«Милосердие — не пустой звук»: Социальный координатор из Тацинской разделяет боль с родными бойцов и помогает им вернуться к жизни

Анна Прохоренко, глядя на пример мамы, решила посвятить жизнь помощи людям. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Кто они – женщины с большим сердцем, которые каждый день поддерживают ветеранов и их семьи? «КП – Ростов-на-Дону» и фонд «Защитники Отечества» проводят конкурс «На линии добра», чтобы рассказать их истории. В нем участвуют 14 социальных координаторов. Сегодня мы расскажем про Анну Прохоренко.

Социальный координатор приглашает подопечных на патриотические мероприятия. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Мамин пример

Анна окончила Ростовский государственный экономический университет по специальности «экономист-менеджер». Но работать пошла в социальную сферу. Почему дончанка выбрала профессию, связанную с помощью людям? Ответ на этот вопрос она нашла в далеком детстве.

– Ярким примером для меня была мама – Людмила Николаевна Цеценко, – говорит Анна. – Она отдала сфере социальной защиты более четверти века. Ей по душе и по плечу то дело, которому она служит все эти годы, вкладывая в каждую человеческую судьбу частичку своего душевного тепла. И милосердие для нее – не пустой звук. Быть терпеливой, доброй, внимательной непросто, но мама старалась поддержать посетителей добрым словом, найти контакт с каждым. Я тоже захотела быть полезной.

Анна уже 15 лет трудится в социальной сфере. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

«Учишься быть организованной и легкой на подъем»

15 лет назад Анна начинала трудиться ведущим специалистом в управлении социальной защиты населения. Затем больше семи лет руководила отделом консультирования, приема и выдачи документов в МФЦ.

– Приходилось много общаться с людьми, погружаться в разные вопросы. Работа всегда была связана с оказанием помощи другим, при этом учишься быть организованной и легкой на подъем. Так что ничуть не сомневалась в правильности решения, когда мне предложили стать социальным координатором фонда, и я согласилась, – вспоминает она.

С декабря 2023 года Анна работает социальным координатором регионального отделения фонда «Защитники Отечества» в Тацинском районе.

Семьи бойцов стали для Анны родными. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Гордится своими подопечными

Любимая сторона работы для нашей конкурсантки — устраивать для ветеранов и их семей досуг.

— Вовлечение их в физкультуру и спорт, патриотическое воспитание молодежи, на мой взгляд, одно из важнейших направлений работы фонда. И я горжусь тем, что мои подопечные одними из первых в Ростовской области стали участниками всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Вместе с семьями героев мы побывали в Волгограде, этно-хуторе Старозолотовский, на Параде Победы в Ростове-на-Дону. Посетили музей под открытым небом «Тихий Дон», аквапарк и парк альпак. Съездили с экскурсией в Цимлянск.

Организация досуга, культурного и спортивного, один из любимых моментов в работе для Анны. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

— Особые чувства у подопечных вызвала поездка в народный военно-исторический музей «Самбекские высоты» – там увековечены имена героев-тацинцев, — заметила участница. — А еще наши ветераны с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в спортивной жизни района и региона, показывая пример стойкости и силы духа.

«Каждая история – своя боль»

Анна помнит историю каждого своего подопечного. У каждого были свои проблемы и вопросы, и везде требовался свой подход.

– Ветераны, семьи погибших, инвалиды, пропавшие без вести… Ситуация каждого – это отдельная история, своя боль. Кто-то нуждается в финансовой помощи, кому-то необходимо выговориться и получить поддержку, другим требуется медицинская реабилитация. Но самое важное — результат, которого ты можешь добиться. Каждый раз искренне радуешься, когда помог человеку, сделал все, что можешь, и больше. Это для меня самое главное.

Анна ни минуты не сомневалась, когда ее позвали работать социальным координатором. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Как голосовать за участниц

Голосование в конкурсе «На линии добра» продлится до 12 июля. Каждый день вы можете поддержать одну участницу или нескольких сразу. Имя победительницы станет известно 13 июля – следите за обновлениями на сайте «КП – Ростов-на-Дону».

В конкурсе «На линии добра» участвуют 14 социальных координаторов. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

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