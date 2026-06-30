У мамы двух маленьких дочек отнялись ноги: Как соцкоординатор из Батайска объединила земляков для помощи вдове участника СВО

Елена Перфильева уже три года трудится социальным координатором. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

«КП – Ростов-на-Дону» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Ростовской области объединились, чтобы рассказать о героинях нашего времени – социальных координаторах. В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 женщин, посвятивших себя помощи ветеранам СВО и их родным. Одна из них – Елена Перфильева.

Привычка помогать людям

Елена родилась в Ростове-на-Дону, но всю жизнь провела в Батайске. После школы поступила в Ростовский государственный педагогический университет, получила специальность учителя истории. По профессии не работала – так сложилась жизнь. Еще студенткой трудилась в торговой компании, потом освоила административную работу и делопроизводство в разных сферах бизнеса.

Работала в сфере ЖКХ – в аварийной службе. Затем перешла в городское управление социальной защиты населения: помогала льготникам, пенсионерам, малоимущим.

Бойцы, их мамы, супруги и дети обращаются за помощью к Елене. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

В филиал фонда она пришла, потому что хотела помогать ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни.

– Наши защитники заслуживают того, чтобы им помогали здесь, когда они берегут нас там, «за ленточкой», – говорит Елена.

Одна большая семья

Спектр задач в фонде широкий: трудоустройство ветеранов СВО, адаптация жилья, образование, профессиональная переподготовка. Но главное – что подопечные живут одной дружной семьей.

– Они спешат на помощь друг другу по первому зову, вместе радуются, грустят, справляются с трудностями, – рассказывает координатор. – Ходят в театр, на экскурсии, концерты, рыбалку, спортивные мероприятия.

Подопечные соцкоординатора посещают выставки и участвуют в спортивных активностях. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Елена гордится, что стала для них другом. Они доверяют ей, звонят, когда нужна поддержка.

– У моих подопечных огромное сердце. Самое главное, из-за чего я люблю свою работу, – это возможность передать добро и заботу тем, кто ее заслуживает.

В 2025 году Елену признали одним из лучших координаторов фонда в Ростовской области. Но для нее важнее другое – человеческое «спасибо» от тех, кто остается один на один со своей бедой.

Стеснялась просить помощи

Один из самых запоминающихся случаев в работе Елены связан со здоровьем подопечных. Она была в отпуске, когда позвонили мамы погибших героев. Они сообщили, что вдова бойца Юлия не может ходить – у нее отнялись ноги.

– Сама Юля стеснялась и даже не представляла серьезности ситуации, – вспоминает Елена.

Координатор знала эту семью прекрасно. У Юлии двое детей: одна – школьница, вторая совсем маленькая, даже в садик не ходит. Если мама не встанет, кто о них позаботится?

Елена помогает организовать досуг семьям бойцов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

– Я отреагировала молниеносно, – говорит Елена.

Она объединила членов других семей бойцов, и они сработали как одна большая команда. Каждый внес свою лепту.

– Юлю срочно госпитализировали в Центральную городскую больницу Батайска. Затем я возила ее на обследования в медицинский центр. Другие мамы помогали с детьми, поддерживали.

Юля прошла обследование и лечение в Госпитале ветеранов войн. Наконец врачи определили диагноз, назначили наблюдение и терапию. Сейчас ее состояние значительно улучшилось.

– Мы постоянно на связи. Юля участвует в подготовке книги о героях Батайска, погибших при исполнении воинского долга на СВО.

Социальный координатор из Батайска Елена Перфильева. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Как голосовать за участниц

Поддерживать участниц «На линии добра» легко: каждый день вы можете проголосовать за одну или сразу нескольких координаторов. Успейте это сделать до 12 июля. Финальные итоги конкурса мы объявим 13 июля на сайте «КП – Ростов-на-Дону».

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

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