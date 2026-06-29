Почти 40 лет учил судоходству: В ДТП в центре Ростова погиб бывший директор Института водного транспорта

Сергей Лутков был наставником для ростовчан, связавших жизнь с морем. Фото: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова

Утром в понедельник, 29 июня, в центре Ростова-на-Дону произошло смертельное ДТП. На перекрестке Большой Садовой и Богатяновского спуска, недалеко от музыкального театра, столкнулись два автомобиля. Водитель «Рено Меган» получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Им, как подтвердил «КП — Ростов-на-Дону» источник, оказался Сергей Алексеевич Лутков — человек, который почти 40 лет жизни посвятил морскому образованию на Дону.

Спасти не удалось

Смертельное ДТП произошло около 5:55 утра. Две иномарки, Renault Megane под управлением 71-летнего водителя и Toyota RAV4, за рулем которой находился 68-летний шофер, столкнулись на перекрестке. Удар был сильным — водитель «Рено» получил травмы и был экстренно госпитализирован. Однако врачи оказались бессильны: спасти его не удалось.

— На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка, — прокомментировали в управлении ГАИ по Ростовской области.

Смертельная авария произошла рано утром в центре Ростова. Фото: УГАИ по Ростовской области

Посвятил себя флоту

О погибшем скорбят многие ростовчане. В Институте водного транспорта им. Г. Я. Седова, который в свое время возглавлял Сергей Алексеевич, рассказали о его трудовом пути.

— Сергей Лутков родился в Пензе, а после школы уехал в Ленинград, где поступил в Высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова. В 1978-м получил диплом инженера-гидрографа, а через несколько лет — второе высшее образование по специальности «Судовождение на морских путях», — перечисляют основные вехи жизни наставника коллеги.

Сергей Алексеевич почти 40 лет посвятил морскому образованию на Дону. Фото: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова

Затем работал на Тиксинской гидробазе в Северо-Восточном управлении министерства морского флота, прошел путь от третьего помощника капитана до старшего помощника.

Но главное призвание Сергей Алексеевич нашел на суше — в преподавательской деятельности.

— С 1987 года он трудился в Ростовском речном училище, затем в морском колледже имени Седова. В 1999 году возглавил ростовский филиал Новороссийской государственной морской академии. Спустя три года защитил кандидатскую диссертацию по педагогике, еще через пять — по техническим наукам.

В 2012 году стал директором Института водного транспорта — филиала Государственного морского университета имени адмирала Ушакова. Спустя три года перешел на педагогическую работу доцентом и заведовал кафедрой судовождения и гидрографии.

С теплом вспоминают наставника

Курсанты, которых учил Сергей Алексеевич, не раз становились призерами предметных олимпиад и спортивных турниров.

— При нем институт активно внедрял компьютерные и мультимедийные технологии, расширял программы подготовки и переподготовки специалистов. Он многое сделал для развития материально-технической базы вуза — создал условия, в которых учиться стало престижно и современно, — говорят коллеги.

Сергей Лутков возглавлял одно из старейших и крупнейших морских образовательных заведений России. Фото: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова

В соцсетях ростовчане уже откликнулись на трагическую новость. Для многих Сергей Лутков стал наставником и ориентиром в профессии.

— Он был директором нашего вуза. Принимал у меня экзамены. Царствие небесное, — написал один из бывших студентов.

Сергей Лутков ушел из жизни на 72-м году. За его плечами — десятилетия работы, сотни выпущенных специалистов, вклад в развитие морского образования на юге России. Коллеги и студенты потеряли не просто руководителя, а капитана, который вел за собой.

Редакция «КП — Ростов-на-Дону» выражает соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича.

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