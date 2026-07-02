Участник проекта «Стоматология года – 2026»: «Мы убеждены, что профилактика всегда проще, комфортнее и выгоднее, чем последующее лечение осложнений»

Фото: предоставлено Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер» — это современная семейная стоматология федерального уровня, где сочетаются сильная команда врачей, передовые технологии и высокий уровень сервиса. Мы помогаем сохранить здоровье и красоту улыбки, предлагая решения даже в самых сложных клинических ситуациях.

«Мы не лечим отдельный зуб — мы решаем проблему пациента комплексно. В нашей сети работают врачи всех ключевых направлений, используются современные цифровые технологии диагностики и лечения, а каждый пациент получает понятный план действий и сопровождение на всех этапах лечения».

Видео: Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

МЫ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер» оказывает различные виды услуг:

1. Восстановление зубов и улыбки даже в самых сложных клинических случаях — от отсутствия одного зуба до полной реабилитации полости рта.

2. Лечение пациентов со страхом к стоматологам, включая лечение во сне и под наркозом для детей и взрослых.

3. Комплексное решение стоматологических проблем в одном месте — диагностика, лечение, хирургия, имплантация, ортодонтия и эстетическая стоматология без необходимости обращаться в разные клиники.

Фото: предоставлено Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

КОМАНДА КЛИНИКИ

В сети стоматологических клиник «Доктор Келлер» работают специалисты всех ключевых стоматологических направлений: стоматологи-терапевты и эндодонтисты, хирурги-имплантологи, ортопеды, ортодонты, детские стоматологи, анестезиологи-реаниматологи; рентгенологи, специалисты по профессиональной гигиене.

Врачи клиник регулярно проходят обучение у ведущих российских и международных экспертов, участвуют в профильных конференциях и работают по современным клиническим протоколам. Командный подход позволяет решать даже самые сложные клинические задачи в рамках одной клиники без необходимости направлять пациента в сторонние медицинские учреждения.

Фото: предоставлено Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

МЫ РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

Одно из направлений, в котором особенно сильны врачи стоматологии, это комплексная реабилитация пациентов с частичным или полным отсутствием зубов. Сюда регулярно обращаются пациенты, которым в других клиниках отказывают в имплантации из-за выраженной атрофии костной ткани, сложных анатомических особенностей или большого объема необходимых вмешательств. Благодаря детальной КТ-диагностике, цифровому планированию лечения, применению хирургических шаблонов, костнопластических методик и командной работе хирургов, ортопедов и анестезиологов в «Доктор Келлер» удается восстановить функцию и эстетику зубочелюстной системы даже в сложных клинических случаях. Для многих пациентов это возможность вновь полноценно улыбаться, жевать и жить без ограничений.

Фото: предоставлено Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

Контроль качества является одним из ключевых принципов работы сети «Доктор Келлер».

В клинике действует многоуровневая система контроля, включающая:

- работу по утвержденным клиническим протоколам;

- обязательную фото- и рентгенодиагностику на этапах лечения;

- внутренние врачебные консилиумы по сложным случаям;

- контроль ведения медицинской документации;

- регулярное обучение и аттестацию сотрудников;

- анализ обратной связи и отзывов пациентов.

Каждый клинический случай сопровождается медицинской документацией, что позволяет отслеживать качество лечения на всех этапах.

На руки пациент получает официальный договор на оказание медицинских услуг и гарантийные обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними стандартами клиники.

При имплантации используются сертифицированные имплантационные системы ведущих мировых производителей, предоставляющих гарантию на свою продукцию. Также пациент получает рекомендации по уходу и график контрольных осмотров, соблюдение которых позволяет сохранить гарантийные обязательства и обеспечить долгосрочный результат лечения.

ПУТЬ ПАЦИЕНТА

При обращении в «Доктор Келлер» пациент проходит следующие этапы:

1. Первичное обращение пациента по телефону, через сайт, мессенджеры или социальные сети.

2. Запись на консультацию в удобное время.

3. Встреча пациента в клинике и оформление необходимой документации.

4. Консультация врача и проведение диагностики.

5. Составление индивидуального плана лечения с несколькими вариантами решения проблемы.

6. Согласование этапов, сроков и стоимости лечения.

7. Проведение лечения согласно утвержденному плану.

8. Контрольные осмотры и сопровождение пациента после завершения лечения.

9. Профилактические визиты и поддержание достигнутого результата.

РАБОТА С ОТЗЫВАМИ

Клиника внимательно отслеживает отзывы на всех основных площадках: Яндекс Картах, 2ГИС, Google, профильных медицинских агрегаторах и в социальных сетях.

Каждый отзыв, независимо от его оценки, получает обратную связь. Особое внимание уделяется негативным обращениям. В таких случаях мы обязательно связываемся с пациентом, детально разбираем ситуацию, изучаем медицинскую документацию, записи разговоров и обстоятельства обращения.

Наша задача не просто ответить на отзыв, а найти решение проблемы, восстановить доверие пациента и использовать полученную информацию для улучшения внутренних процессов клиники.

Чаще всего пациенты отмечают в своих отзывах о клинике высокий профессионализм врачей, внимательное и доброжелательное отношение персонала, комфортную атмосферу, качественную работу с детьми и пациентами, испытывающими страх перед стоматологическим лечением.

Особенно ценным для нас является то, что многие пациенты приходят по рекомендациям своих родственников, друзей и коллег.

К НАМ ПРИХОДЯТ НА ПРОФГИГИЕНУ

Мы делаем акцент не на мотивации, а на формировании культуры профилактики.

Каждому пациенту объясняется связь между регулярной профессиональной гигиеной и сохранением здоровья зубов, десен, имплантов и ортопедических конструкций. После лечения пациент включается в систему профилактического наблюдения и получает персональные приглашения на контрольные осмотры и профессиональную гигиену в рекомендованные врачом сроки.

Мы убеждены, что профилактика всегда проще, комфортнее и выгоднее, чем последующее лечение осложнений!

Фото: предоставлено Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер»

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер» регулярно участвует в профессиональных, социальных и образовательных проектах. Материалы о деятельности клиники, достижениях врачей, внедрении новых технологий, участии в социальных инициативах и экспертные комментарии специалистов публикуются на постоянной основе в течение года.

Для нас важно не только рассказывать о своих достижениях, но и повышать стоматологическую грамотность населения, делиться современными подходами к сохранению здоровья.

Адреса и контакты:

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 150

Тел.: +7 (863) 310-92-54, e-mail: stachki@keller32.ru

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 134

Тел.: +7 (863) 310-92-54, e-mail: uprkarm@keller32.ru

г. Батайск, Северный массив, 8Б

Тел.: +7 (863) 310-92-54, e-mail: bataysk@keller32.ru

Режим работы: с 08:00 до 21:00, без выходных

Сайт https://denta-keller.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/dentakeller