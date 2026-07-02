Фото: Клиника Ткачева

По данным научного журнала The Lancet, среди заболеваний позвоночника грыжа поясничного отдела занимает первое место, грыжа шейного отдела — второе. Грыжи межпозвонковых дисков встречаются очень часто и могут приводить к тяжелым последствиям для организма, вплоть до инвалидизации. При этом своевременное и грамотное лечение позволяет вылечить грыжу и избежать осложнений.

В Ростове избавиться от межпозвонковых грыж без операции помогают в Клинике Ткачева. В медицинском центре рассказали об особенностях и лечении грыжи поясничного отдела позвоночника и грыжи шейного отдела позвоночника.

Грыжа поясничного отдела позвоночника и грыжа шейного отдела: как они появляются и почему

Наш позвоночник состоит из позвонков и находящихся между ними межпозвонковых дисков. Диски выполняют роль своеобразных амортизаторов — предотвращают трение и столкновение позвонков во время движения. Это возможно благодаря строению дисков: они заполнены гелеобразным пульпозным ядром, которое удерживает в центре внешняя оболочка — плотное фиброзное кольцо.

Грыжа — это повреждение фиброзного кольца, при котором ядро выходит за его пределы в позвоночный канал. Выпавший фрагмент давит на нервы, что и приводит к боли.

Фото: Клиника Ткачева

Причины грыж межпозвонковых дисков — дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. В случае шейного отдела эти процессы описывают знакомым термином «остеохондроз». Диск теряет влагу и упругость, истончается, в фиброзном кольце со временем появляются трещины.

Факторы риска грыж поясничного и шейного отделов позвоночника — малоподвижный образ жизни, воспаления, нарушение обмена веществ. Кроме того, с возрастом происходят естественные изменения костной и хрящевой тканей.

Симптомы грыж поясничного и шейного отделов позвоночника

При грыже поясничного отдела позвоночника первый и главный симптом — боль в поясничной области. Сначала она может появляться только после физической нагрузки, долгого сидения или резкого движения. Однако без лечения поясничной грыжи боль становится постоянной. Кроме того, она может распространяться по нерву и проявляться в ягодице, голени или стопе.

Основатель клиники, врач-невролог высшей категории Александр Ткачев. Фото: Клиника Ткачева

Грыжа поясничного отдела сигнализирует о себе не только болевыми ощущениями. Среди симптомов — онемение и снижение чувствительности в районе голени или тыльной стороны стопы. Могут появляться покалывание и жжение. Часть пациентов ощущает слабость в ноге при ходьбе по лестнице, кто-то испытывает трудности при разгибании стопы, большого пальца.

При грыже шейного отдела позвоночника главная жалоба — боль в шее, которая также может распространяться в другие части тела: верхнюю часть спины, голову, плечи. Становится сложно поворачивать и наклонять голову. Другие симптомы — мышечный спазм, ощущение ползающих мурашек, онемение в руке.

Лечение грыж поясничного отдела и шейного отдела без операции: главные вопросы

Правда ли, что грыжи поясничного и шейного отделов можно лечить без операции? Какой метод для этого используют?

Практика показывает, что в 94% случаев грыжи могут уменьшаться и исчезать. Это подтверждает метод резорбции, который запускает естественный процесс рассасывания грыжи. На сегодняшний день резорбция грыжи диска — единственная альтернатива операции. Метод эффективен и для лечения грыж поясничного отдела позвоночника, и для лечения грыж шейного отдела.

Врач-невролог, рефлексотерапевт Евгений Тараненко. Фото: Клиника Ткачева

Как происходит лечение грыж поясничного и шейного отделов с помощью метода резорбции?

Мы применяем физиопроцедуры на основе роботизированной лазерной терапии, а также рефлексотерапию — иглоукалывание. При необходимости в отдельных случаях специалист может назначить плазмотерапию и магнитотерапию.

Бывают ли обострения в процессе лечения?

В 90% случаев это естественная реакция организма на лечение. Дело в том, что физиопроцедуры усиливают восстановительные процессы в районе грыжи или сустава. У 50—60% пациентов боль из-за этого может усиливаться. Главное — сообщать об этом лечащему врачу. Он скорректирует медикаментозную терапию для ослабления болевых ощущений.

Какова продолжительность лечения грыж поясничного и шейного отделов позвоночника с помощью метода резорбции?

Стандартная продолжительность одного курса — 10—12 дней амбулаторного лечения. На первичной очной консультации врач определяет состав курса — какие именно процедуры будут эффективны в конкретном случае. Количество курсов также индивидуально. Обычно требуется два — три курса: они проходят с интервалом от полутора до трех месяцев.

Фото: Клиника Ткачева

Всем ли подходит такое лечение?

В ряде случаев может помочь только хирургическое вмешательство. Например, если у пациента наблюдается выраженный стеноз позвоночного канала или нарушение функций тазовых органов. Показанием к операции может быть сильная боль, которую не получается купировать с помощью обезболивающих. Если есть прямые показания к операции, врач направляет пациента на консультацию к нейрохирургу.

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