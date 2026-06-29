Стоматолог года Антон Славинский: «Качественное лечение всегда начинается с доверительных отношений между врачом и пациентом»

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

В рамках рубрики «Стоматолог года» читатели знакомятся с интересными рассказами участников нашего проекта. Врачи открыто говорят о непростых сторонах работы и своем вдохновении, передавая коллегам важный опыт и делясь профессиональным видением медицины.

Славинский Антон Юрьевич– стоматолог–хирург центра тотальной имплантации и протезирования «Зубы за один день» .

Главное направление деятельности доктора: тотальная реабилитация зубочелюстной системы по протоколу немедленной нагрузки у пациентов с полной или частичной адентией, включая клинически сложные случаи в условиях выраженной атрофии костной ткани верхней и нижней челюсти. Стаж работы – 9 лет. Доктор окончил КубГМУ в 2017 году.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

Профессию врача я выбрал осознанно - желание помогать людям и видеть реальный результат своей работы всегда было для меня важным. Стоматология заинтересовала сочетанием медицины, хирургической точности, технологий и возможности существенно влиять на качество жизни пациента. Со временем понял, что сделал правильный выбор.

Чему вас научила ваша профессия как человека?

Профессия научила меня вниманию к деталям, ответственности за принятые решения, терпению и эмпатии. А ещё - умению выстраивать доверие, потому что качественное лечение всегда начинается с доверительных отношений между врачом и пациентом.

Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Стрессоустойчивость и способность сохранять концентрацию в сложных клинических ситуациях. В нашей профессии важно принимать взвешенные решения даже при высокой нагрузке и ответственности.

Как изменилась стоматология за последние годы – глазами практика?

За последние годы стоматология совершила серьёзный технологический прорыв. Цифровая диагностика, 3D-планирование, современные протоколы имплантации и реабилитации сделали лечение более точным, прогнозируемым и комфортным для пациента. Сегодня стоматология - это не только восстановление здоровья, но и значительное улучшение качества жизни.

С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Самый распространённый страх - страх боли. Часто пациенты приходят уже с негативным опытом прошлого, поэтому важная часть работы в том, чтобы помочь человеку ощутить безопасность, спокойствие и доверие к лечению.

Какой совет пациенты чаще всего игнорируют?

Не откладывать визит к стоматологу. Большинство серьёзных проблем можно предотвратить или решить значительно проще, если обратиться к врачам своевременно.

Фото: предоставлено ООО «Зубы за один день»

Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Стабильный долгосрочный результат: сохранённая жевательная функция, отсутствие других заболеваний, которые могли быть спровоцированы игнорированием стоматологических проблем , комфорт пациента и его уверенная улыбка спустя годы после лечения.

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Допускаю поэтапный подход к лечению, если это связано с финансовыми возможностями пациента: в первую очередь устраняем риски для здоровья, воспаления и функциональные проблемы, а эстетический этап может быть отсрочен. Не допускаю компромиссов в вопросах прогноза лечения и безопасности пациента - например, сохранения заведомо безнадёжного зуба только по желанию пациента, если это может навредить здоровью или общему результату.

Какую благодарность вы запомнили на всю жизнь?

Наверное, самую первую. Это был пациент с острой болью: удаление зуба и вскрытие абсцесса. Тогда особенно остро почувствовал, насколько профессия врача действительно может менять состояние и жизнь человека буквально за один приём.

Что приносит наибольшее удовольствие помимо работы?

Движение, смена обстановки, путешествия и работа руками. Для меня важно переключаться, сохранять баланс и получать удовольствие от процесса - как в профессии, так и вне её.

Как к Вам записаться на прием?

Личный визит: г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, д. 11

Записаться на прием можно по номеру: 8-800-600-37-20

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