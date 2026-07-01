Топ-10 ошибок повседневной гигиены полости рта

Рассказываем, что большинство людей при чистке зубов делает неправильно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие люди уверены, что правильно ухаживают за зубами: чистят их каждый день, используют пасту, периодически даже ополаскиватель. Но стоматологи в своей клинической практике регулярно отмечают: проблемы возникают не из-за отсутствия гигиены, а из-за неправильных привычек.

Разберем ключевые ошибки, которые незаметно вредят зубам и деснам.

1. Слишком короткая повремени чистка зубов

Одна из самых частых ошибок — недостаточное время чистки. Большинство людей уделяет этому меньше двух минут, хотя этого недостаточно для удаления налета.

В результате остаются участки, где активно развиваются бактерии — особенно в труднодоступных местах.

2. Слишком сильное давление щеткой

Многие считают, что сильное нажатие делает зубы чище. На практике это приводит к обратному эффекту:

- стирается эмаль

- повреждаются десны

- повышается чувствительность зубов

Чтобы чистить тщательно, но делать совершать мягкие, контролируемые движения, а не «жесткую чистку».

3. Игнорирование труднодоступных зон

Чаще всего люди тщательно чистят передние зубы, но забывают о:

- задних зубах

- внутренней поверхности

- линии десен

А ведь именно там чаще всего начинается кариес и воспалительные процессы.

4. Отказ от зубной нити

Обычная щетка не очищает промежутки между зубами полностью. Без дополнительной гигиены там остается налет, который со временем превращается в кариес и вызывает воспаление десен.

Флосс или ирригатор — не «дополнение по желанию», а важная и необходимая часть ухода.

5. Неправильное полоскание после чистки

Распространенная ошибка — сразу активно полоскать рот водой после чистки зубов.

Это смывает фтор, который должен защищать эмаль. В результате эффективность пасты снижается. Для здоровья зубов лучше просто сплюнуть пасту, без интенсивного полоскания.

6. Чистка зубов сразу после еды

После кислой пищи или напитков эмаль временно становится более уязвимой. Если чистить зубы сразу, можно ускорить процесс ее износа.

Оптимально — подождать около 30 минут, и только потом брать в руки щетку.

7. Люди не чистят язык

Язык — один из основных источников бактерий в полости рта. Если его не очищать, это может приводить к:

- неприятному запаху

- дисбалансу микрофлоры

Для чистки языка лучше использовать специальный скребок или мягкую щеточку. Начинать нужно с задней части языка, постепенно продвигаясь вперед. При этом делать все легким нажимом, не пытаясь счистить верхний слой.

8. Использование старой зубной щетки

Изношенные щетинки хуже очищают поверхность зубов и могут быть более опасными для десен. Щетку рекомендуется менять каждые 3–4 месяца.

9. Чистка зубов только один раз в день

Даже при хорошей технике одной чистки недостаточно. Стоматологи рекомендуют минимум два раза в день, и обязательно перед сном.

10. Кровоточивость десен как повод не чистить

Кровоточивость часто воспринимается, как повод прекратить чистку, но на самом деле это признак воспаления, который требует более внимательного отношения. В большинстве случаев правильная и регулярная гигиена помогает улучшить состояние десен, а не вредит.

По мнению стоматологов, главная проблема в уходе за зубами — не отсутствие гигиены, а неправильные привычки.

Даже регулярная чистка не защищает от кариеса и заболеваний десен, если:

- техника нарушена

- игнорируются дополнительные средства ухода

- не соблюдаются базовые правила стоматологов

Важно помнить, что правильная гигиена — это не сложный набор действий, а несколько простых, но точных привычек, которые работают ежедневно.