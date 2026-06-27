Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Беспилотник упал на музей «Самбекские высоты» в Неклиновском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 27 июня 2026.
— Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты», — говорится в сообщении главы региона.
По словам Юрия Слюсаря, детонации и пожара не произошло.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Все точные подробности происшествия на данный момент уточняются.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Медики оказывают помощь.
Информация дополняется.