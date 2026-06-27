Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Беспилотник упал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в результате происшествия есть пострадавшие. Рассказываем, что известно об атаке ВСУ на музей Самбекские высоты в Ростовской области 27 июня 2026.
Губернатор сообщил об атаке ВСУ на музей «Самбекские высоты» днем 27 июня.
— Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты», — говорится в сообщении Юрия Слюсаря.
По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Врачи оказывают помощь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Он отметил, что детонации и возгорания не произошло. Какие повреждения получил музейный комплекс, пока неизвестно.
Прокуратура Ростовской области уже взяла на контроль устранение последствий произошедшего. На месте находится прокурор района Виталий Брехачев.
— Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи, прокомментировали в надзорном ведомстве.
Губернатор уточнил, что в результате атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» пострадало 11 человек - их доставили в больницу. Девять госпитализированы. Два человека отказались от госпитализации.
— Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация по пострадавшим будет уточняться, - прокомментировал Юрий Слюсарь.
Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП
Позже стало известно, что удар был совершен по основному зданию музея «Самбекские высоты». Здесь находится информационно-выставочный центр. Предварительно, экспозиция музейного комплекса повреждений не получила.
Музей «Самбекские высоты» был создан в 2020 году. Его экспозиции отражают события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны.
На территории музея находится самый крупный в Ростовской области мемориал памятник, посвященный Великой Отечественной войне, — «Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога».
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На площадке «Прорыв» располагается боевая техника и оружие периода Великой Отечественной войны. Представлены модели защитных укреплений Красной армии и армии противника.
Экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» архивные документы, фотографии, предметы, собранные на территории Ростовской области. Они рассказывают о жизни региона накануне войны и во время военных действий и после оккупации. Их передали поисковики и неравнодушные жители региона.