Происшествие произошло 27 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотник упал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в результате происшествия есть пострадавшие. Рассказываем, что известно об атаке ВСУ на музей Самбекские высоты в Ростовской области 27 июня 2026.

Что известно об атаке ВСУ на музей Самбекские высоты 27 июня 2026: последние новости

Губернатор сообщил об атаке ВСУ на музей «Самбекские высоты» днем 27 июня.

— Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты», — говорится в сообщении Юрия Слюсаря.

По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Врачи оказывают помощь.

Музей "Самбекские высоты" Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Он отметил, что детонации и возгорания не произошло. Какие повреждения получил музейный комплекс, пока неизвестно.

Прокуратура Ростовской области уже взяла на контроль устранение последствий произошедшего. На месте находится прокурор района Виталий Брехачев.

— Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи, прокомментировали в надзорном ведомстве.

Состояние пострадавших после атаки ВСУ на музей Самбекские высоты 27 июня 2026

Губернатор уточнил, что в результате атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» пострадало 11 человек - их доставили в больницу. Девять госпитализированы. Два человека отказались от госпитализации.

— Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация по пострадавшим будет уточняться, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

На территории комплекса "Самбекские высоты" Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что повреждено в музее Самбекские высоты в Ростовской области после атаки ВСУ 27 июня 2026

Позже стало известно, что удар был совершен по основному зданию музея «Самбекские высоты». Здесь находится информационно-выставочный центр. Предварительно, экспозиция музейного комплекса повреждений не получила.

Что известно о музее Самбекские высоты в Ростовской области 27 июня 2027

Музей «Самбекские высоты» был создан в 2020 году. Его экспозиции отражают события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны.

На территории музея находится самый крупный в Ростовской области мемориал памятник, посвященный Великой Отечественной войне, — «Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога».

Мемориал Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке «Прорыв» располагается боевая техника и оружие периода Великой Отечественной войны. Представлены модели защитных укреплений Красной армии и армии противника.

Экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» архивные документы, фотографии, предметы, собранные на территории Ростовской области. Они рассказывают о жизни региона накануне войны и во время военных действий и после оккупации. Их передали поисковики и неравнодушные жители региона.