеют колоссальное значение. Здесь, в прямом диалоге с коллегами из разных стран, рождаются общие подходы к решению глобальных задач на локальном уровне. Мы сверяем ориентиры и вместе формируем повестку, которая делает наши города сильнее, а мир — устойчивее, - отметила Лидия Новосельцева.