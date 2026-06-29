Канистра вместо пиццы: Как перекупщики наживаются на ажиотаже с бензином, продавая его втридорога

Ситуация с топливом в Ростовской области находится на контроле у властей. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области перекупщики наживаются на ажиотаже вокруг топлива. В то время, пока одни создают очереди на заправках, другие решили на этом заработать. Вот только предпринимательская жилка в этом случае может привести к штрафам. Жительница Донской столицы рассказала, как втридорога заплатила за доставку бензина к машине.

Дотянула до последнего

- История приключилась в субботу, 27 июня. В этот день у младшей дочери был выпускной в колледже, поэтому пришлось поколесить по городу — в магазин за нарядом, в салон красоты, в ДК, где проходило торжественное вручение. В этой суматохе заправиться было некогда, - рассказала Марина.

Проблемы начались после мероприятия. Дочь отправилась с друзьями в кафе для «продолжения банкета», а родители — на заправку и домой.

- Вот только бензин в баке буквально таял на глазах. Я нервно следила за стрелкой на панели приборов и катилась на «нейтралке» везде, где позволяла дорога. Увидев первую заправку, мы обрадовались и пристроились в автомобильную очередь. Муж пошел «на разведку» и вернулся с «пренеприятным известием»: в настоящее время остался дизель, бензин подвезут утром.

Топлива в баке осталось на два километра, и Марине пришлось выслушать порцию нотаций от супруга по поводу безответственного отношения к водительским обязанностям... В итоге стали думать, как дотянуть до дома.

Муж решил сделать это в прямом смысле — договориться, чтобы кто-нибудь из водителей взял машину на буксир. Жена предлагала оставить машину неподалеку от АЗС, а утром приехать на такси и заправиться. Но, конечно, проще всего было бы, попросить у кого-нибудь немного бензина...

Власти призывают не создавать искуственного спроса на топливо, запасаясь им сверх меры. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курьер в черной маске-респираторе

- Я открыла популярный сайт объявлений, на котором предлагали подвоз любого топлива с АЗС в любой район. За 10 литров 95-го бензина просили 3 000 рублей. Выходило 300 рублей за литр при средней цене — 73-83 рубля!

Но деваться было некуда: бензина в баке осталось уже на один километр. Муж позвонил по номеру и заказал доставку.

- Спустя 10 минут к нашей машине подъехал полный мужчина на электроскутере — в каске, солнезащитных очках и черной маске-респираторе. На багажнике у него был термокороб известного сервиса доставки. Вот только курьер извлек из него не пиццу или пироги, а канистру и автомобильную воронку. Он залил в наш бак бензин, взял деньги и умчался.

После этого ростовчане поехали к дому и заправили еще 20 литров уже на другой АЗС.

- Правда, там остался только 100-й — по 93 рубля за литр. Но все равно это было намного дешевле, чем у предприимчивых частников.

Перекупщики бензина прячут лицо за очками и маской. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Как с гречкой при ковиде»

Ситуация с топливом находится на контроле властей Ростовской области. По словам министра промышленности и энергетики региона Андрея Савельева, она обусловлена разными факторами.

- Наряду с объективными трудностями, вызванными необходимостью перестройки логистических цепочек, наблюдается ажиотажный спрос, из-за которого потребление топлива увеличилось в полтора-два раза.

В то же время глава донского минпрома сообщил, что ключевые поставщики имеют достаточные для региона запасы дизеля и бензина.

- Сегодня с топливом происходит примерно та же история, что когда-то с гречкой при ковиде. Люди пугаются, и это создает ажиотаж, - прокомментировала ситуацию министр транспорта региона Алена Беликова.

Для нормализации обстановки власти просят жителей заправлять автомобиль по мере необходимости, не создавая искусственный спрос «про запас», использовать только штатный топливный бак машины и доверять официальной информации, а не слухам.

По информации властей, у ключевых поставщиков достаточно запаса топлива для нужд региона. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Объявления скрывают

Федеральная антимонопольная служба пытается пресекать спекуляции на перепродажах.

— Ведомство взаимодействует с цифровыми платформами, чтобы не допустить завышения цен на нефтепродукты. Одним из первых шагов стало решение платформы по размещению объявлений: площадка временно скрыла все сообщения о продаже топлива. Это сделано на период доработки правил размещения в этой категории, — говорится на сайте УФАС по Ростовской области.

Тем временем на двух маркетплейсах продажа автомобильного топлива и вовсе запрещена.

— Попытки создать карточки таких товаров блокируются еще на этапе модерации — раньше, чем они успевают появиться на витрине.

Что касается объявления, по которому звонила ростовчанка, то в настоящее время оно также заблокировано.

Рейд против перекупов

Примечательно, что в Иркутске полицейские провели рейд против перекупщиков бензина. Во время него были задержаны торговцы, которые продавали топливо по 250 рублей за литр. Они делали это недалеко от заправок и через интернет.

Один из ушлых продавцов разместил объявление на онлайн-площадке, но вместо покупателя на сделку приехали силовики. Теперь в отношении 20-летнего «предпринимателя» составлен административный протокол за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или лицензии. У него изъяли десятки канистр с топливом.

Аналогичные материалы были оформлены и в отношении других перекупщиков. Всем им грозят штрафы – до 2 500 рублей.

ФАС старается пресекать спекуляции на перепродажах. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

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