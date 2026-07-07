Шить и чинить: Швеи и слесари стали самыми востребованными на рынке труда в Ростове

Профессия швеи стала одной из самых востребованных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рынок труда в Ростовской области сегодня остро нуждается в специалистах, умеющих работать руками и головой. Эксперты регионального Управления государственной службы занятости населения рассказали «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» о главных сложившихся тенденциях.

Безработица на минимуме

По данным Управления государственной службы занятости населения Ростовской области, ситуация с безработицей в регионе остается спокойной. В самом Ростове-на-Дону этот показатель составляет символические 0,2%, что лишь на одну десятую процента выше прошлогоднего уровня. В целом по области цифра замерла на отметке 0,3% — ровно столько же, сколько было и прошлым летом.

Также наблюдается острый дефицит слесарей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Такие цифры говорят об одном: работы на Дону много, а вот людей, готовых за нее взяться, работодателям иногда приходится искать очень долго.

Кто в дефиците?

Активнее всего сотрудников ищут промышленные предприятия и заводы — обрабатывающее производство входит в число лидеров по открытым вакансиям. Также наибольшее число вакансий заявлено работодателями в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг, государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения, оптовой и розничной торговли.

Остро нуждаются в притоке свежих сил и сельское хозяйство, торговля.

Если посмотреть на конкретные специальности, то в наибольшем дефиците швеи, врачи различных специальностей, фельдшеры и медицинские сестры, слесари, водители, преподаватели, учителя, инженеры различных специальностей, продавцы и кассиры.

Поддержка тех, кто вернулся

Важным направлением работы донской службы занятости остается помощь ветеранам и участникам специальной военной операции.

Статистика показывает, что их интеграция в экономику региона идет уверенными темпами. На сегодняшний день каждый второй участник СВО, обратившийся в местные центры занятости, уже успешно трудоустроен.

Не менее остро на Дону ощущается нехватка квалифицированных строителей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Органы занятости продолжают адресно работать с каждым ветераном, помогая оперативно найти подходящее место или пройти переобучение, — прокомментировали в региональном УСЗН.

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