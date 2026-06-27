Пуля была рядом с основанием черепа: В Ростове 14-летний подросток получил ранение лица из-за травматического оружия

Ростовские хирурги достали пулю из-под глазницы 14-летнего пациента без разрезов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове 14-летний подросток получил ранение лица из-за травматического оружия. Школьник попал в отделение челюстно-лицевой хирургии Городской больницы № 20. Медики не просто спасли пациента, а достали пулю, не делая разрезов, - через крошечное отверстие.

Прошла через ткани остановилась под глазницей

На каникулах с ростовским школьником произошла серьезная неприятность. По словам врачей, происшествие в результате «неосторожного обращения с пневматическим оружием».

- Металлическая пулька прошла через ткани лица и остановилась в крайне сложной анатомической зоне — под глазницей, позади верхнечелюстной пазухи и в непосредственной близости от основания черепа.

Ситуация требовала немедленного вмешательства, но была крайне сложной. При хирургическом вмешательстве ребенку пришлось бы сильно повредить окружающие ткани. Кроме того, после такого на лице мог бы остаться шрам.

Достали пулю через маленькое отверстие

Врачи решили применить малоинвазивную видеоэндоскопическую методику. Они выполнили небольшое отверстие в стене верхнечелюстной пазухе и ввели через него эндоскоп и микрохирургические элементы через маленькое отверстие. После этого многократно увеличили участок повреждения, определили точное расположение пули и извлекли ее. Таким образом, им удалось обойтись без разрезов и избежать сильных повреждений тканей.

Пулю полностью удалили, все жизненно важные структуры остались целы. Фото: Городская больница № 20

- Операция прошла успешно. Инородное тело полностью удалено, жизненно важные анатомические структуры сохранены. Пациент чувствует себя удовлетворительно, — рассказали в медучреждении.

Теперь подростку предстоит пройти послеоперационное лечение.

Пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит послеоперационное лечение.

Выстрелил в жука, а пуля попала в скулу

Похожий случай произошел в Ростове несколько лет назад. Тогда врачи провели сложную операцию 60-летнему пациенту, который тоже ранил себя в лицо. И все из-за, казалось бы, безобидной забавы. Мужчина решил пострелять из собственного пневматического пистолета.

Как он позже рассказывал, в молодости ему нравилось стрелять в тире, и получалось у него неплохо. Спустя годы он купил пневматический пистолет, чтобы проверить меткость. Сначала стрелял по банкам. А однажды дончанин увидел на столбе жука и выстрелил в него. Пуля отрикошетила от столба и вонзилась прямо в скулу стрелка. Медный шарик вошел в мягкие ткани в опасной близости от глаза и виска.

Пуля, которую извлекли врачи у мужчины, который пострадал из-за рикошета пули. Фото: ГБСМП Ростова

Медики доставили пострадавшего в Городскую больницу скорой медицинской помощи, в отделение челюстно-лицевой хирургии. И там выяснилось, что найти пульку — уже задача не из легких. В мягких тканях лица ее расположение невозможно было определить на ощупь или с помощью рентгена. Только компьютерная томография позволила увидеть точное расположение. Поэтому операцию решили проводить под рентген-контролем.

Хирурги несколько часов работали с ювелирной точностью. Сначала они уточнили местоположение крошечного шарика, который постепенно смещался в тканях. А потом осторожно, миллиметр за миллиметром, добрались до него и извлекли. В итоге глаз и зрительный нерв остались целы. И операция прошла успешно.

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