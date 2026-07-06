Железный Сальвадор: В Ростове ветеринары скрепили титановой пластиной сломанную лапу варана

В Ростове спасли варана. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону ветеринары провели уникальную для региона операцию. К Анастасии Савченко — редкому на Юге России врачу-герпетологу, которая специализируется на лечении рептилий и земноводных, — привели необычного пациента.

Мог остаться инвалидом

Крупный домашний варан по кличке Сальвадор сильно повредил переднюю конечность. Диагноз оказался серьезным: перелом плечевой кости, из-за которого ящер мог на всю жизнь остаться инвалидом.

Специалисты аккуратно совместили обломки кости и зафиксировали их изнутри прочной титановой конструкцией. Фото: соцсети Анастасии Савченко.

Лечить таких животных непросто. Привычную повязку или гипс на чешуйчатую лапку не наложишь — хищник может легко ее повредить. Но и оставлять ящерицу хромать врач не хотела. Чтобы спасти пациента, Анастасия объединилась с коллегой — хирургом-ортопедом. Вместе они провели операцию, которая называется остеосинтез.

Титановая лапка

Специалисты аккуратно совместили обломки кости и зафиксировали их изнутри прочной титановой конструкцией.

— Мы и стремились к такому результату — обойтись без тяжелых внешних фиксаторов и лишних рисков, чтобы пациент сразу вернулся к нормальной жизни, — поделилась Анастасия.

Кстати, уже через несколько дней после процедуры владелец варана сообщил, что его любимец чувствует себя отлично и носится по террариуму как ни в чем не бывало.

После операции варан быстро пошел на поправку. Фото: соцсети Анастасии Савченко.

К слову, в практике Анастасии это далеко не первый случай спасения редких подопечных: до этого ей уже приходилось выхаживать домашнюю черепаху, которая едва не погибла после опасной прогулки вне своего террариума. Дело в том, что черепашка бродила по полу и на ее переднюю лапку намоталось несколько женских волосков. В итоге конечность опухла и это грозило тем, что животное могло остаться без лапки. Но и в этом случае все окончилось благополучно.

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