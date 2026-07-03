«Кости, рыба и навоз»: Как в бронзовом веке в Ростовской области боролись с дефицитом топлива

В «Затерянном мире» можно перенестись в прошлое. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Если жизнь в современном мире кажется вам сложной, то можно отправиться в «Затерянный мир» - музей под открытым небом в хуторе Пухляковском. Там вы узнаете, как существовали люди в Ростовской области в древние времена: без горячей воды, бензина, связи и многого другого.

В жилище бронзового века собраны предметы быта и орудия труда древних людей. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Бывает и хуже

Мы с семьей побывали в «Затерянном мире» в один из выходных дней. Дорога из Ростова до хутора Пухляковского заняла около двух часов. Опасения, что в разгар отпусков и каникул в музее будет тьма народа не оправдались. На территории было тихо и безлюдно. Вскоре подтянулось еще человек шесть, включая семейную пару с детьми. Вместе мы дождались экскурсовода и отправились в прошлое: в реконструированные поселения каменного и бронзового веков. Они были воссозданы археологами по материалам раскопок.

В «Затерянном мире» пройти по следам наших древних предшественников можно в прямом смысле этого слова: в музее хранятся застывшие в глине отпечатки их ног. Мы узнали, что люди уже тогда проявляли находчивость в обустройстве своих жилищ. Например, в камышовой хижине охотника времен палеотита над очагом подвешивался защитный кожаный экран. Он гасил отлетающие от костра искры и защищал жилье от пожара.

- Однажды у нас на экскурсии побывали африканцы, заглянули в хижину и сказали, что у них на Родине некоторые люди живут примерно в таких же условиях, - с улыбкой вспомнила экскурсовод.

Кожаный экран в камышовой хижине подвешивался в целях противопожарной безопасности. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дом шамана

После камышовой обители охотника мы переместились в глиняный дом шамана. Рассевшись на шкурах мы слушали о том, как он изгонял злых духов с помощью бубна и гадал на костях животных: черепе коня, рогах оленя и лопатках кого-то там еще.

- Археолог может отличить обычные кости от ритуальных по следам от росписи охры, вырезанным знакам или прочерченным символам, - рассказала экскурсовод.

В жилище «ростовчан» бронзового века было куда просторнее.

- Хозяйство у людей той эпохи было комплексным: они разводили скот, возделывали землю, охотились, рыбачили.

Обстановка здесь была побогаче: зернотерка, ловушки для рыбы, глиняная посуда, ткацкий станок, колыбелька с игрушками, очаг...

- В степи был дефицит топлива, люди использовали в качестве него сухую рыбу, кости животных, но чаще всего навоз.

В бронзовом веке археологи находят и оружие — вислобушные топоры, наконечники стрел, кожаные доспехи. Все предметы можно не только посмотреть, но и потрогать.

В «Затерянном мире» воссозданы поселения каменного и бронзового веков. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В могильном кургане

В завершении экскурсии мы отправились в могильный курган.

- В эпоху меди появились народы, которые верили, что человек воскреснет и будет жить новой жизнью. Для этого соплеменники должны были насыпать над могилой холм земли, который, как восходящее солнце, обеспечил бы человеку новое рождение. Курганы и пирамиды стали возводить в одно время.

По словам нашего гида, при раскопках кургана можно обнаружить одно захоронение, а можно 200 и больше.

- Через века и тысячелетия люди проходили одними дорогами и хоронили своих умерших в готовых чужих курганах. Между первым и последним захоронением в одном кургане может пройти семь тысяч лет.

В «Затерянном мире» археологи воссоздали такой «некрополь» и перенесли туда останки людей 5-тысячелетней давности, найденные при раскопках в Ростовской области.

- Все готовы увидеть костные останки? - спросила экскурсовод.

- Да! - с энтузиазмом ответила детская часть нашей группы.

В могильном кургане можно увидеть останки людей, которые жили в Ростовской области пять тысяч лет назад. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мы зашли внутрь кургана, где в темных коридорах виднелись ниши с человеческими скелетами.

- Судя по раскопкам, Ростовскую область пять тысяч лет назад населяли высокие люди - их рост был около двух метров.

Однажды археологи обнаружили погребение, в котором лежали два ребенка: рука старшего обнимала младшего. Эта картина глубоко тронула всех, кто работал в раскопе и сделала древних жителей ближе и понятнее.

Дорога в музей из Ростова занимает около двух часов. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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