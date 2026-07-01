Актуальные тарифы на погребение назвали в администрации Ростова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Расценки на услуги по погребению озвучили в администрации Ростова-на-Дону. Они входят в так называемый гарантированный перечень — минимальный набор, который государство обязано предоставить для каждого умершего независимо от социального статуса и материального положения семьи. Узнали, как изменились тарифы на погребение в Ростовской области в 2026 году.

Тарифы на погребение в Ростовской области в 2026: что входит в гарантированный перечень

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» определяет список услуг, которые предоставляются бесплатно или по фиксированным тарифам. В него входят оформление документов, предоставление гроба и таблички, перевозка тела на кладбище или в крематорий, а также само погребение или кремация.

В Ростове тарифы на эти услуги пересматриваются регулярно.

Родственники могут получить социальное пособие на погребение. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как изменились тарифы на погребение в Ростовской области в 2026: гроб, перевозка тела, услуги могильщиков

Оформление документов, как и прежде, остается бесплатным. Однако другие позиции изменились.

Предоставление гроба и других предметов, необходимых для захоронения, теперь обойдется в 4 052,31 рубля. Сюда входит предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения — 3913,79 рубля и предоставления таблички - 138,52. При кремации услуга обойдется в 3913,79 рублей.

Стоимость перевозки тела зависит от кладбища:

- доставка на Северное кладбище обойдется в 1 670,16 рубля;

- на Ростовское — 2 757,89 рубля;

- на Пролетарское — 1 374,95 рубля;

- на Еврейско-Татарское — 1 204,97 рубля;

- на Верхне-Гниловское — 1 646,94 рубля;

- на Братское — 1 102,99 рубля;

- на Александровское — 1 714,93 рубля.

Также изменилась цена на погребение. Предание тела земле стоит 2 555,31 рубля — такова сумма для стандартной могилы размером 2,0х1,0х1,5 метра. Кремация с последующей выдачей урны с прахом теперь стоит 4 094,68 рубля.

Стоимость услуг по погребению в Ростове-на-Дону с июля 2026 года: перевозка тела и погребение.

Кому положено пособие на погребение и бесплатная помощь

Также родственники могут получить социальное пособие на погребение. Его размер ежегодно индексируется. В 2026 году он составляет чуть более восьми тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на любые похоронные услуги, в том числе сверх гарантированного перечня.

Кроме того, государство гарантирует определенный набор услуг в случае, когда человека некому хоронить. Если умерший не работал и не имел страхового свидетельства, либо если речь идет о невостребованном теле, расходы берет на себя муниципалитет.

Стоимость услуг по погребению в Ростове-на-Дону с июля 2026 года: предоставление гроба.

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