В Ростовской области впервые отметили День ветеранов боевых действий

Донские депутаты и ветераны дали старт новой региональной традиции. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 1 июля впервые отметили День ветеранов боевых действий. Эта памятная дата установлена по инициативе депутатов донского парламента и теперь будет ежегодной. Она призвана объединить всех, кто в разные годы защищал интересы страны.

Первое собрание состоялось на площадке «Дон Молодой». В нем приняли участие ветераны различных вооруженных конфликтов. Мероприятие задумывалось не как торжественная церемония, а прежде всего как возможность для разговора между поколениями — теми, кто прошел через войну, и молодежью.

Рождение традиции на Дону

Значимость момента для всего ветеранского сообщества подчеркнул депутат донского парламента, непосредственный участник специальной военной операции Максим Гелас. Он отметил, что Ростовская область вошла в число регионов, закрепивших эту дату законодательно, и рождение такой традиции происходит на его глазах. Парламентарий акцентировал внимание на важности воспитательной работы с молодым поколением.

— Депутаты донского парламента приложили немало усилий, чтобы мы отмечали этот праздник. На наших глазах рождается новая традиция, и я горд, что именно Ростовская область стала одним из регионов, закрепивших эту дату на законодательном уровне, — сказал Максим Гелас. — Сегодня на нашем мероприятии присутствует много Героев России, которые на своем примере показывают молодежи, что такое настоящий патриотизм, долг, честь и отвага.

Парламентский вектор поддержки

В центре внимания в этот день оказались не только торжественные мероприятия, но и рабочие вопросы совершенствования законодательства. Депутат Государственной Думы от Ростовской области Екатерина Стенякина заявила о необходимости комплексного аудита мер социальной поддержки. По ее мнению, новый праздник — это повод сверить часы с ветеранскими организациями и понять, какие механизмы помощи требуют обновления.

Парламентарий напомнила, что нормативная база, в частности федеральный закон «О ветеранах», принималась достаточно давно и требует адаптации к современным реалиям. Она выразила уверенность, что качественному пересмотру законодательства поспособствует и приход в Госдуму нового созыва большого количества людей с боевым опытом.

— На предстоящие выборы в Государственную Думу баллатируется множество героев, которые участвовали в специальной военной операции, в Сирии, в Афганистане и других конфликтах. Уверена, что работа в части защиты интересов ветеранов и их семей придет с новыми взглядами, — сказала Екатерина Стенякина.

Живое напоминание о долге

Заместитель председателя донского парламента Александр Косачев сделал акцент на нравственной составляющей нового праздника. Он подчеркнул, что для жителей региона защита Отечества всегда была делом чести, независимо от времени и характера внешних угроз.

— Этот день — живое напоминание: в любое время могут возникнуть обстоятельства, когда необходимо отстаивать интересы страны с оружием в руках. Поэтому так важно относиться с глубоким уважением и почтением к тем, кто мужественно, героически, с честью и достоинством выполнял эти задачи, — подчеркнул Александр Косачев.

В рамках мероприятия вице-спикер вручил отличившимся ветеранам поощрения от Законодательного собрания Ростовской области.

Сплоченность разных поколений

Автор областного закона, председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Заксобрания Ирина Жукова, рассказала, что инициатива родилась по запросу самих ветеранских организаций. Она пояснила, что учреждение общей даты не отменяет памятных дней, посвященных отдельным локальным войнам, но создает единое поле для обмена опытом.

По словам Ирины Жуковой, такая консолидация помогает быстрее решать проблемы бойцов, вернувшихся из зоны СВО, опираясь на опыт ветеранов Афганистана и Чечни. Депутат также выразила благодарность советам ветеранов Великой Отечественной войны, на базе которых сегодня формируются новые сообщества. Она сообщила, что на сегодняшний день аналогичные законы приняты уже более чем в 40 регионах России.

— Сегодня, когда мы работаем с участниками СВО, с семьями, с женами, нам очень важно использовать тот опыт, который как раз таки нашими предшественниками был наработан, — заключила Ирина Жукова. — Я думаю, что очень скоро этот день будет единым на федеральном уровне.

Долгожданное признание заслуг

О важности признания на законодательном уровне высказался и председатель Ростовского областного совета ветеранов Павел Препелица. Он напомнил, что список государств и горячих точек, где выполняли свой долг российские военнослужащие после 1945 года, включает в себя десятки географических названий. Ветераны, по его словам, давно нуждались в отдельной объединяющей дате.

— Признание этого дня ветераны ждали давно. Мы отдаем дань ветеранам Великой Отечественной войны, но после 1945 года мужчины в России не закончились. Если вы посмотрите приложение к закону «О ветеранах», там названы более 50 географических названий государств, где принимали участие наши вооруженные силы, моряки, десантники, пехотинцы, все рода войск. Поэтому то, что в Ростовской области депутаты посчитали возможным утвердить этот закон, день памяти официально, — большое им за это спасибо. Конечно, для нас, для ветеранов, это очень важно, — сказал Павел Препелица.