В Ростовской области Фонд капитального ремонта проводит выездные личные приемы с собственниками многоквартирных домов

Фото: предоставлено региональных Фондом капремонта.

С 2025 года Фондом были инициированы выездные мероприятия с целью разъяснения на местах вопросов от собственников в донской столице.

В 2026 году региональный оператор НКО «Фонд капитального ремонта» организовал масштабные выездные приемы с собственниками МКД в городах Ростовской области. Новый формат работы направлен на то, чтобы сделать программу капремонта максимально открытой и доступной для жителей. Главными участниками встреч стали собственники помещений в многоквартирных домах, председатели ТСЖ и представители советов МКД, а также представители управляющих организаций, поскольку именно они ежедневно сталкиваются с вопросами состояния общего имущества и нуждаются в информационной поддержке.

Ключевая цель встреч — оперативное выяснение проблемных вопросов жителей непосредственно на местах, и их решение в кратчайшие сроки.

В рамках выездных мероприятий специалисты Фонда консультируют граждан по вопросам проведения капитального ремонта и начислений в соответствии с действующим законодательством. Принимают предложения, обращения и жалобы для дальнейшего улучшения работы Фонда.

Фото: предоставлено региональных Фондом капремонта.

ДИАЛОГ ВСЕХ СТОРОН

В выездных приемах участвуют профильные специалисты всех направлений. К диалогу привлекаются представители органов местного самоуправления — Департаментов ЖКХ, строительства и городского хозяйства.

Так, в Новочеркасске во встрече участвовал ведущий инженер Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города Елена Стрелец, а в Волгодонске — Наталья Михельсон из МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства». Активными участниками мероприятий являются сами собственники, руководители управляющих компаний и подрядных организаций, а в отдельных городах на встречи приходят журналисты местных изданий.

Фото: предоставлено региональных Фондом капремонта.

КОМПЛЕКСНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Первая встреча прошла 22 апреля в городе Шахты. Основной темой стал вопрос проведения капремонта общего имущества МКД. В ходе проведения приема были даны подробные разъяснения в отношении формирования региональной программы капремонта, сроков ее исполнения, видов работ и вопросов выделения субсидий и включения в программу усиления фундаментов и несущих конструкций. По итогам приема специалисты совместно с подрядчиком провели визуальный осмотр подвала одного из многоквартирных домов, в котором был выполнен капитальный ремонт.

20 мая выездной прием прошел в Сальске. Спектр вопросов оказался широким: собственники интересовались сроками капремонта систем холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, крыш, фасадов и фундаментов. В ходе приема директор управляющей компании «Уют-Дом» обратился с комплексной консультацией по капремонту сразу в нескольких многоквартирных домах, а председатель ТСЖ «Рассвет» попросила ссылку на реестр подрядчиков, утвержденный МинЖКХ Ростовской области.

27 мая специалисты Фонда провели прием в Новочеркасске. Жители обращались с заявлениями о переносе сроков капремонта на более ранние даты, обсуждались вопросы технического обследования домов, усиления грунтов основания фундаментов и несущих конструкций. Отдельное внимание было уделено переходу на специальные счета, порядку и срокам перечисления средств со счета регоператора на спецсчет.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТИЛИ НА ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ

В начале июня выездной прием состоялся в Кировском районе Ростова-на-Дону. Рассмотрены проблемы: устранение замокания потолка на улице Новаторов, проверка гарантийных обязательств по отремонтированному фасаду на проспекте Буденновском и установки автоматического теплового пункта в МКД на проспекте Кировском.

Масштабная встреча прошла в Волгодонске. Мероприятие длилось более шести часов, за это время специалисты приняли свыше 60 человек. Собственников интересовали вопросы ремонта фасадов, фундаментов и подвалов, а также состояние инженерных сетей, выполнения работ по гарантийным обязательствам подрядчиков, разграничения зон ответственности между ресурсоснабжающими организациями, собственниками и управляющими компаниями. Были вопросы и о льготах по уплате взносов для граждан старше 70 лет.

Фото: предоставлено региональных Фондом капремонта.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ

По результатам всех проведенных мероприятий озвученные и поступившие письменно обращения граждан взяты на контроль Фонда. В рамках контроля за исполнением гарантийных обязательств в адрес подрядных организаций Фондом направлены претензии с указанием сроков устранения.

Волгодончане подняли вопрос о необходимости открытия местного филиала или организации подобных консультаций на постоянной основе.

Во втором квартале 2026 года география выездов охватила несколько крупных городов области. Встречи уже состоялись в Шахтах, Сальске, Новочеркасске, Кировском районе Ростова-на-Дону и Волгодонске.

Фонд капитального ремонта продолжит практику выездных приемов, чтобы жители Ростова и области могли своевременно получать ответы на интересующие их вопросы.

Дата и место очередной встречи публикуются на официальном сайте и в социальных сетях Фонда за неделю до приема.