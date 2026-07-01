«Просили притормозить, но он все летел»: Как женщины сели в попутку и разбились — водитель оказался пьян

Женщинам пришлось ехать на попутке, но решение сесть в машину оказалось роковым Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в 2022 водитель «Мерседес Бенц» обвинили в смертельном ДТП в одном из районов региона. Он взял двух попутчиц, которые спешили на работу в Донскую столицу. А по пути в Ростов машина попала в серьезное ДТП.

Роковое решение

Как сообщал источник «КП-Ростов-на-Дону», две жительницы одного из поселков опаздывали на работу в Ростове. Рейсовый междугородний автобус неожиданно отменили, и женщинам пришлось рассчитывать на попутный транспорт.

Около половины седьмого утра к дончанкам подъехал «Мерседес Бенц», и водитель согласился подбросить их до города. Боясь прогула, женщины согласились, причем одна заняла место рядом с шофером. Однако очень скоро они осознали, что поспешили с решением.

Пассажирка позднее вспоминала, что стрелка спидометра, по их ощущениям, переваливала за сотню километров в час, и на все просьбы сбавить скорость мужчина лишь прибавлял газу. Кроме того, от 31-летнего водителя разило спиртным. Всю дорогу он ругался и нецензурно высказывался в адрес других водителей.

Позже экспертиза подтвердила, что мужчина был нетрезв Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одна погибла, другая серьезно пострадала

Скорость так и не была снижена. Внезапно автомобиль съехал с дороги, его выбросило на обочину, после чего он улетел прямо в поле. Иномарка перевернулась несколько раз и остановилась на правом боку.

Пассажирка, сидевшая впереди, вылетела через лобовое стекло. Он мгновенно скончалась от тяжелых травм. Вторая женщина серьезно пострадала — ее экстренно доставили в больницу. Водитель иномарки тоже выжил.

Впоследствии медицинская экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме автомобилиста. В отношении мужчины возбудили уголовное о нарушении правил дорожного движения.