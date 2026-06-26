В Ростове обсудили вопросы продовольственной безопасности и развития регионального АПК

В Донской столицы в центре «ТАСС Юг» состоялся круглый стол в формате телемоста «Ростов-на-Дону – Москва – Луганск». Фото: Пресс-служба ЗС РО.

В Донской столицы в центре «ТАСС Юг» состоялся круглый стол в формате телемоста «Ростов-на-Дону – Москва – Луганск». Участники встречи обсудили стратегию развития отечественного агропромышленного комплекса, вопросы продовольственной безопасности, кадровые проблемы и другие вопросы

В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, представители министерств Ростовской области и ЛНР, банковского сектора, ведущих вузов Юга России, крупного агробизнеса.

Уборочная кампания и восстановление лесополос

По словам Вячеслава Василенко, Ростовская область исторически выполняет роль главного агропромышленного форпоста России, а ключевыми факторами успеха донского сельского хозяйства остаются люди, их традиции и преданность своему делу. В регионе уже активно идет уборочная кампания. Сейчас аграрии собирают картофель, пшеницу, лук, черешню, вишню и абрикос. Практически полностью завершена сеноуборка.

Особое внимание Вячеслава Василенко уделил экологическим проблемам, а именно деградации земель и опустынивания.

По его словам, эти процессы затронули миллионы гектаров в регионах Южного федерального округа и Северного Кавказа. Так, в Ростовской области под угрозой деградации находятся порядка 800 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Для решения этой проблемы донской парламент инициировал ряд важных законов. Одним из главных достижений стала передача земель под агролесомелиоративными насаждениями в собственность Ростовской области. Это позволило поставить на кадастровый учет 154 тысячи гектаров защитных лесополос.

Однако восстановить полезащитные лесополосы без прямой поддержки государства невозможно. По расчетам экспертов, региону требуется высадить еще около 120 тысяч гектаров новых защитных насаждений.

— Поэтому сегодня задача регионального Правительства — сделать все, чтобы лесополосы оказались в руках ответственных сельхозтоваропроизводителей, которые будут за ними следить, — выразил уверенность парламентарий.

Вячеслав Василенко также напомнил о важной поправке к региональному закону о плодородии почв, принятой депутатами в конце 2022 года. Эта норма законодательно закрепила принципы эколого-хозяйственного устройства земель и ландшафтного планирования.

По словам депутата, в регионе была проделана беспрецедентная работа: специалисты создали систему агроэкологического районирования, подготовили методики, карты и схемы. Сейчас главная задача — перевести эти наработки в практическую плоскость и начать применять их на каждом конкретном поле в каждом хозяйстве.

Кроме того, Законодательное Собрание скорректировало региональный закон, регулирующий перевод земель из одной категории в другую. Теперь каждое подобное решение в отношении сельхозземель будет утверждаться исключительно в формате отдельного регионального закона. Если изменения касаются сельскохозяйственных угодий, то законодательная инициатива рассматривается строго при наличии официального заключения от Министерства сельского хозяйства РФ.

Топливный вопрос и федеральная поддержка

Вице-спикер затронул и острую проблему с материально-техническим снабжением, а именно — сложности с получением топлива, с которыми столкнулись аграрии во время текущей уборочной кампании.

— За эту неделю я побывал в четырех сельских районах и нигде не обошлось без того, чтобы руководители не указывали на эту проблему, — сообщил участникам круглого стола Вячеслав Василенко.

При этом он заверил, что вопрос оперативно решается, ситуация с логистикой поставок горючего находится на постоянном контроле Правительства Ростовской области.

— Что же касается наших законодательных инициатив по поддержке агропромышленного комплекса Дона, то заверяю, что мы и дальше вместе с Правительством Ростовской области будем обращаться и к федеральному Правительству, и в Государственную Думу, чтобы принимались законы, которые усилят ответственность сельхозтоваропроизводителей, обеспечат доступную кредитную политику и материально-техническое снабжение. Все это — ради продовольственной безопасности не только Ростовской области, но и всей нашей большой страны, - подытожил он.