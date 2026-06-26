По данным властей, запасов топлива у ключевых поставщиков достаточно для региона Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове прошло заседание регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами. В его состав входят представители профильных ведомств, регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, поставщиков, транспортных компаний и заводов. Возглавил заседание министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев. Власти озвучили последние новости о ситуации с топливом в Ростовской области на 26 июня 2026.

Последние новости о ситуации с топливом в Ростове и Ростовской области на 26 июня 2026 года

По данным властей, к очередям на ряде заправок привел комплекс факторов.

- Наряду с объективными трудностями, вызванными необходимостью перестройки логистических цепочек, наблюдается ажиотажный спрос, из-за которого потребление топлива увеличилось в полтора-два раза, — говорится в комментарии, опубликованном на сайте правительства.

Уточняется, что в ряде случаев действительно могут временно отсутствовать отдельные виды топлива, в основном — на частных АЗС. Такая ситуация связана с тем, что возросла нагрузка на доставку. Сказываются и рыночные механизмы закупок. При это подчеркивается, что запасов дизельного топлива и бензина у ключевых поставщиков хватает для потребностей региона.

Проводится мониторинг поставок и цен на топливо Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как контролируют ситуацию с топливом в Ростовской области

Глава регионального минпромэнерго Андрей Савельев сообщил, что власти постоянно находятся на связи с топливными компаниями. Проводится мониторинг объемов поставок и цен. Для муниципалитетов работает круглосуточная дежурная линия Минпромэнерго.

- Ситуация непростая, мы видим очереди и понимаем обеспокоенность людей. В ежедневном режиме ведем постоянный мониторинг. Есть объективные трудности с доставкой, на перестройку логистики нужно время. Вице-премьер Александр Валентинович Новак подтвердил: запасы для внутреннего рынка достаточные.

Прошло заседание регионального штаба по обеспечению топливом. Фото: правительство Ростовской области

Что делать на фоне текущей ситуации с топливом

Власти просят дончан придерживаться нескольких рекомендаций для стабилизации обстановки. Например, заправлять машину при необходимости и использовать для этого только штатный топливный бак.

- Следует опираться только на официальную информации органов власти и крупных поставщиков, — призывают дончан власти.

Читайте также

«Конкретизируем заправки и снимаем лимиты»: Как ситуация с топливом в Ростовской области повлияла на общественный транспорт в июне 2026