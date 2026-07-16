Приворот по прайсу: Как мать двоих детей из Ростова стала «ведьмой» и заработала на несчастной любви

После рождения второго ребенка 31-летняя Оксана вдруг стала «ведьмой». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ростова-на-Дону пошла на преступление после того, как ее семья стала больше. После рождения второго ребенка 31-летняя Оксана вдруг стала «ведьмой» и попыталась нажиться на отчаявшихся женщинах, за что и предстала перед судом.

«Схему подсмотрела в интернете»

Как потом расскажет ростовчанка, они с мужем воспитывали дочь. У нее было врожденное хроническое заболевание, требовавшее постоянного ухода и дорогостоящего лечения. Семья справлялась с финансовыми нагрузками до поры до времени. Когда у супругов родился второй ребенок, денег стало катастрофически не хватать. Вот тут-то у Оксаны и созрел «бизнес-план».

— Я решила стать гадалкой. Эту схему я подсмотрела в интернете, — призналась она во время судебного заседания.

Для старта своей магической «карьеры» Оксана зарегистрировала анкету на одном из популярных сайтов с объявлениями. Чтобы не привлекать внимание местных полицейских, в графе «местоположение» указала случайный город в Татарстане.

Женщина перевела больше ста тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главной уловкой начинающей ведуньи стал демпинг: стоимость первого ознакомительного сеанса Оксана установила чисто символическую — всего 180 рублей. Расчет был простым: на такое дешевое предложение клюнет любой сомневающийся человек, а дальше уже включится психология. Ждать первую жертву пришлось недолго. За тысячи километров от Ростова молодая женщина Валентина переживала личную драму — она только что развелась с любимым мужем и очень хотела его вернуть.

От снятия приворота до магической защиты

Ростовская гадалка мгновенно поняла, что клиентка находится в том уязвимом состоянии, когда человек готов верить в любые чудеса. Чтобы администрация сайта не заблокировала подозрительный диалог, Оксана сразу же перевела общение в мессенджер.

С этого момента для Валентины начался настоящий финансовый марафон. Сначала «ведьма» потребовала плату за расклад Таро. На следующий день, якобы изучив карты, огорошила Валентину: бывшего мужа приворожили, и если не снять приворот, он навсегда останется несчастным, а сама клиентка зачахнет от одиночества.

Оксана предложила избавить мужчину от чар за шесть тысяч рублей. Жительница Татарстана сразу перевела всю сумму.

Поняв, что нашла золотую жилу, Оксана начала изобретать новые магические услуги буквально на ходу. Через день она заявила, что обычный обряд не помог, так как на семье лежит древнее родовое проклятие, для снятия которого снова потребовались деньги.

Затем ростовчанка ставила «магические защиты», «заказывала специальные молитвы» и «чистила энергетическое поле», но любимый не торопился возвращаться. Таким образом Валентина потратила больше ста тысяч рублей. Только когда на счете не осталось ни рубля, несчастная женщина поняла, что ее обманули.

В суде вину ростовчанки признали. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Она написала Оксане гневное сообщение с требованием вернуть все деньги и пригрозила заявлением в полицию. Гадалка не на шутку испугалась и поспешила перевести часть средств, после чего решила: вопрос закрыт, и внесла Валентину в черный список.

Сказал, что раскаивается

Обманутая написала заявление в полицию. Оперативники быстро отследили цепочку банковских выписок и вышли на след ростовчанки. Дальше за дело взялись донские полицейские. Когда к ней домой пришли сотрудники уголовного розыска, женщина поняла, что отпираться бессмысленно, и во всем призналась. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В суде Оксана сказала, что раскаивается. Однако ее все равно признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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