Плакал у тела мамы: Кого признали виновным в смерти дончанки, которую убило дерево во время поездки с сыном на электросамокате

Трагедия случилась в одном из хуторов Ростовской области. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области мать двоих детей погибла после удара огромного дерева. Подробности происшествия «КП-Ростов-на-Дону» рассказали знакомые семьи.

Ехали за справкой для детсада

Трагедия случилась в одном из хуторов Целинского района. В тот день женщина вместе с маленьким сыном поехала на электросамокате в медпункт. Ей нужно было взять справку для детского садика. По дороге случилась трагедия — на маму с ребенком упало сухое четырехметровое дерево.

- Сначала раздались треск и грохот, а потом детский плач. Мы выбежали на улицу и увидели маленького мальчика с расцарапанным лицом, а также упавшее дерево и женщину под ним. Ствол лежал у нее на голове. Мы подняли его и увидели, что она мертва. После этого вызвали «скорую», а ребенка отвели домой, - рассказали живущие поблизости супруги.

Очевидцы вызвали скорую. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приехавший фельдшер констатировала смерть женщины и сообщила печальную весть ее гражданскому мужу. Примчавшись к месту ЧП, он увидел жену, которая лежала на асфальте лицом вниз, брошенный электросамокат и злополучное дерево поперек дороги. Оно было высохшим, лысым, с трухлявыми корнями. Вокруг валялись разлетевшиеся щепки.

Мужчина позвонил сестре погибшей. Женщина не могла поверить в случившееся, пока не увидела страшную картину своими глазами.

Тем временем фельдшер осмотрела мальчика: он был в шоковом состоянии, ветки расцарапали ему лицо и ногу, на лбу была гематома. Вместе с тетей ребенка отвезли в больницу. К счастью, обследование показало, что серьезных травм у мальчика не было.

- Кроме него, у погибшей женщины остался еще один ребенок, - рассказали знакомые семьи.

Экспертиза показала, что дерево было сухостойным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Смертельная опасность

По факту смерти женщины следователи начали проверку. Они установили, что выявлять аварийные деревья должен был специалист по вопросам ЖКХ, а контролировать эту деятельность — глава администрации сельского поселения. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело. В итоге чиновник предстал перед судом.

Проведенная в рамках разбирательства экспертиза показала, что в момент падения гледичия была сухостойной, с разрушенной корневой системой. Причем, в таком состоянии она находилось больше года: территория на предмет сухостойных деревьев не обследовалась. Местные жители, допрошенные в качестве свидетелей, рассказывали, что в хуторе много аварийных деревьев, которые раскачиваются даже при небольшом ветре.

Обстоятельства гибели мамы двоих детей выясняли следователи. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава сельского поселения оправдывался тем, что на их выявление и спил не хватало денег. Однако суд счет эти доводы надуманными. Во-первых, чиновник проговорился, что бюджетные деньги по этой статье расходов не освоил в полном объеме. Во-вторых, он даже не пытался получить дополнительное финансирование на эти цели.

Как говорится на сайте Егорлыкского районного суда, мужчину признали виновным в халатности и приговорили к лишению свободы на один год шесть месяцев условно. Кроме того, с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей в пользу сестры погибшей.

Суд приговорил чиновника к условному сроку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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